La NABR conteste l'inscription du macaque à longue queue sur la liste de l'UICN

WASHINGTON, 2 février 2024 /PRNewswire/ -- En collaboration avec des scientifiques reconnus et indépendants, l'Association nationale pour la recherche biomédicale (NABR, pour « National Association for Biomedical Research ») a déposé aujourd'hui une requête auprès de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) afin de contester la récente désignation du macaque à longue queue (Macaca fascicularis) comme espèce « en danger » ou « vulnérable » selon les critères d'inscription sur la liste de l'UICN.

Le 12 octobre 2023, le Comité des normes et des pétitions de l'UICN a accepté la pétition initiale de la NABR contestant la décision de l'UICN de désigner les macaques à longue queue comme étant « en danger » en 2022. La pétition initiale de la NABR, déposée auprès de l'UICN le 11 septembre 2023, a conclu que la justification scientifique sous-jacente de l'inscription de cette espèce sur la liste des espèces en danger était « biaisée » et « non basée sur les meilleures informations scientifiques disponibles. »

Avant juillet 2022, les macaques à longue queue étaient désignés comme « vulnérables » par l'UICN. En 2022, l'UICN a changé cette désignation pour « espèce en danger » en se basant sur une revue scientifique publiée par Hansen et al. (2022).1 La pétition élargie de la NABR demande maintenant à l'UICN d'annuler à la fois la présence de cette espèce sur les listes « en danger » et « vulnérable » jusqu'à ce qu'« une nouvelle évaluation du statut de M. fascicularis soit menée par des scientifiques vraiment indépendants et non impliqués dans des rôles de défenseurs des espèces concernées. »

La pétition élargie de la NABR fait suite à une publication récente de l'American Journal of Primatology, une importante revue scientifique qui passe en revue les renseignements scientifiques utilisés pour déterminer l'état de conservation du macaque à longue queue. 2 Cette publication conclut qu'« aucune des publications citées à l'appui de l'inscription de l'espèce sur la liste des espèces en danger de l'UICN ne présente de données appuyant ce déclin supposé, et la littérature scientifique n'établit pas non plus que l'espèce risque de s'éteindre. »

« L'équipe d'évaluation scientifique de la NABR est heureuse que le Comité des normes et des pétitions de l'UICN examine désormais cette question de façon objective », a déclaré le Dr Ray Hilborn, un scientifique de renommée mondiale et membre de l'équipe d'évaluation scientifique de la NABR.

« Compte tenu de la représentation erronée des données dans les évaluations de 2020 et de 2022, nous espérons que le Comité des normes et des pétitions de l'UICN approuvera nos conclusions », a ajouté le Dr Hilborn.

La soumission de la pétition élargie de la NABR initie un processus formel avec le Comité des normes et des pétitions de l'UICN afin d'examiner les informations scientifiques disponibles concernant le statut de l'espèce en vertu des protocoles de l'UICN.

Les macaques à longue queue comptent parmi les espèces de non-rongeurs les plus utilisées pour le développement de médicaments ainsi que pour les tests d'innocuité et d'efficacité des médicaments. Ils sont également largement utilisés dans la recherche sur le cancer, l'immunologie, la médecine régénérative et la recherche sur les maladies génétiques.

Les macaques à longue queue sont considérés comme une espèce invasive dans de nombreux pays dont Hong Kong3, l'Indonésie4,5, l'île Maurice6, la Papouasie-Nouvelle-Guinée7 et la Thaïlande8. Pendant des décennies, les pays asiatiques et africains ont élevé des macaques à longue queue sans agents pathogènes spécifiques et les ont exportés aux États-Unis et dans d'autres pays pour la recherche biomédicale en laboratoire.

« La pétition de la NABR et l'article publié dans l'American Journal of Primatology en 2023 démontrent que les macaques à longue queue ne sont ni en danger ni vulnérables, mais plutôt une espèce très invasive qui prospère dans la majorité des pays où ils vivent », a indiqué Matthew R. Bailey, président de l'Association nationale pour la recherche biomédicale.

« Nous demandons au Comité des normes et des pétitions de l'UICN d'annuler l'inscription inappropriée de cette espèce sur la liste des espèces en danger ou vulnérables et d'entreprendre une nouvelle évaluation de son statut par des scientifiques indépendants. »

De plus amples renseignements sur la pétition de la NABR sont disponibles en ligne sur www.nabr.org.

À propos de l'Association nationale pour la recherche biomédicale

Fondée en 1979, l'Association nationale pour la recherche biomédicale ou NABR (National Association for Biomedical Research) est la seule association à but non lucratif 501(c)(6) qui se consacre à l'élaboration d'une politique publique avisée pour garantir que les animaux soient traités avec humanité dans la recherche, l'éducation et les essais biomédicaux. Elle compte parmi ses membres plus de 340 universités, écoles de médecine et de médecine vétérinaire, hôpitaux universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, groupes de patients et sociétés académiques et professionnelles qui s'appuient sur une recherche animale respectueuse et responsable pour faire progresser la santé humaine et animale dans le monde. Pour en apprendre plus sur nous, rendez-vous sur www.nabr.org.

