NABR подала расширенную петицию, оспаривающую внесение длиннохвостых макак в список МСОП

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National Association for Biomedical Research

02 Feb, 2024, 18:40 ET

ВАШИНГТОН, 3 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Работая в сотрудничестве с авторитетными независимыми учеными, Национальная ассоциация биомедицинских исследований (NABR) сегодня подала расширенную петицию в Международный союз охраны природы (МСОП), оспаривающую классификацию длиннохвостых макак (Macaca fascicularis) как «исчезающего» или «уязвимого» вида согласно критериям МСОП.

12 октября 2023 года Комитет по стандартам и петициям МСОП принял от NABR первоначальную петицию, оспаривающую решение МСОП от 2022 года о внесении длиннохвостых макак в список «исчезающих» видов. В первоначальной петиции NABR, представленной в МСОП 11 сентября 2023 года, содержался вывод о том, что научное обоснование включения вида в список исчезающих является «предвзятым» и «не опирается на проверенную научную информацию».

До июля 2022 года длиннохвостые макаки классифицировались МСОП как «уязвимый» вид. В 2022 году МСОП изменил эту классификацию на «исчезающий» вид на основании научного обзора, опубликованного Хансеном и др. (2022).1 Теперь расширенная петиция NABR призывает МСОП отменить классификацию по категориям «исчезающий» и «уязвимый» вид до «проведения новой оценки статуса M. fascicularis действительно независимыми учеными, не вовлеченными в лоббирование интересов целевого вида».

Расширенная петиция NABR последовала за недавней публикацией в престижном научном журнале Американского общества приматологов (The American Journal of Primatology), где анализируется научная информация, послужившая основой для определения охранного статуса длиннохвостых макак.2 В публикации делается вывод, что «ни один из опубликованных источников, приведенных в поддержку внесения вида в список МСОП по категории «исчезающих», не содержит данных, подтверждающих гипотетическое сокращение численности популяции, и не констатирует, что данный вид находится под угрозой исчезновения».

«Группа научной экспертизы NABR рада, что Комитет по стандартам и петициям МСОП теперь объективно рассмотрит этот вопрос», — сказал д-р Рэй Хилборн (Ray Hilborn), всемирно известный ученый и член группы научной экспертизы NABR.

«Учитывая искажение данных, имевшее место в оценках 2022 и 2020 годов, мы ожидаем, что Комитет по стандартам и петициям МСОП согласится с нашими выводами», — добавил д-р Хилборн.

Подача расширенной петиции NABR означает начало официальной процедуры в Комитете по стандартам и петициям МСОП, который рассмотрит имеющуюся научную информацию, касающуюся статуса данного вида, в соответствии с протоколами МСОП.

Длиннохвостые макаки — вид животных, не относящийся к грызунам, который наиболее часто используется для лабораторных опытов при разработке лекарств и тестировании их безопасности и эффективности. Они также широко используются в медицинских исследованиях (в области онкологии, иммунологии, регенеративной медицины и генетических заболеваний).

Длиннохвостые макаки считаются инвазивным видом во многих странах и регионах мира, таких как Гонконг3, Индонезия4,5, Маврикий6, Папуа-Новая Гвинея7 и Таиланд8. На протяжении десятилетий страны Азии и Африки разводили длиннохвостых макак, не являвшихся носителями специфических патогенов, и экспортировали их в Соединенные Штаты и другие страны для биомедицинских лабораторных исследований.

«Петиция NABR и статья 2023 года, опубликованная в журнале Американского общества приматологов, демонстрируют, что длиннохвостые макаки не только не относятся к категории «исчезающих» или «уязвимых», а скорее являются крайне инвазивным видом, процветающим в большинстве стран своего обитания», — заявил Мэтью Р. Бейли (Matthew R. Bailey), президент Национальной ассоциации биомедицинских исследований.

«Мы призываем Комитет по стандартам и петициям МСОП отменить неправомерное включение этого вида в число исчезающих или уязвимых и провести новую оценку его статуса независимыми учеными», — сказал он.

Более подробная информация о петиции NABR доступна на веб-сайте www.nabr.org

О Национальной ассоциации биомедицинских исследований
Основанная в 1979 году, Национальная ассоциация биомедицинских исследований (NABR) является единственной некоммерческой ассоциацией 501(c)(6), выступающей за разумную государственную политику в области гуманного использования животных в биомедицинских исследованиях, для целей образования и тестирования. В нее входят более 340 университетов, медицинских и ветеринарных колледжей, учебных больниц, фармацевтических и биотехнологических компаний, групп пациентов, академических и профессиональных обществ, которые занимаются гуманными и ответственными исследованиями на животных на благо здоровья людей и животных во всем мире. Узнайте о нас больше на веб-сайте www.nabr.org.

1 См. Хансен М.Ф., Анг А., Трин Т.Т.Х., Сай Э., Парамасивам С., Ахмед Т., Дималибот Дж., Джонс-Энгель Л., Рупперт Н., Гриффион К., Лвин Н., Фиапалат П., Грей Р., Кайт С., Доак Н., Нейман В., Фуэнтес А. и Гумерт М.Д (2022). Macaca fascicularis (исправленная версия оценки 2022 года). Красный список МСОП видов, находящихся под угрозой исчезновения, 2022. https://www.iucn.org/resources/conservation-tool/iucn-red-list-threatened-species

2 См. Хилборн, Р., и Смит, Д.Р. (2023). Находится ли длиннохвостая макака под угрозой вымирания? American Journal of Primatology, e23590. https://doi.org/10.1002/ajp.23590

3 https://www.afcd.gov.hk/english/conservation/con_fau/con_fau_mon/con_fau_mon_wild/con_fau_mon_wild.html

4 https://cites.org/sites/default/files/ndf_material/NDF_MEP_Indonesia_2023%20%281%29.pdf

5 https://www.researchgate.net/publication/346803479_Human_and_long-tailed_macaque_conflict_in_Central_Java_Indonesia 

6 https://link.springer.com/article/10.1007/s10764-022-00324-9

7 http://www.indopacific.org/wp-content/uploads/2017/02/papuamacaques-English-Version.pdf

8 https://www.thainationalparks.com/species/crab-eating-macaque

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1138543/4526597/NABR_Logo.jpg

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