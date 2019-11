La organización 50 Best lanza '50 Best Discovery', un nuevo mapa mundial de destinos gastronómicos y espirituosos aprobados por especialistas

LONDRES, 26 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- 50 Best, la marca detrás de la clasificación y los premios anuales The World's 50 Best Restaurants y The World's 50 Best Bars, anuncia el lanzamiento de 50 Best Discovery.

50 Best Discovery presenta un rico acervo de restaurantes y bares, además de los mencionados en las ceremonias anuales de premiación, para quienes buscan inspiración gastronómica y espirituosa en sus periplos por el mundo.

50 Best Discovery brinda a las personas más exigentes en cuanto a alimentos y bebidas la oportunidad de conocer los restaurantes y bares votados por especialistas de 50 Best en todo el planeta, e incluye más de 1.600 reseñas de lugares en 75 países. El acervo combina destinos que figuran en las clasificaciones The World's 50 Best Restaurants, The World's 50 Best Bars, Latin America's 50 Best Restaurants, Asia's 50 Best Restaurants y Asia's 50 Best Bars, así como tesoros remotos que coronan una diversa gama de restaurantes y bares bajo recomendación empírica de su sólida Academia, conformada por 1.700 autores del mundo de los alimentos y las bebidas, chefs, restauranteros, propietarios de bares y gastrónomos de liderazgo internacional.

El nuevo sitio web cuenta con un potente motor de búsqueda para que los usuarios exploren el contenido por ciudad, pueblo y región a fin de encontrar restaurantes y bares en el destino de su elección, ya sea en su localidad o durante sus viajes. Los lugares y las reseñas a aparecen juntos para facilitar una navegación funcional, y cada entrada muestra precios, datos de contacto, fotografías y una breve reseña.

Ya sea que usted busque la barra más deliciosa y menos conocida de fideos ramen en Tokio, la gastronomía que redefine la sofisticación en San Francisco o el mejor Martini en Madrid, 50 Best Discovery lleva a los aventureros gourmets a explorar joyas ocultas y clásicos atemporales para disfrutar de singulares experiencias culinarias y espirituosas.

William Drew, director de contenidos de 50 Best, señaló: "El turismo gastronómico se ha convertido en un fenómeno cultural en años recientes; así lo evidencian el vertiginoso incremento de seguidores en nuestras redes sociales hasta superar los dos millones y el crecimiento continuo de nuestros eventos internacionales. Por vez primera, podemos ofrecer un acervo exhaustivo con un vasto número de restaurantes y bares. Se trata del mapamundi definitivo para quienes aman el buen comer y el buen beber, una herramienta esencial para planear sus aventuras gastronómicas".

El nuevo sitio web es theworlds50best.com/discovery.

