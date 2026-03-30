La red global de I+D de Beko diseña el futuro del hogar con IA, agilidad e innovación centrada en el consumidor

Con 28 centros de I+D en 12 países y más de 2.000 empleados dedicados a la investigación y el desarrollo, la empresa transforma la tecnología más avanzada en funcionalidades tangibles que anticipan las necesidades de las personas

ESTAMBUL, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Beko, una empresa líder en electrodomésticos, está acelerando su liderazgo tecnológico aprovechando un ecosistema global de investigación y desarrollo diseñado para convertir la ciencia emergente en soluciones domésticas sostenibles, inteligentes y digitalmente seguras, desde refrigeradores con IA hasta tecnologías avanzadas que conservan las vitaminas de los alimentos frescos durante más tiempo, y mucho más.

Nihat Bayiz, Beko Chief Production and Technology Officer

Al situar la I+D entre los motores fundamentales de su crecimiento, Beko logra conectar la exploración de tecnología de vanguardia con las funcionalidades tangibles que anticipan las necesidades de las personas. La capacidad de I+D de Beko se basa en una red global unificada de 28 centros de I+D en 12 países, creando un núcleo colaborativo que se extiende desde su sede en Turquía —donde se ubican 13 centros— hasta centros europeos clave en Italia, Polonia, Eslovaquia y Rumanía. Este modelo distribuido pero estrechamente conectado permite que los equipos de ingeniería y diseño trabajen conjuntamente, facilitando así que las ideas avancen rápidamente desde la investigación inicial hasta soluciones de producto integradas, interoperables por diseño y que generan valor real en la vida cotidiana. Los centros italianos de Cassinetta y Fabriano desempeñan un papel fundamental en el impulso del diseño y la innovación integrada en el corazón del ecosistema europeo de electrodomésticos.

La eficacia de la infraestructura de I+D de Beko está avalada por más de 4.500 solicitudes de patentes internacionales y más de un millón de pruebas anuales realizadas para garantizar la máxima fiabilidad y rendimiento. Para acelerar aún más este desarrollo, Beko ha integrado la IA y las tecnologías digitales en sus procesos clave. Mediante la aplicación del aprendizaje automático a la investigación de materiales para predecir el rendimiento estructural y el aprovechamiento de la IA generativa para un diseño y desarrollo de software más rápido, la empresa garantiza que su base técnica se mantenga tan ágil como las necesidades cambiantes de los consumidores a las que busca satisfacer.

Del laboratorio a la cocina: Innovación en acción

La prueba definitiva de la inversión en I+D y la infraestructura global de Beko se encuentra en los propios productos, que son el resultado directo del rigor científico de Beko. Estas innovaciones se ejemplifican con tecnologías como HarvestFresh, que utiliza un sistema de luz tricolor único para imitar el ciclo solar natural de 24 horas y preservar las vitaminas en los productos frescos1 , y los electrodomésticos con IA-Sense y HomeWhiz de Beko. Estos sistemas constituyen una demostración tangible de las capacidades de la red de I+D, utilizando inteligencia artificial para aprender los patrones de uso doméstico, optimizar el rendimiento de los frigoríficos y monitorizar el consumo de energía. Mediante este enfoque integral, Beko garantiza que cada inversión en sus más de 2.000 empleados de I+D, junto con sus centros globales, se traduzca en productos innovadores que se mantienen a la vanguardia del hogar moderno.

Reflexionando sobre este enfoque basado en una hoja de ruta, Nihat Bayız, Director de Producción y Tecnología de Beko, afirmó: "Nuestra ambición es ser una empresa que no solo adopte tecnología, sino que la desarrolle y la lleve a los hogares de todo el mundo. Al equilibrar cuidadosamente nuestros horizontes de innovación a corto, medio y largo plazo, podemos transformar el profundo conocimiento de I+D en soluciones escalables que se anticipen a las necesidades cambiantes de los consumidores. Ya sea mediante inteligencia artificial que aprende cómo una familia usa su frigorífico para ahorrar energía, o mediante luz que ayuda a preservar las vitaminas en los alimentos frescos, nuestros equipos se centran en transformar la inversión en innovación que mejore genuinamente la vida cotidiana".

Acerca de Beko

Beko es una empresa internacional de electrodomésticos con una sólida presencia global. Opera a través de filiales en más de 55 países, con una plantilla de aproximadamente 45.000 empleados e instalaciones de producción en diversas regiones, como Europa, Asia, África y Oriente Medio. Beko cuenta con 22 marcas propias o utilizadas con licencia limitada (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis y Polar). Beko es la mayor empresa de electrodomésticos de Europa, con una cuota de mercado (basada en volúmenes) y una facturación consolidada de 10.700 millones de euros en 2025. Sus 28 centros y oficinas de I+D y Diseño en todo el mundo albergan a más de 2.000 empleados de I+D y cuentan con más de 4.500 solicitudes de patentes internacionales registradas hasta la fecha. La empresa ha obtenido la máxima puntuación en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global en el sector de los bienes duraderos del hogar por séptimo año consecutivo (según los resultados del 16 de octubre de 2025).** La empresa ha sido reconocida como la 17 empresa más sostenible en la lista de las empresas más sostenibles del mundo de 2025 de la revista TIME y Statista. La visión de Beko es 'Respetando al mundo, respetada en todo el mundo'.

*Licencia limitada a ciertas jurisdicciones.

**Los datos presentados pertenecen a Arçelik A.Ş., empresa matriz de Beko.

1 Probado por Intertek basándose en mediciones de vitamina C y vitamina A en tomates, pimientos verdes, zanahorias, espinacas, apio, perejil, cilantro, pimientos rojos y col rizada expuestos directamente a la tecnología de luz, en comparación con las condiciones del Día 0 durante un período de 5 días.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2943082/Nihat_Bayiz.jpg

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