Le réseau mondial de R&D de Beko façonne l'avenir de la maison connectée grâce à l'IA et à l'innovation centrée sur le consommateur

Avec 28 centres de R&D répartis dans 12 pays et plus de 2 000 employés, l'entreprise transforme les technologies de pointe en solutions concrètes, pensées pour répondre aux nouveaux modes de vie.

ISTANBUL, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- Acteur majeur de l'électroménager, Beko renforce son positionnement technologique en s'appuyant sur un écosystème mondial de R&D conçu pour convertir les avancées scientifiques en solutions domestiques durables, intelligentes et sécurisées. Des réfrigérateurs intégrant l'intelligence artificielle aux technologies innovantes permettant de préserver plus longtemps les vitamines des aliments frais, l'entreprise anticipe les usages de demain.

Nihat Bayiz, Beko Chief Production and Technology Officer

En plaçant la R&D au cœur de sa stratégie de croissance, Beko réduit l'écart entre recherche exploratoire et applications concrètes, en développant des fonctionnalités qui répondent aux attentes réelles des consommateurs.. Cette capacité repose sur un réseau structuré de 28 centres de R&D implantés dans 12 pays. Si la Turquie constitue le socle historique avec 13 centres, plusieurs pôles européens clés – notamment en Italie, en Pologne, en Slovaquie et en Roumanie – participent activement à cette dynamique.

Ce modèle à la fois global et intégré favorise une collaboration étroite entre ingénieurs et designers, permettant d'accélérer le passage de la recherche aux produits finis. Les centres italiens de Cassinetta et de Fabriano jouent à ce titre un rôle déterminant dans le développement du design et de l'innovation au sein de l'écosystème européen de l'électroménager.

La performance de cette organisation se traduit par plus de 4 500 dépôts de brevets internationaux et plus d'un million de tests réalisés chaque année afin de garantir fiabilité et performance. Pour aller plus loin, Beko intègre pleinement l'intelligence artificielle et les technologies numériques dans ses processus. L'entreprise exploite notamment le machine learning pour anticiper les performances des matériaux et s'appuie sur l'IA générative pour accélérer la conception et le développement logiciel, assurant ainsi une grande agilité face à l'évolution des attentes des consommateurs.Du laboratoire à la cuisine : L'innovation en action

Les investissements en R&D de Beko se matérialisent directement dans ses produits, issus d'une démarche scientifique rigoureuse. Parmi les innovations emblématiques, la technologie HarvestFresh reproduit le cycle naturel du soleil sur 24 heures grâce à un éclairage tricolore, contribuant à préserver les vitamines des fruits et légumes. Les solutions AI-Sense et HomeWhiz illustrent également cette approche en intégrant l'intelligence artificielle pour analyser les habitudes d'utilisation, optimiser les performances des appareils et maîtriser la consommation énergétique.Grâce à cette stratégie globale, Beko veille à ce que chaque investissement dans ses équipes et ses infrastructures de R&D se traduise par des solutions utiles, en phase avec les exigences de la maison moderne

Comme le souligne Nihat Bayız, Directeur Production et Technologies chez Beko :

« Notre ambition est de ne pas seulement adopter les technologies, mais de les concevoir et de les rendre accessibles aux foyers du monde entier. En articulant nos efforts d'innovation sur le court, moyen et long terme, nous transformons notre expertise en solutions concrètes, capables d'anticiper les évolutions des usages. Qu'il s'agisse d'optimiser la consommation d'énergie grâce à l'IA ou de préserver la qualité nutritionnelle des aliments, notre objectif reste le même : améliorer durablement le quotidien des consommateurs. ».

À propos de Beko

Beko est un acteur mondial de l'électroménager, présent dans plus de 55 pays à travers ses filiales, avec plus de 45 000 collaborateurs et des sites de production répartis dans plusieurs régions, dont l'Europe, l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. Beko détient 22 marques, certaines sous licence restreinte, (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Atteignant un chiffre d'affaires consolidé de 10,6 milliards d'euros en 2024, Beko est devenu le leader européen du gros électroménager en Europe en termes de part de marché (en se basant sur les volumes). Répartis dans le monde entier, les 28 centres et bureaux de R&D et de design de Beko rassemblent plus de 2 300 chercheurs et sont à ce jour à l'origine du dépôt de plus de 4 500 demandes de brevets internationaux. L'entreprise a obtenu le score le plus élevé dans l'évaluation mondiale de la durabilité des entreprises (CSA) de S&P dans l'industrie des produits ménagers durables DHP pour la septième année consécutive (sur la base des résultats datés du 16 octobre 2025).** L'entreprise a été reconnue comme la 17e entreprise la plus durable par le TIME Magazine et Statista dans leur classement de 2025 des entreprises les plus durables au monde. La vision de Beko est claire : "Respectueux de la planète, Respecté dans le monde."

www.bekocorporate.com

*L'utilisation de ces licences est limitée à certaines juridictions.

**Les données présentées appartiennent à Arçelik A.Ş., société mère de Beko.

1 Testé par Intertek sur la base des mesures de la vitamine C et de la vitamine A dans les tomates, les poivrons verts, les carottes, les épinards, le céleri, le persil, la coriandre, les poivrons rouges et le chou frisé directement exposés à la technologie de la lumière par rapport aux conditions du jour 0 sur une période de 5 jours.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2943082/Nihat_Bayiz.jpg

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