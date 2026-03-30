Mit KI und verbraucherzentrierter Innovation entwickelt Beko die Zukunft des Wohnens in seinem globalen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk

In 28 Forschungs- und Entwicklungszentren in zwölf Ländern entwickeln über 2.000 F&E-Mitarbeitende Technologien, die in konkrete Anwendungen übersetzt werden und zukünftige Lebensweisen vorwegdenken.

ISTANBUL, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- als weltweit führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte baut Beko seine Technologieführerschaft aus, indem es auf ein globales Forschungs- und Entwicklungsökosystem setzt, das wissenschaftliche Fortschritte in nachhaltige, intelligente und digital sichere Haushaltslösungen übersetzt. Dazu zählen unter anderem KI-gesteuerte Kühlschränke sowie fortschrittliche Technologienzur längeren Erhaltung von Vitaminen in frischen Lebensmitteln.

Nihat Bayiz, Beko Chief Production and Technology Officer

Indem Beko Forschung und Entwicklung (F&E) als zentralen Wachstumstreiber positioniert, gelingt es dem Unternehmen,die Lücke zwischen der Entwicklung von Spitzentechnologien und deren Umsetzung zu praxisnahen Funktionen zu überbrücken, die zukünftige Lebensweisen antizipieren. Die F&E-Kompetenzen von Beko basieren auf einem integrierten globalen Netzwerk aus 28 Forschungs- und Entwicklungszentren in zwölf Ländern, das von seinem zentralen Hub in der Türkei, indemsich 13 dieser Einrichtungen befinden,bis zu bedeutenden europäischen Standorten in Italien, Polen, der Slowakei und Rumänien reicht. Dieses dezentrale und dennoch eng vernetzte Modell ermöglicht es den Entwicklungs- und Designteams als Einheit zusammenzuarbeiten und Innovationen zügig von der frühen Forschungsphase in integrierten Produktlösungen zu überführen. Diese sind von Beginn an auf Interoperabilität ausgelegt und schaffen einen spürbaren Mehrwert im Alltag. Die italienischen Zentren Cassinetta und Fabriano spielen dabei eine zentrale Rolle bei der Förderung von Design und integrierten Innovationen im Herzen des europäischen Haushaltsgeräte-Ökosystems.

DieLeistumgsfähigkeit der Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur von Beko wird durch mehr als 4.500 internationale Patentanmeldungen und mehr als eine Million jährlich durchgeführter Tests zur Gewährleistung höchster Zuverlässigkeit und Leistung bestätigt. Um diese Dynamik weiter zu beschleunigen, integriert Beko gezielt KI und digitale Technologien in seine Kernprozesse. So nutzt Beko maschinelles Lernen in der Materialforschung, um Eigenschaften und Einsatzpotenziale von Werkstoffen präzise vorherzusagen, und setzt generative KI ein, um die Softwareentwicklung deutlich zu beschleunigen. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass seine technologische Basis ebenso agil bleibt wie die sich wandelnden Bedürfnisse der Verbraucher.

Vom Labor in die Küche: Innovation in Aktion

Der beste Beweis für die Effektivität der Investitionen von Beko in Forschung und Entwicklung sowie für die stärker seiner globalen Infrastruktur sind die Produkte selbst, die das Ergebnis fundierter wissenschaftlicher Arbeit darstellen. Ein Beispiel für die daraus entstehenden Innovationen sind Technologien wie HarvestFresh, ein einzigartiges Dreifarben-Lichtsystem, das den natürlichen 24-Stunden-Sonnenzyklus imitiert und so Vitamine in frischen Produkten erhält1 sowiedie AI-Sense- und HomeWhiz-fähigen Geräte von Beko. Diese Lösungen veranschaulichen die Leistungsfähigkeit des Forschungs- und Entwicklungsnetzwerks von Beko: Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz analysieren sie die Nutzungsgewohnheiten im Haushalt, optimieren die Geräteleistung und überwachen den Energieverbrauch. Mit diesem einheitlichen Ansatz stellt Beko sicher, dass jede Investition in seine mehr als 2.000 Mitarbeitenden in F&E und weltweiten Entwicklungszentren in praxisnahe Innovationen mündet – Produkte, die modernes Wohnen neu definieren.

Nihat Bayız, Chief Production and Technology Officer bei Beko , kommentierte diesen Roadmap-gesteuerten Ansatz: „Unser Ziel ist es, ein Unternehmen zu sein, das Technologien nicht nur nutzt, sondern sie selbst entwickelt und in Haushalte weltweit bringt. Durch die sorgfältige Abstimmung unserer kurz-, mittel- und langfristigen Innovationshorizonte können wir tiefgreifende F&E-Erkenntnisse in skalierbare Lösungen überführen, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher einen Schritt voraus sindOb es sich KI handelt, die lernt, wie eine Familie ihren Kühlschrank nutzt, um Energie zu sparen, oder um Lichtsysteme, dieVitamine in frischen Lebensmitteln erhalten – unsere Teams setzen Investitionen in Innovationen um, die das tägliche Leben spürbar verbessern."

Informationen zu Beko

Beko ist ein internationales Unternehmen für Haushaltsgeräte mit einer starken globalen Präsenz. Es ist mit Tochtergesellschaften in mehr als 55 Ländern vertreten, beschäftigt rund 45.000 Mitarbeitende und verfügt über Produktionsstätten in verschiedenen Regionen, darunter Europa, Asien, Afrika und der Nahe Osten. Beko verfügt über 22 Marken, die sich in seinem Besitz befinden oder mit eingeschränkter Lizenz genutzt werden (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar).Gemessen am Marktanteil (basierend auf den Verkaufszahlen) ist Beko ist das größte Unternehmen für Haushaltsgeräte in Europa. 2025 erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von 10,7 Milliarden Euro. In den 28 Forschungs-, Entwicklungs- und Designzentren sowie Niederlassungen von Beko weltweit sind über 2.000 Mitarbeitende tätig, und das Unternehmen besitzt aktuell mehr als 4.500 international angemeldete Patente. Das Unternehmen hat zum siebten Mal in Folge die höchste Punktzahl im S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) in der Kategorie „DHP Household Durables" (langlebige Haushaltsgeräte) erreicht (basierend auf den Ergebnissen vom 16. Oktober 2025).** Das Unternehmen belegt Platz 17 in der von TIME Magazine und Statista veröffentlichten Liste „2025 World's Most Sustainable Companies 2025", der Liste der nachhaltigsten Unternehmen der Welt für das Jahr 2025. Die Vision von Beko lautet: „Respecting the World, Respected Worldwide".

*Lizenznehmer beschränkt auf bestimmte Länder.

**Die Daten beziehen sich auf Arçelik A.Ş., eine Muttergesellschaft von Beko.

1 Getestet von Intertek auf der Grundlage von Vitamin-C- und Vitamin-A-Messungen in Tomaten, grünem Paprika, Karotten, Spinat, Sellerie, Petersilie, Koriander, rotem Paprika und Grünkohl, die über einen Zeitraum von 5 Tagen direkt der Lichttechnologie ausgesetzt waren, im Vergleich zu den Bedingungen am Tag 0.

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