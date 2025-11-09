LA RUSSIE OCCUPE LE DEVANT DE LA SCÈNE AU WTM : PRÉSENTER SON CALENDRIER IRRÉEL ET SES DESTINATIONS EMBLÉMATIQUES AUX PROFESSIONNELS DU TOURISME DU MONDE ENTIER

Au « Saudi Land », les visiteurs ont découvert le calendrier saoudien irréel - une série d'événements de classe mondiale tout au long de l'année, notamment la Formule 1, le MDLBEAST Soundstorm, les Super Coupes d'Italie et d'Espagne, et le WWE Royal Rumble - qui a pris vie grâce à une campagne immersive mettant en scène Cristiano Ronaldo. Le pavillon a également mis en lumière les destinations emblématiques de l'Arabie saoudite - de l'ancienne majesté d'Al-Ula et de la mer Rouge saoudienne immaculée au dynamisme culturel de Djeddah et à l'énergie moderne de Riyad - ainsi que de nouvelles expériences telles que les ouvertures de luxe à Shura Island et le lancement de Six Flags Qiddiya City, soulignant l'engagement de l'Arabie saoudite en faveur de l'innovation et de l'hospitalité de classe mondiale.

Avec des partenaires issus de l'ensemble de l'écosystème touristique, l'Arabie saoudite crée de nouvelles opportunités de commerce et d'investissement, renforçant ainsi sa position en tant que destination de choix pour l'industrie mondiale du voyage.

Abdullah Alhagbani, responsable des partenariats et des affaires réglementaires chez STA, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'accueillir nos précieux partenaires et invités du monde entier pour leur faire découvrir la « terre saoudienne », alors que nous poursuivons notre extraordinaire croissance. Cette année, au salon WTM, nous sommes rejoints par 71 partenaires et avons programmé près de 500 réunions avec des leaders du secteur afin d'approfondir les collaborations, de débloquer de nouvelles opportunités de partenariat et de conduire ensemble la prochaine phase de réussite touristique. »

« L'année dernière, notre calendrier d'événements comportait plus de 1 000 dates, et cette année, nous poursuivrons sur cette lancée avec notre calendrier Unreal. Nos destinations emblématiques, de Riyad à Jeddah en passant par AlUla et la mer Rouge, offrent des possibilités uniques de partenariat, d'innovation et de croissance partagée. Grâce à des investissements audacieux dans les infrastructures et à une connectivité aérienne accrue, l'Arabie saoudite est en train de créer une véritable destination tout au long de l'année pour les visiteurs et les partenaires. Pour les partenaires à la recherche de rendements exceptionnels, l'Arabie saoudite se distingue comme l'une des destinations à la croissance la plus rapide au monde. Nous invitons les professionnels du tourisme du monde entier à saisir les opportunités inégalées qu'offre l'Arabie saoudite ».

Jour 1 Points forts :

Ouverture officielle : La « Terre saoudienne » s'est ouverte sur une célébration pleine d'énergie accueillant des partenaires, des responsables du tourisme et des voyages du monde entier.

La « Terre saoudienne » s'est ouverte sur une célébration pleine d'énergie accueillant des partenaires, des responsables du tourisme et des voyages du monde entier. Partenariats stratégiques : Plus de neuf protocoles d'accord ont été signés au Saudi Land avec les principales marques mondiales de voyage et d'hôtellerie, dont sept accords conclus par des partenaires touristiques saoudiens de premier plan et deux protocoles d'accord STA avec Saudia Holidays et TUI Group.

Expériences interactives : Les visiteurs ont exploré les différentes destinations saoudiennes à travers des expositions immersives où ils ont pu vérifier divers forfaits, découvrir le calendrier irréel, des vitrines culturelles et des divertissements en direct, tout en profitant d'activités sportives interactives avec Cristiano Ronaldo.

Le WTM 2025 a offert à l'Arabie saoudite et à ses partenaires touristiques une occasion unique de nouer de nouvelles relations, de faire progresser les collaborations stratégiques et de mettre en lumière les possibilités exceptionnelles offertes par l'évolution du paysage touristique du pays, renforçant ainsi sa position de destination de choix pour les voyageurs, les investisseurs et les partenaires de l'industrie du monde entier.

A propos de l'Autorité saoudienne du tourisme (STA) : L'Autorité saoudienne du tourisme (STA), créée en juin 2020, est chargée de commercialiser les destinations touristiques saoudiennes dans le monde entier et de développer l'offre de ces destinations par le biais de programmes, de forfaits et d'un soutien commercial. Son mandat comprend le développement des atouts et des destinations uniques du pays, l'accueil et la participation à des événements industriels, et la promotion de la marque des destinations saoudiennes au niveau local et à l'étranger. STA dispose de 16 bureaux de représentation dans le monde, desservant 38 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.VisitSaudi.com.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2814424/The_Saudi_Tourism_Authority_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2814425/The_Saudi_Tourism_Authority_2.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2814426/The_Saudi_Tourism_Authority_3.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2814427/The_Saudi_Tourism_Authority_4.jpg

