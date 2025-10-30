-La tecnología DeepRoute.ai ha sido seleccionada para el smart #5 EHD, demostrando una conducción asistida lista para la producción

SHENZHEN, China, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En una iniciativa que refleja la creciente colaboración entre fabricantes de automóviles en empresas conjuntas y proveedores chinos de tecnología de IA, smart anunció su primer modelo híbrido enchufable, el smart #5 EHD, que incorpora la tecnología de conducción asistida de DeepRoute.ai, seleccionada específicamente por su seguridad, su comportamiento de conducción similar al humano y su escalabilidad para la producción en masa. Una prueba de conducción conjunta realizada por Maxwell Zhou, consejero delegado de DeepRoute.ai, y Yang Jun, director de tecnología global de smart, logró cero pérdidas de control en 30,9 kilómetros de conducción urbana compleja, lo que demuestra la madurez de la tecnología y la visión de smart para el futuro de la movilidad inteligente.

smart Global CTO Yang Jun and DeepRoute.ai CEO Maxwell Zhou smart #5 EHD smart #5 EHD

Esta prueba en carretera muestra el sistema de conducción asistida desenvolviéndose con soltura en condiciones urbanas reales y en situaciones complejas, como giros a la izquierda sin protección, zonas en construcción, tráfico denso y tramos sin señalización vial. El sistema demostró un reconocimiento preciso de peatones, ciclistas, vehículos de emergencia y obstáculos dinámicos, manteniendo al mismo tiempo una conducción fluida y segura que reflejaba la toma de decisiones humana.

"Creemos que el futuro de la conducción autónoma debe priorizar tanto la seguridad como un estilo de conducción intuitivo y similar al humano; cualidades que vemos reflejadas en la tecnología de DeepRoute.ai", afirmó Yang Jun, director de tecnología global de smart. "Por eso smart eligió a DeepRoute.ai como socio. Cuando el sector debatía sobre la viabilidad de la tecnología sin mapas, nosotros vislumbramos el futuro y decidimos liderar. Esta prueba demostró una estabilidad e inteligencia excepcionales. La seguridad es el mayor lujo".

"smart eligió un socio con una probada capacidad para implementar soluciones a gran escala", afirmó Maxwell Zhou, consejero delegado de DeepRoute.ai. "Ya hemos entregado aproximadamente 150.000 vehículos de producción en todo el mundo, lo que demuestra plenamente nuestra madurez en ingeniería y capacidad de fabricación. Esto proporciona a socios como smart soluciones altamente fiables y adaptables, a la vez que establece una sólida base de datos para la iteración tecnológica continua. Mientras otros dudaban sobre las soluciones sin mapas, smart confió en nuestra visión. Esta alianza demuestra lo que se puede lograr cuando las marcas de lujo adoptan el liderazgo tecnológico".

El smart #5 EHD representa el último hito en la colaboración entre smart y DeepRoute.ai,, extendiendo las capacidades tecnológicas probadas de plataformas totalmente eléctricas a vehículos híbridos enchufables. El enfoque de DeepRoute.ai aborda los desafíos clave a los que se enfrenta el despliegue de la conducción autónoma a gran escala, incluyendo la operación en diversos entornos urbanos y brindando a los usuarios una experiencia de conducción más completa y tecnológicamente avanzada.

De cara al futuro, DeepRoute.ai está impulsando la convergencia de la conducción inteligente y los modelos de gran tamaño para el habitáculo, avanzando hacia una arquitectura integrada basada en agentes. Esta siguiente fase de desarrollo mejorará aún más la comprensión del contexto y permitirá que los vehículos interactúen de forma natural con los conductores.

La colaboración entre smart y DeepRoute.ai ejemplifica cómo la madurez tecnológica y el diseño centrado en el usuario pueden coexistir. Al unir el ADN de una marca de lujo con tecnología probada a escala de producción, ambas compañías están redefiniendo la experiencia de conducción asistida para los conductores de hoy y la movilidad inteligente del futuro.

Acerca de DeepRoute.ai

DeepRoute.ai es una empresa de Inteligencia Artificial dedicada a la investigación, el desarrollo y la aplicación de soluciones de conducción inteligente. Pionera en el desarrollo de soluciones de conducción inteligente listas para la producción y en la implementación de modelos integrales y VLA en vehículos de pasajeros de producción en masa, DeepRoute.ai aspira a crear inteligencia artificial general en el mundo físico.

