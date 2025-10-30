La technologie de DeepRoute.ai sélectionnée pour la smart #5 EHD, démontrant une conduite assistée prête pour la production

SHENZHEN, Chine, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une initiative reflétant la collaboration croissante entre des constructeurs automobiles en coentreprise et des fournisseurs chinois de technologies d'IA, smart a annoncé son premier modèle hybride rechargeable, la smart #5 EHD, dotée de la technologie d'aide à la conduite de DeepRoute.ai, sélectionnée spécifiquement pour sa sécurité, son comportement de conduite semblable à celui d'un humain et son évolutivité pour la production de masse. Un test de conduite mené conjointement par Maxwell Zhou, PDG de DeepRoute.ai, et Yang Jun, directeur technique mondial de smart, a permis d'obtenir zéro reprise manuelle sur 30,9 kilomètres de conduite urbaine complexe, démontrant ainsi la maturité de la technologie et la vision de smart pour l'avenir de la mobilité intelligente.

smart Global CTO Yang Jun and DeepRoute.ai CEO Maxwell Zhou smart #5 EHD smart #5 EHD

Cet essai sur route montre le système de conduite assistée naviguant dans des conditions urbaines réelles et des scénarios difficiles, notamment des virages à gauche non protégés, des zones de construction, une circulation dense et des tronçons sans marquage de voie. Le système a démontré une reconnaissance précise des piétons, des cyclistes, des véhicules d'urgence et des obstacles dynamiques, tout en conservant un comportement de conduite souple et confiant qui reflète une prise de décision semblable à celle d'un être humain.

« Nous pensons que l'avenir de la conduite autonome doit donner la priorité à la fois à la sécurité et à un style de conduite intuitif, proche de celui de l'homme - des qualités que nous voyons incarnées dans la technologie de DeepRoute.ai », a déclaré Yang Jun, directeur technique mondial de smart. « C'est pourquoi smart a spécifiquement choisi DeepRoute.ai comme partenaire. Lorsque l'industrie se demandait si la technologie sans carte pouvait fonctionner, nous avons vu l'avenir et avons choisi de prendre les devants. Ce test de conduite a démontré une stabilité et une intelligence exceptionnelles. La sécurité est le plus grand luxe. »

« smart a choisi un partenaire qui a prouvé sa capacité à fournir des services à grande échelle », a déclaré Maxwell Zhou, PDG de DeepRoute.ai. « Nous avons maintenant livré environ 150 000 véhicules de production dans le monde, ce qui démontre pleinement la maturité de notre ingénierie et notre capacité de production. Cela permet à des partenaires comme smart de disposer de solutions très fiables et adaptables, tout en établissant une base de données solide pour une itération technologique continue. Alors que d'autres n'étaient pas convaincus par les solutions sans carte, smart a fait confiance à notre vision. Ce partenariat démontre ce qu'il est possible de faire lorsque des marques de luxe adoptent un leadership technologique. »

La smart #5 EHD représente la dernière étape en date de la collaboration entre smart et DeepRoute.ai, étendant les capacités technologiques éprouvées des plateformes purement électriques aux véhicules hybrides rechargeables. L'approche de DeepRoute.ai répond aux principaux défis auxquels est confronté le déploiement à grande échelle de la conduite autonome, notamment le fonctionnement dans des environnements urbains variés et la fourniture aux utilisateurs d'une expérience de conduite plus complète et technologiquement avancée.

À l'avenir, DeepRoute.ai fera progresser la convergence entre la conduite intelligente et les grands modèles dans l'habitacle, en s'orientant vers une architecture intégrée basée sur des agents. La prochaine phase de développement améliorera encore la compréhension contextuelle et permettra aux véhicules d'interagir naturellement avec les conducteurs.

La collaboration entre smart et DeepRoute.ai illustre la manière dont la maturité technologique et la conception centrée sur l'homme peuvent coexister. En associant l'ADN d'une marque de luxe à une technologie éprouvée à l'échelle de la production, les deux entreprises redéfinissent l'expérience de la conduite assistée pour les conducteurs d'aujourd'hui et la mobilité intelligente de demain.

À propos de DeepRoute.ai

DeepRoute.ai est une société d'intelligence artificielle qui se consacre à la recherche, au développement et à l'application de solutions de conduite intelligente. DeepRoute.ai est la première à développer des solutions de conduite intelligente prêtes à la production et un pionnier dans le déploiement de modèles de bout en bout et de modèles VLA sur des véhicules de tourisme produits en série ; son objectif est de créer une intelligence artificielle générale dans le monde physique.

Pour plus d'informations, visitez DeepRoute.ai, suivez DeepRoute.ai sur LinkedIn et X, et abonnez-vous à DeepRoute.ai sur YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808184/smart_Global_CTO_Yang_Jun_DeepRoute_ai_CEO_Maxwell_Zhou.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808185/smart__5_EHD.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808186/smart__5_EHD_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2643560/5589500/DeepRoute_ai_Logo.jpg