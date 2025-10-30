DeepRoute.ai-Technologie für smart #5 EHD ausgewählt, um serienreifes assistiertes Fahren zu demonstrieren

SHENZHEN, China, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- In einem Schritt, der die wachsende Zusammenarbeit zwischen Joint-Venture-Automobilherstellern sowie chinesischen KI-Technologieanbietern widerspiegelt, kündigte smart sein erstes Plug-in-Hybridmodell an, den smart #5 EHD, der mit der assistierten Fahrtechnologie von DeepRoute.ai' ausgestattet ist, die speziell aufgrund ihrer Sicherheit, ihres menschenähnlichen Fahrverhaltens sowie ihrer Skalierbarkeit für die Massenproduktion ausgewählt wurde. Bei einer gemeinsamen Testfahrt, durchgeführt von Maxwell Zhou, Geschäftsführer von DeepRoute.ai, und Yang Jun, globaler technischer Leiter von smart, wurden auf einer Strecke von 30,9 Kilometern im komplexen Stadtverkehr null Übernahmen erzielt – ein Beweis für die Reife der Technologie und für die Vision von smart für die Zukunft der intelligenten Mobilität.

Dieser Straßentest zeigt, wie das assistierte Fahrsystem unter realen städtischen Bedingungen sowie in anspruchsvollen Szenarien navigiert, wie z. B. in ungeschützten Linkskurven, Baustellen, dichtem Verkehr und Abschnitten ohne Fahrbahnmarkierungen. Das System zeigte eine präzise Erkennung von Fußgängern, Radfahrern, Einsatzfahrzeugen und dynamischen Hindernissen, während es gleichzeitig ein ruhiges, sicheres Fahrverhalten an den Tag legte, das die Entscheidungsfindung des Menschen widerspiegelt.

„Wir glauben, dass die Zukunft des autonomen Fahrens sowohl die Sicherheit als auch einen intuitiven, menschenähnlichen Fahrstil in den Vordergrund stellen muss – Qualitäten, die wir in der Technologie von DeepRoute.ai verkörpert sehen", sagte Yang Jun, globaler technischer Leiter von smart. „Aus diesem Grund hat smart gezielt DeepRoute.ai als Partner ausgewählt. Als die Branche noch darüber debattierte, ob die kartenlose Technologie funktionieren könnte, sahen wir die Zukunft und entschieden uns für die Vorreiterrolle. Diese Testfahrt bewies eine außergewöhnliche Stabilität und Intelligenz. Sicherheit ist der größte Luxus."

„smart hat sich für einen Partner entschieden, der nachweislich in der Lage ist, in großem Umfang zu liefern", sagt Maxwell Zhou, Geschäftsführer von DeepRoute.ai. „Wir haben inzwischen weltweit rund 150 000 Serienfahrzeuge ausgeliefert und damit unsere technische Reife sowie unsere Fertigungskapazitäten voll unter Beweis gestellt. Dies bietet Partnern wie smart äußerst zuverlässige, anpassungsfähige Lösungen und schafft gleichzeitig eine solide Datengrundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologie. Als andere noch unsicher über kartenlose Lösungen waren, vertraute smart auf unsere Vision. Diese Partnerschaft zeigt, was möglich ist, wenn Luxusmarken eine technologische Führungsrolle übernehmen."

Der smart #5 EHD ist der jüngste Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen smart und DeepRoute.ai, die bewährte Technologie von rein elektrischen Plattformen auf Plug-in-Hybridfahrzeuge ausweitet. Der Ansatz von DeepRoute.ai befasst sich mit den zentralen Herausforderungen, die mit der Einführung des autonomen Fahrens in großem Maßstab verbunden sind, einschließlich des Betriebs in unterschiedlichen städtischen Umgebungen sowie der Bereitstellung eines umfassenderen und technologisch fortschrittlicheren Fahrerlebnisses für Nutzer.

Mit Blick auf die Zukunft treibt DeepRoute.ai die Konvergenz von intelligentem Fahren sowie großen Modellen in der Kabine voran und bewegt sich auf eine integrierte agentenbasierte Architektur zu. Diese nächste Entwicklungsphase wird das kontextbezogene Verständnis weiter verbessern und Fahrzeugen ermöglichen, auf natürliche Weise mit dem Fahrer zu interagieren.

Die Zusammenarbeit zwischen smart und DeepRoute.ai ist ein Beispiel dafür, wie technologische Reife und menschenzentriertes Design nebeneinander bestehen können. Indem sie die DNA einer Luxusmarke mit bewährter Technologie im Serienmaßstab vereinen, definieren die beiden Unternehmen das assistierte Fahren für Fahrer von heute und die intelligente Mobilität von morgen neu.

