DeepRoute.aiの技術がsmart #5 EHDに採用され、量産対応の運転支援機能を実証

深圳（中国）、2025年10月30日 /PRNewswire/ -- 合弁自動車メーカー各社と中国のAI技術プロバイダーとの提携が広がる中、smartは初のプラグイン・ハイブリッド・モデルとなるsmart #5 EHDを発表しました。このモデルには、安全性、人間のような運転動作、量産への拡張性を重視して選ばれたDeepRoute.aiの運転支援技術が搭載されています。DeepRoute.aiのCEOであるMaxwell Zhou氏とsmartのグローバルCTOである Yang Jun 氏が行った共同テスト・ドライブでは、30.9キロメートルの複雑な市街地走行でテイクオーバー（人間による運転引き継ぎ）ゼロを達成し、テクノロジーの成熟度と、インテリジェント・モビリティの将来に対するsmartのビジョンを実証しました。

この路上テストでは、支援運転システムが実際の都市環境や、安全対策のない左折、工事現場、交通量の多い場所、車線標示のない区間などの困難なシナリオを走行する様子が示されます。このシステムは、人間のような意思決定を反映したスムーズで自信に満ちた運転動作を維持しながら、歩行者、自転車、緊急車両、動的な障害物を正確に認識できることを実証しました。

smart Global CTO Yang Jun and DeepRoute.ai CEO Maxwell Zhou (PRNewsfoto/DeepRoute.ai) smart #5 EHD (PRNewsfoto/DeepRoute.ai) smart #5 EHD (PRNewsfoto/DeepRoute.ai)

「自動運転の未来は、安全性と直感的で人間のような運転スタイルの両方を優先する必要があると考えています。これは、DeepRoute.aiのテクノロジーに体現されている特性です」と、smartのグローバルCTOであるYang Jun氏は述べています。「だからこそ、smartはDeepRoute.aiをパートナーとして選んだのです。地図不要のマップフリー技術が機能するのかどうかが業界で議論されていたとき、私たちは未来を見据え、先頭に立つことを選びました。このテスト・ドライブでは、並外れた安定性とインテリジェンスが実証されました。安全こそが最高の贅沢なのです。」

「smartは、大規模な納入を実現できる実績のあるパートナーを選びました」と語るのは、DeepRoute.aiのCEO、Maxwell Zhou氏。「当社はこれまでに全世界で約15万台の生産車を納入しており、当社のエンジニアリングの成熟度と製造能力を十分に実証しています。これにより、信頼性が高く適応性に優れたソリューションをsmartなどのパートナーに提供するとともに、継続的なテクノロジーの反復のための堅牢なデータ基盤を確立できます。他社がマップフリー・ソリューションに不安を抱いていた時、smartは当社のビジョンを信頼してくれました。この提携は、高級ブランドが技術的リーダーシップを採用すると、どのような可能性が開かれるかを示しています。」

smart #5 EHDは、smartとDeepRoute.aiのコラボレーションにおける最新のマイルストーンであり、ピュア・エレクトリック・プラットフォームで実証済みのテクノロジー機能をプラグイン・ハイブリッド車に拡張するものです。DeepRoute.aiのアプローチは、な自動運転を大規模に導入したときに直面する中核的な課題に対処するものです。その中には、さまざまな都市環境で運用することや、より包括的で技術的に高度な運転体験を利用者に提供することなどが含まれます。

今後、DeepRoute.aiはインテリジェント運転と車内大規模モデルの融合を推進し、統合エージェントベース・アーキテクチャへと進んでいきます。この次の開発段階では、状況理解がさらに強化され、車両がドライバーと自然に対話できるようになります。

smartとDeepRoute.aiのコラボレーションは、技術的な成熟と人間中心の設計がどのように共存できるかを示す好例です。高級ブランドのDNAと、実績のある量産規模のテクノロジーを融合することで、両社は今日のドライバーと明日のインテリジェント・モビリティのための運転支援体験を再定義します。

DeepRoute.ai について

DeepRoute.aiは、スマート運転ソリューションの研究、開発、および応用に注力する人工知能企業です。量産型スマート運転ソリューションを初めて開発し、量産型乗用車へのエンドツーエンド・モデルとVLAモデルの展開における先駆者であるDeepRoute.aiは、物理世界における汎用人工知能の創造を目指しています。

詳細については、DeepRoute.aiをご覧いただき

