LambdaTest arbeitet mit Microsoft zusammen, um Unterbrechungen in Entwickler-Workflows durch tiefe Integrationen in der Microsoft Developer Toolchain zu reduzieren

LambdaTest hat eine Playwright-Test-Cloud auf der Basis von HyperExecute gestartet und kündigte tiefe Integrationen mit Microsoft Azure DevOps und GitHub Actions an. Die Förderung von Playwright-Fertigkeiten, Zertifizierungen und exklusive Angebote für Microsoft-Kunden sollen die Einstiegshürde senken. LambdaTest war auch ein Aussteller und Partner auf der Microsoft Ignite.

SAN FRANCISCO und NOIDA, Indien, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- LambdaTest, eine führende Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests, hat an verschiedenen Fronten mit Microsoft zusammengearbeitet, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Unterbrechungen zu reduzieren und so den Markteintritt von Unternehmen zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf tiefgreifende technische Integrationen, Zertifizierungskurse und exklusive Angebote für Microsoft-Kunden.

Die intelligente, in Azure integrierte Test-Orchestrierungsplattform HyperExecute von LambdaTest wurde in Azure DevOps und GitHub Actions integriert, um reibungslose Tests für Microsoft-Unternehmenskunden zu ermöglichen.

Benutzer können jetzt die Test-Orchestrierung auf HyperExecute auslösen, ohne Änderungen an der CI/CD-Einrichtung auf Azure DevOps vorzunehmen. Außerdem können sie den Arbeitsablauf vereinfachen und die Testausführung auf HyperExecute mithilfe von Azure Pipelines intelligent automatisieren.

Darüber hinaus vereinfacht die Integration von HyperExecute in GitHub Actions die Überwachung und Verwaltung aller Softwarefehler an einem Ort. Benutzer können Softwarefehler direkt aus HyperExecute von LambdaTest mit einem Tastendruck in die GitHub-Ablage eintragen. Das Ergebnis ist eine einfache Bereitstellung von Code und eine zuverlässige Lieferung.

Wenn diese Integrationen eingerichtet sind, erleben Entwickler und Tester eine unterbrechungsfreie Umgebung, wenn sie Code committen, und Unternehmen sind in der Lage, ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Außerdem können Benutzer von Playwright jetzt Skripte in einer hochskalierbaren und sicheren Umgebung in der blitzschnellen HyperExecute Playwright Testing Cloud ausführen. Unternehmen können auch das Feedback der Entwickler und die Geschwindigkeit der Veröffentlichung beschleunigen, indem sie die Zeit für die Testauswertung reduzieren. Die äußerst zuverlässige und sichere Infrastruktur von HyperExecute fügt sich reibungslos in den bestehenden Stack ein und ermöglicht Unternehmen ein ausfallfreies Testen.

LambdaTest hat außerdem zwei Playwright-Zertifizierungskurse eingeführt (Playwright 101 für Anfänger und Playwright 102 für fortgeschrittene Benutzer), um Entwicklern/Testern dabei zu helfen, sich mit dem Framework vertraut zu machen.

„Entwickler und Tester haben tagtäglich damit zu kämpfen, dass sie zwischen verschiedenen Tools und Plattformen hin- und herspringen müssen, um ihre Tests durchzuführen, was zu vielen Reibungen und Unterbrechungen führt. Die Integration von HyperExecute in Microsoft Azure DevOps und GitHub Actions wird den gesamten Ablauf rationalisieren und es Entwicklern und Testern ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können", so Maneesh Sharma, Chief Operating Officer von LambdaTest. „Mit HyperExecute können Benutzer von Playwright ihre Skripte reibungslos ausführen und erleben eine schnellere Testausführung und damit eine schnellere Markteinführung. Außerdem werden unsere gründlich recherchierten Zertifizierungskurse den Benutzern helfen, ihr Können zu verbessern."

Unternehmenskunden von Microsoft, die entweder Playwright, GitHub Actions oder Azure DevOps verwenden, können sich für ein zeitlich begrenztes Angebot anmelden und erhalten kostenlosen Zugang zu drei parallelen Sitzungen von HyperExecute.

LambdaTest war auch ein Aussteller auf der mit Spannung erwarteten jährlichen Veranstaltung Microsoft Ignite (12.-14. Oktober 2022), auf der das Beste von dem gezeigt wurde, was Microsoft und seine Partner, technische Entscheidungsträger und Informationstechnologie-Implementierer als Nächstes vorhaben.

„Auf der Microsoft Ignite, auf der wir als Aussteller und Featured Partner auftraten, hatten wir anregende Gespräche und trafen gleichgesinnte Unternehmen. Es war eine wirklich bereichernde Erfahrung", sagte Maneesh Sharma.

„Bei Microsoft steht die Bereitstellung eines reibungslosen Entwicklererlebnisses an erster Stelle, und der Microsoft Cloud Stack bietet Entwicklern eine unglaubliche Plattform für die Nutzung und Erstellung von Apps und Lösungen. Die Integration von HyperExecute mit Microsoft Azure DevOps und GitHub Actions ist ein großartiger Weg, um Entwicklern und Testern Agilität und Produktivität zu bieten und gleichzeitig die notwendigen Schulungen bereitzustellen, um dieses Angebot optimal zu nutzen", sagte Venkat Krishnan, Executive Director, Global Partner Solutions, Microsoft Indien.

