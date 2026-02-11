L'amour est un compagnie durable : L'airdrop surprise de 150 000 dollars pour la Saint-Valentin de ZOOMEX vous accompagnera durant la volatilité du marché

VICTORIA, Seychelles, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- Dans la dynamique en constante évolution du marché des actifs numériques, le choix des plateformes de trading par les investisseurs est de plus en plus déterminé non seulement par les capacités techniques, mais aussi par l'étendue de la confiance et la qualité du service offert. La plateforme de cryptomonnaies ZOOMEX annonce officiellement aujourd'hui le lancement de son événement Love Airdrop d'une durée d'un mois, baptisé « Valentine's Month Love Event ». Guidé par le principe fondamental selon lequel le véritable amour découle de la confiance et qu'une compagnie durable commence par la loyauté, l'événement attribue une cagnotte totale de 150 000 $ pour récompenser les utilisateurs avec des avantages tangibles et des interactions attentionnées qui honorent leur confiance.

Les racines de la marque : la confiance comme fondement, la compagnie comme engagement authentique

Sur les marchés volatils des cryptomonnaies, la relation entre les utilisateurs et les plateformes est souvent réduite à des données impersonnelles, des graphiques en chandeliers et des frais. ZOOMEX maintient cependant que la confiance est la pierre angulaire d'une plateforme commerciale durable.

« Nous comprenons que la négociation ne doit pas être un simple exercice technique, mais un parcours mutuel fondé sur la sécurité et la transparence », déclare l'équipe de ZOOMEX. L'événement du mois de la Saint-Valentin est conçu pour transmettre un sentiment d'authenticité et de dévouement aux utilisateurs dans le contexte des fluctuations du marché. Cette initiative reflète l'engagement de ZOOMEX à protéger les actifs des utilisateurs tout en démontrant sa volonté de créer un écosystème commercial plus centré sur l'utilisateur et plus réfléchi.

Faits marquants de l'événement : interactions à plusieurs niveaux et mécanismes de récompense équitables et transparents

L'événement d'une durée d'un mois, qui se déroule du 6 au 28 février 2026, propose plusieurs voies de récompense, permettant aux participants de profiter d'interactions simples et attrayantes tout en recevant des surprises :

Des connexions qui reçoivent de l'attention : l'amour se construit au fil du temps

1. ZOOMEX encourage les utilisateurs à s'engager sur le long terme en se connectant quotidiennement. L'accomplissement de certaines tâches pendant l'événement permet d'obtenir des entrées à la loterie de base. Les utilisateurs qui font preuve de loyauté ont droit à des entrées bonus supplémentaires, qui s'accumulent automatiquement selon les règles du système, ce qui garantit que chaque effort est récompensé de manière équitable.

Multiplicateurs de bonus de la semaine de la Saint-Valentin : du 9 au 15 février

2. Au cœur de la semaine de la Saint-Valentin, ZOOMEX offre des chances supplémentaires de gagner la cagnotte : les utilisateurs qui se connectent quotidiennement reçoivent deux entrées de cagnotte par jour, ce qui double l'enthousiasme et l'engagement pendant les festivités.

Récompenses exclusives pour la communauté et les réseaux sociaux

3. Pour renforcer l'engagement des utilisateurs, ZOOMEX a mis en place des canaux d'interaction dédiés :

Accueil de la communauté : Les nouveaux utilisateurs qui rejoignent la communauté officielle et remplissent un formulaire d'inscription reçoivent une chance de loterie. Interaction avec les résesaux sociaux : le fait de suivre les comptes officiels de réseaux sociaux et de participer aux activités désignées donne à trois chances supplémentaires de participer à la loterie par semaine.

Matrice des récompenses : des avantages tangibles pour améliorer la valeur des actifs

La cagnotte totale de 150 000 $ comprend un large éventail de récompenses, conçues pour apporter un soutien complet aux utilisateurs :

les airdrops des cryptomonnaies à succès : y compris des tokens de valeur pérenne tels que ETH et XAUT, offrant aux utilisateurs une appréciation immédiate des actifs. 100% de bons d'investissement : des outils de gestion de patrimoine efficaces pour aider les utilisateurs à faire fructifier leurs actifs de manière régulière en dépit des fluctuations du marché, doublant ainsi les rendements potentiels. Bons de réduction 20 dollars pour le trading : réduire les coûts de transaction pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions de manière plus efficace.

Retour aux racines : construire un environnement commercial de confiance

ZOOMEX estime que la technologie doit être au service de l'homme et que le commerce doit être fondé sur la confiance. L'événement « Valentine's Month Love Airdrop » n'est pas seulement une récompense de la marque, mais aussi une démonstration de l'engagement de ZOOMEX en faveur d'une philosophie commerciale équitable, transparente et centrée sur l'humain.

À l'avenir, ZOOMEX continuera à optimiser son environnement commercial, à fournir des mécanismes plus clairs et des services plus attentionnés, et à se développer aux côtés de ses utilisateurs. Alors que l'atmosphère romantique de février s'intensifie, ZOOMEX invite chaleureusement les traders du monde entier à se joindre à cette célébration engageante et rassurante, en veillant à ce que chaque parcelle de confiance soit récompensée par des surprises exclusives.

À propos de ZOOMEX

Créé en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale de cryptomonnaies de premier plan qui sert plus de trois millions d'utilisateurs dans plus de 35 régions. Proposant plus de 600 paires de trading, la plateforme est construite sur les valeurs fondamentales de « simplicité, convivialité et rapidité ». Zoomex garantit un environnement équitable et transparent grâce à son moteur haute performance et à sa logique unique « Position = Compte », assurant que chaque transaction est impartiale, entièrement traçable et strictement vérifiable.

La plateforme donne la priorité à la sécurité et à la confiance, ayant passé avec succès des audits de sécurité complets par Hacken. Zoomex est propriétaire de plusieurs licences réglementaires, dont U.S. et Canada MSB, U.S. NFA, et Australia AUSTRAC.

En tant que partenaire officiel de la TGR Haas F1 Team et ayant pour ambassadeur mondial le gardien de but Emiliano Martínez, Zoomex reflète la précision du circuit et la constance de Martínez dans son environnement de trading. En associant une solide gestion des risques à une vérification souple de l'identité, Zoomex offre aux commerçants du monde entier un écosystème financier sûr, transparent et à faibles barrières.

Pour plus d'informations : Site web | X | Telegram | Discord

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902025/image.jpg