Liebe ist dauerhafte Verbundenheit: ZOOMEX Überraschungs-Airdrop im Valentinsmonat über 150.000 US-Dollar begleitet Sie durch Marktvolatilität

VICTORIA, Seychellen, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- In einem sich ständig wandelnden Markt für digitale Vermögenswerte richtet sich die Wahl der Handelsplattform für Investoren zunehmend nicht nur nach technischen Fähigkeiten, sondern ebenso nach dem Vertrauen, das Anbieter aufbauen, und der Qualität ihres Service. Die Kryptowährungs-Handelsplattform ZOOMEX gab heute offiziell den Start ihres einmonatigen „ Valentine's Month Love Airdrop Event " bekannt. Unter dem Leitgedanken, dass wahre Liebe aus Vertrauen entsteht und dauerhafte Verbundenheit mit Treue beginnt, stellt die Aktion einen Gesamtpreispool von 150.000 US-Dollar bereit. Ziel ist es, Nutzer mit konkreten Vorteilen und durchdachten Aktionen zu belohnen, die ihr Vertrauen würdigen.

Markenkern: Vertrauen als Grundlage, Verbundenheit als warmherziges Versprechen

Auf den volatilen Kryptomärkten wird die Beziehung zwischen Nutzern und Plattformen oft auf unpersönliche Daten, Candlestick-Charts und Gebühren reduziert. ZOOMEX ist jedoch der Meinung, dass das Vertrauen in der Eckpfeiler einer nachhaltigen Handelsplattform ist.

„Wir wissen, dass Trading nicht nur eine technische Angelegenheit sein sollte, sondern ein gemeinsamer Weg sein muss, der auf Sicherheit und Transparenz basiert", erklärte das ZOOMEX-Team. Die Aktion im Valentinsmonat soll Nutzern inmitten von Marktschwankungen ein Gefühl von Wärme und Verbundenheit vermitteln. Diese Initiative spiegelt das Engagement von ZOOMEX wider, die Vermögenswerte der Nutzer zu schützen und gleichzeitig ein nutzerzentriertes und durchdachtes Handelsökosystem zu schaffen.

Höhepunkte der Veranstaltung: Mehrstufige Interaktionen und faire, transparente Belohnungsmechanismen

Die einmonatige Aktion, die vom 6. bis 28. Februar 2026 läuft, umfasst mehrere Möglichkeiten, Prämien zu erhalten. Teilnehmer können dabei einfache, ansprechende Aktionen nutzen und sich über Überraschungen freuen:

Süße Check-ins: Liebe wächst mit der Zeit

1. ZOOMEX ermutigt Nutzer, durch tägliche Check-Ins ein langfristiges Engagement aufzubauen. Wenn Sie während der Veranstaltung bestimmte Aufgaben erfüllen, können Sie an der Basislotterie teilnehmen. Nutzer, die Treue beweisen, haben Anspruch auf zusätzliche Bonuseinträge, die automatisch nach den Regeln des Systems kumuliert werden, um sicherzustellen, dass jede Anstrengung fair belohnt wird.

Bonus-Multiplikatoren für die Valentinswoche: 9. bis 15. Februar

2. Im Herzen der Valentinswoche bietet ZOOMEX zusätzliche Lotteriechancen: Nutzer, die täglich einchecken, erhalten zwei Lotterieteilnahmen pro Tag und verdoppeln so die Spannung und den Einsatz während der Feierlichkeiten.

Exklusive Belohnungen für Community und soziale Medien

3. Um das Engagement der Nutzer zu vertiefen, hat ZOOMEX spezielle Interaktionskanäle eingerichtet:

Community-Willkommensbonus: Neue Nutzer, die der offiziellen Community beitreten und ein Registrierungsformular ausfüllen, erhalten eine Blindbox-Lotteriechance. Interaktion mit sozialen Medien: Wer den offiziellen Social-Media-Accounts folgt und an ausgewählten Aktivitäten teilnimmt, erhält pro Woche drei zusätzliche Lotteriechancen..

Prämienmatrix: Konkrete Vorteile zur Steigerung des Vermögenswerts

Der Gesamtpreispool von 150.000 US-Dollar umfasst eine vielfältige Auswahl an Prämien und soll Nutzern umfassende Unterstützung bieten:

Airdrops beliebter Kryptowährungen: Darunter sind werthaltige Token mit langfristigem Potenzial wie ETH und XAUT, die Nutzern eine unmittelbare Wertsteigerung ermöglichen. 100 % Investitionsgutscheine: Effiziente Tools für das Vermögensmanagement sollen Nutzern helfen, ihr Vermögen trotz Marktschwankungen kontinuierlich auszubauen und das Potenzial für Renditen effektiv zu verdoppeln. 20-US-Dollar-Trading-Rabattgutscheine: Sie senken die Transaktionskosten, sodass Nutzer effizienter handeln können.

Die Rückkehr zum Kern: Aufbau einer vertrauenswürdigen Handelsumgebung

ZOOMEX ist der Meinung, dass Technologie den Menschen dienen sollte und der Handel auf Vertrauen basieren sollte. Der „ Valentine's Month Love Airdrop " ist nicht nur eine Markenaktion mit Prämien, sondern auch ein Ausdruck des Engagements von ZOOMEX für eine faire, transparente und menschenorientierte Trading-Philosophie.

In Zukunft wird ZOOMEX seine Handelsumgebung weiter optimieren, klarere Mechanismen und rücksichtsvollere Dienstleistungen anbieten und gemeinsam mit seinen Nutzern wachsen. Während die romantische Atmosphäre des Februars immer intensiver wird, lädt die ZOOMEX Händler aus aller Welt herzlich ein, an dieser einnehmenden und beruhigenden Feier teilzunehmen und sicherzustellen, dass jedes bisschen Vertrauen mit exklusiven Überraschungen belohnt wird.

Informationen zu ZOOMEX

Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine führende globale Handelsplattform für Kryptowährungen, die über 3 Millionen Nutzer in über 35 Regionen bedient. Mit über 600 Handelspaaren basiert die Plattform auf den Kernwerten „einfach, benutzerfreundlich und schnell". ZOOMEX gewährleistet durch seine leistungsstarke Engine und die einzigartige Logik „Position = Account" ein faires und transparentes Umfeld, sodass jeder Handel unbeeinflusst, vollständig nachvollziehbar und streng überprüfbar ist.

Die Plattform legt großen Wert auf Sicherheit sowie Vertrauen und wurde von Hacken erfolgreich einem umfassenden Sicherheitsaudit unterzogen. Zoomex besitzt mehrere behördliche Zulassungen, darunter U.S. and Canada MSB, U.S. NFA und Australia AUSTRAC.

Als offizieller Partner des TGR Haas F1 Team und mit dem Weltklasse-Torwart Emiliano Martínez als globalem Botschafter spiegelt Zoomex die Präzision der Rennstrecke und die Beständigkeit von Martínez in seinem Handelsumfeld wider. Durch die Kombination von robustem Risikomanagement und flexibler Identitätsüberprüfung bietet Zoomex ein barrierearmes, sicheres und transparentes Finanzökosystem für Händler weltweit.

