-El amor es una compañía duradera: Lanzamiento sorpresa de 150.000 dólares de ZOOMEX en el mes de San Valentín para acompañarte en la volatilidad del mercado

VICTORIA, Seychelles, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En medio de la dinámica siempre cambiante del mercado de activos digitales, la elección de plataformas de trading por parte de los inversores se determina cada vez más no solo por las capacidades técnicas, sino también por la confianza y la calidad del servicio ofrecido. La plataforma de trading de criptomonedas ZOOMEX anunció hoy oficialmente el lanzamiento de su " Valentine's Month Love Airdrop Event ", de un mes de duración. Guiado por el principio fundamental de que el amor verdadero nace de la confianza y que la compañía duradera comienza con la lealtad, el evento otorga un premio total de 150.000 dólares, con el objetivo de recompensar a los usuarios con beneficios tangibles e interacciones consideradas que honren su confianza.

Esencia de la marca: Confianza como base, compañerismo como compromiso con calidez

En los volátiles mercados de criptomonedas, la relación entre usuarios y plataformas a menudo se reduce a datos impersonales, gráficos de velas y comisiones. Sin embargo, ZOOMEX sostiene que la confianza es la piedra angular de una plataforma de trading sostenible.

"Entendemos que el trading no debe ser un mero ejercicio técnico, sino una experiencia mutua basada en la seguridad y la transparencia", afirmó el equipo de ZOOMEX. El evento del Mes de San Valentín está diseñado para transmitir una sensación de calidez y dedicación a los usuarios en medio de las fluctuaciones del mercado. Esta iniciativa refleja el compromiso de ZOOMEX con la protección de los activos de los usuarios, a la vez que demuestra su dedicación a la creación de un ecosistema de trading más centrado en el usuario y reflexivo.

Aspectos destacados del evento: Interacciones multinivel y mecanismos de recompensa justos y transparentes

El evento, que durará un mes del 6 al 28 de febrero de 2026, incluye múltiples rutas de recompensa, lo que permite a los participantes disfrutar de interacciones sencillas y atractivas, además de recibir sorpresas:

Registros dulces: El amor se acumula con el tiempo

1.ZOOMEX anima a los usuarios a fomentar la participación a largo plazo mediante registros diarios. Completar las tareas designadas durante el evento otorga participaciones básicas en el sorteo. Los usuarios que demuestran lealtad pueden optar a participaciones adicionales, que se acumulan automáticamente según las reglas del sistema, lo que garantiza una recompensa justa por cada esfuerzo.

Multiplicadores de bonificación de la Semana de San Valentín: del 9 al 15 de febrero



2. En plena Semana de San Valentín, ZOOMEX ofrece oportunidades de lotería adicionales: los usuarios que completen los registros diarios recibirán dos entradas de lotería por día, duplicando la emoción y la participación durante las festividades

Recompensas exclusivas de la comunidad y redes sociales



3. Para profundizar la participación de los usuarios, ZOOMEX ha establecido canales de interacción dedicados:

Bienvenida a la comunidad: Los nuevos usuarios que se unan a la comunidad oficial y completen el formulario de registro tendrán una oportunidad de ganar una lotería de caja ciega. Interacción en redes sociales: Seguir las cuentas oficiales en redes sociales y participar en actividades designadas les otorga tres oportunidades adicionales de ganar la lotería por semana.

Matriz de Recompensas: Beneficios tangibles para aumentar el valor de los activos

El premio total de 150.000 dólares incluye una amplia gama de recompensas, diseñadas para brindar un apoyo integral a los usuarios:

Airdrops de criptomonedas populares: Incluyen tokens de valor a largo plazo como ETH y XAUT, que ofrecen a los usuarios una apreciación inmediata de sus activos. Cupones de inversión al 100%: Herramientas eficientes de gestión patrimonial que ayudan a los usuarios a aumentar sus activos de forma constante ante las fluctuaciones del mercado, duplicando eficazmente la rentabilidad potencial. Cupones de descuento de 20 dólares para trading: Reducen los costes de transacción, lo que permite a los usuarios operar de forma más eficiente.

Volviendo a la esencia: Construyendo un entorno de trading confiable

ZOOMEX cree que la tecnología debe estar al servicio de las personas y que el trading debe basarse en la confianza. El " Valentine's Month Love Airdrop " no es solo un evento de recompensa para la marca, sino también una demostración del compromiso de ZOOMEX con una filosofía de trading justa, transparente y centrada en el ser humano.

De cara al futuro, ZOOMEX seguirá optimizando su entorno de trading, ofreciendo mecanismos más claros y servicios más considerados, creciendo junto con sus usuarios. A medida que se intensifica el ambiente romántico de febrero, ZOOMEX invita cordialmente a los operadores de todo el mundo a unirse a esta atractiva y reconfortante celebración, garantizando que cada pizca de confianza se vea recompensada con sorpresas exclusivas.

Acerca de ZOOMEX

Fundada en 2021, Zoomex es una plataforma global de trading de criptomonedas con más de 3 millones de usuarios en más de 35 regiones, que ofrece más de 600 pares de divisas, guiada por sus valores fundamentales de "Sencillo × Fácil de Usar × Rápido". Zoomex garantiza un entorno justo y transparente a través de su motor de alto rendimiento y su lógica única "Posición = Cuenta", asegurando que cada operación sea imparcial, totalmente rastreable y estrictamente verificable.

La plataforma prioriza la seguridad y la confianza, habiendo superado con éxito exhaustivas auditorías de seguridad realizadas por Hacken. Zoomex cuenta con múltiples licencias regulatorias, incluyendo U.S. and Canada MSB, U.S. NFA, y Australia AUSTRAC.

Como socio oficial del TGR Haas F1 Team, y con el portero de élite Emiliano Martínez como embajador global, Zoomex refleja la precisión del hipódromo y la consistencia de Martínez en su entorno de trading. Al combinar una sólida gestión de riesgos con una verificación de identidad flexible, Zoomex ofrece un ecosistema financiero de bajo coste, seguro y transparente para operadores de todo el mundo.

Para más información: Sitio web | X | Telegram | Discord