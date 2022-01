LANÇAMENTO DE CAMPANHA RECORDE DA BOSS E HUGO - COBERTURA COM QUASE DOIS BILHÕES DE IMPRESSÕES EM UM ÚNICO DIA

A campanha global #BeYourOwnBOSS conta com as top models Kendall Jenner, Hailey Bieber e Joan Smalls, o rapper Future, a estrela do TikTok Khaby Lame, o cantor e ator Lee Minho, o boxeador profissional Anthony Joshua, o campeão de tênis Matteo Berrettini e a corredora Alica Schmidt. Fora do elenco, Lee Minho acabou sendo o talento mais querido em termos de engajamento nas redes sociais em todo o mundo.

A ativação em todos os pontos de contato com o consumidor, liderando com uma impressionante ativação digital na data do lançamento por mais de 200 talentos que publicaram suas histórias pessoais com a BOSS no Instagram, Weibo, Red e WeChat, com imagens de si mesmos usando o casaco com capuz exclusivo da BOSS, criou um frenesi digital fenomenal no mundo todo.

A campanha global #HowDoYouHUGO, com a top model Adut Akech, os rappers Big Matthew e SAINt JHN e a dançarina Maddie Ziegler, está ativada em todos os canais, com foco no TikTok, onde um desafio de dança gera mais alvoroço e alto engajamento na plataforma. O desafio #HowDoYouHUGO, coreografado pelo rosto da marca, Big Matthew, e o criador do TikTok, Vik White, é ampliado por 60 profissionais de criação. Além disso, diferentes camadas de conteúdo que priorizam o social ligadas aos mundos da dança e da música foram produzidas para a ativação. No decorrer do primeiro dia, houve um aumento de 30% dos seguidores da marca.

Além disso, o relançamento causou um impacto significativo para a loja oficial on-line hugoboss.com, que se beneficiou muito com o sucesso das campanhas. O tráfego global na Internet da hugoboss.com mais do que dobrou, atingindo um nível recorde, e o casaco com capuz exclusivo da BOSS quase esgotou e foi o modelo único mais vendido na história da empresa.

O sucesso das duas campanhas é visível em todos os indicadores-chave de desempenho atingidos no primeiro dia e as torna as mais bem-sucedidas na história da HUGO BOSS:

1,9 bilhão de impressões para ambas as campanhas

75 milhões de engajamentos nos canais de mídia social

O engajamento social aumentou 84% na conta da BOSS no Instagram

367 milhões de visualizações do desafio do TikTok #HowDoYouHUGO

O número de seguidores da HUGO no TikTok aumentou 30%

Com essas campanhas que priorizam o social, a HUGO BOSS apresentou uma identidade inesperada e nova para suas marcas, fortaleceu ainda mais sua posição em todos os canais digitais e atingiu grupos-alvo novos e mais jovens, como a geração Z e os Millennials. Esse é a maior conquista na execução da estratégia de crescimento CLAIM 5 para impulsionar as marcas e transformar os clientes em fãs.

A imagem em alta resolução pode ser baixada aqui:

https://galleries.launchmetrics.com/p/hugoboss-production/showrooms/61f3cd50912b69000922f578

Se tiver alguma dúvida, entre em contato com [email protected].

GROUP.HUGOBOSS.COM

TWITTER: @HUGOBOSS

LINKEDIN: HUGO BOSS

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736256/BOSS_LEEMINHO.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1734005/HUGOBOSS_Logo.jpg

FONTE HUGO BOSS

SOURCE HUGO BOSS