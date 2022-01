REKORDVERDÄCHTIGER KAMPAGNENSTART FÜR BOSS UND HUGO - REICHWEITE MIT FAST 2 MILLIARDEN IMPRESSIONEN AN EINEM TAG

METZINGEN, Deutschland, 31. Jan. 2022 /PRNewswire/ -- HUGO BOSS hat mit dem gleichzeitigen Start der beiden mit Stars besetzten globalen Kampagnen für seine Marken BOSS und HUGO am 26. Januar erfolgreich den Startschuss für die Auffrischung seiner Marke gegeben, die seiner neuen Wachstumsstrategie folgt. Zusammen erzielten die beiden globalen Kampagnen eine Reichweite von 1,9 Milliarden Impressionen und 75 Millionen Interaktionen in den sozialen Medien an einem Tag - ein rekordverdächtiges Ergebnis für das Unternehmen.