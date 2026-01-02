Lancement de la foire villageoise des confiseries à Dujiangyan, dans le Sichuan

CHENGDU, Chine, 2 janvier 2026 /PRNewswire/ -- L'édition 2026 de la foire villageoise des confiseries de Dujiangyan a débuté la veille du Nouvel An à Dujiangyan, dans la province du Sichuan, où se trouve le plus ancien système d'irrigation en état de marche au monde.

L'événement a débuté par un spectacle de lanternes sur le thème de la sagesse millénaire de la région en matière de conservation de l'eau. Des installations de lanternes géantes inspirées de l'histoire de Li Bing, l'ancien gouverneur du Sichuan qui a supervisé la construction du système d'irrigation de Dujiangyan, ainsi que d'autres expositions à grande échelle basées sur des légendes locales et des récits historiques, ont créé une expérience nocturne immersive.

Après le spectacle de lanternes, un marché thématique se tiendra jusqu'au 3 janvier dans l'ancienne ville de Guanxian. Il présentera les boissons, thés, liqueurs et délices locaux caractéristiques de la ville, ainsi que cinq produits d'indication géographique tels que le kiwi et le Chuanxiong (rhizome de livèche du Sichuan), d'exquises créations du patrimoine culturel immatériel et des produits spécialisés provenant d'autres parties du Sichuan.

La ville ancienne accueillera également une course d'orientation urbaine avec deux parcours thématiques : Ancient Weir Tour et Guanxian Flavor Trail. Les participants peuvent s'enregistrer via un mini-programme pour collecter des timbres et bénéficier d'offres spéciales de la part des commerçants partenaires.

Une série d'activités culturelles et touristiques - notamment des démonstrations du patrimoine culturel immatériel, des défilés de personnages costumés, des spectacles interactifs et une exposition de produits spécialisés provenant des villes jumelées internationales de Dujiangyan - enrichiront encore l'expérience des visiteurs et stimuleront la consommation pendant les vacances.

Pendant les vacances du Nouvel An, du 1er au 3 janvier, le parc industriel Sustaining Water Forever Culture and Creation, situé à Dujiangyan, organise une expérience interactive immersive de style ancien.

Les visiteurs peuvent prendre des photos avec des artistes en hanfu (tenue traditionnelle chinoise) et en costumes à tête d'animal lors d'un défilé, ou suivre des parcours balisés pour accomplir des missions de type « check-in » et gagner des « billets d'argent » en participant à des quiz, des spectacles de talents et divers défis. Ces billets peuvent être échangés contre des cadeaux ou utilisés lors de tirages au sort.

Un invité spécial sera la création en fursuit de style anime « Nine-Tails Lingjiu ». Auparavant, plusieurs sites pittoresques ont été accusés de copier son design unique. Le personnage original est apparu à Lingran Workshop dans le parc industriel et s'est joint au défilé pour présenter le charme d'un design créatif authentique.

À partir de janvier, le parc industriel rassemblera une collection d'éléments du patrimoine culturel immatériel et de produits culturels et créatifs axés sur la conservation de l'eau en vue d'expositions, de ventes et d'expériences interactives.

En outre, un centre commercial en ligne pour la foire villageoise des confiseries a été lancé. Des avatars numériques ancrés dans la culture locale de Dujiangyan servent d'ambassadeurs exclusifs pour promouvoir des activités et présenter des produits.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853598/11.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853599/22.jpg