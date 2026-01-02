Деревенская ярмарка сладостей начинается в Дуцзянъяне, Сычуань

ЧЭНДУ, Китай, 2 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Деревенская ярмарка сладостей 2026 года началась в канун Нового года в Дуцзянъяне, провинция Сычуань, где находится старейшая в мире действующая ирригационная система.

Мероприятие началось с шоу фонарей, посвященного тысячелетней мудрости сохранения водных ресурсов региона. Гигантские инсталляции фонарей, навеянные историей Ли Бина (Li Bing), древнего губернатора провинции Сычуань, который контролировал строительство ирригационной системы Дуцзянъяня, а также другие крупномасштабные демонстрации, основанные на местных легендах и исторических сказаниях, создали увлекательное ночное впечатление.

После шоу фонарей до 3 января в древнем городе Гуаньсянь продлится тематический базар. На нем будут представлены фирменные городские напитки, чаи, крепкие алкогольные напитки и местные деликатесы, а также пять отличительных продуктов географического региона, таких как киви и чуаньсюн (корневища лобистока сычуаньского), изысканные произведения нематериального культурного наследия и особые продукты из других частей Сычуани.

В древнем городе также пройдет мероприятие по городскому ориентированию с двумя тематическими маршрутами: «Экскурсия по древним плотинам» и «Тропа ароматов Гуаньсянь». Участники могут зарегистрироваться через мини-программу для сбора марок и доступа к специальным предложениям от торговых партнеров.

Дополнительно впечатления посетителей и праздничное потребление обогатит ряд культурных и туристических мероприятий, включая демонстрации нематериального культурного наследия, парады вымышленных персонажей (NPC), интерактивные представления и выставку особых продуктов из зарубежных городов-побратимов Дуцзянъяня.

В период новогодних праздников с 1 по 3 января в Индустриальном парке культуры и творчества Sustaining Water Forever (сохранение водных ресурсов навсегда) в Дуцзянъяне проходит увлекательное интерактивное мероприятие в старинном стиле.

Посетители могут сфотографироваться с исполнителями в костюмах ханьфу (традиционный китайский наряд) и в костюмах с головами животных во время парада или пройти по определенным маршрутам, чтобы выполнить задания с регистрацией и заработать «серебряные билеты» с помощью викторин, шоу талантов и испытаний. Эти билеты можно обменять на подарки или использовать в розыгрышах.

Специальный гость — герой в костюме в стиле аниме «Nine-Tails Lingjiu» (девятихвостый Лингжу). Ранее несколько живописных мест обвинялись в копировании этого уникального дизайна. Оригинальный персонаж родился в мастерской Lingran в индустриальном парке и принял участие в параде, чтобы продемонстрировать очарование подлинного творческого дизайна.

Начиная с января в индустриальном парке будет собрана коллекция предметов нематериального культурного наследия, а также культурных и творческих продуктов, ориентированных на сохранение водных ресурсов, для выставок, продаж и интерактивных мероприятий.

Кроме того, открыт онлайн-магазин деревенской ярмарки сладостей. Цифровые аватары, корни которых уходят в местную культуру Дуцзянъяня, служат эксклюзивными амбассадорами для продвижения мероприятий и рекламы продуктов.

