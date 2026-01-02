V Tu-ťiang-jenu v provincii S'-čchuan začíná vesnický jarmark cukrovinek

ČCHENG-TU, Čína, 2. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Na Silvestra začal v Tu-ťiang-jenu v provincii S'-čchuan, kde se nachází nejstarší funkční zavlažovací systém na světě, veletrh cukrovinek 2026 Tu-ťiang-jenský vesnický cukrovinkový jarmark.

Akce začala lucernovou přehlídkou na téma tisícileté moudrosti regionu v oblasti vodního hospodářství. Obří lucerny inspirované příběhem Li Pinga, starověkého guvernéra provincie S'-čchuan, který dohlížel na výstavbu zavlažovacího systému Tu-ťiang-jen, spolu s dalšími velkolepými instalacemi založenými na místních legendách a historických příbězích, vytvořily nezapomenutelný noční zážitek.

Po lucernové přehlídce se bude do 3. ledna konat v historickém městě Kuan-sien tematický bazar. Bude zde k vidění nabídka typických nápojů, čaje, likérů a místních delikates a rovněž pět produktů s chráněným zeměpisným označením, jako jsou kiwi a čchuan-siung (kořen čínského libečku), nádherné výtvory nehmotného kulturního dědictví a speciality z jiných částí S'-čchuanu.

Starobylé město bude také hostit městskou orientační soutěž se dvěma tematickými trasami: Prohlídka starobylé přehrady a Stezka chutí Kuan-sien. Účastníci se mohou přihlásit prostřednictvím miniprogramu, sbírat razítka a využívat speciální nabídky od partnerských obchodníků.

Řada kulturních a turistických aktivit – včetně ukázek nehmotného kulturního dědictví, průvodů Všečínského shromáždění lidových zástupců, interaktivních představení a výstavy specialit z mezinárodních partnerských měst Tu-ťiang-jenu – dále obohatí zážitky návštěvníků a podpoří sváteční spotřebu.

Během novoročních svátků od 1. do 3. ledna pořádá v Tu-ťiang-jenu průmyslový park Udržitelnost vody navždy – kultura a tvorba interaktivní akci ve starodávném stylu, která návštěvníky vtáhne do děje.

Návštěvníci se mohou během průvodu vyfotografovat s účinkujícími v chan-fu (tradičním čínském oděvu) a kostýmech zvířecích hlav nebo se vydat po vyznačených trasách, splnit úkoly a získat „stříbrné bankovky" díky kvízům, talentovým soutěžím a hádankám. Tyto bankovky lze vyměnit za dárky nebo použít v losování o ceny.

Zvláštním hostem je stylový zvířecí kostým „devítiocasý Ling-ťiou" s vlastním duševním vlastnictvím. V minulosti bylo několik turistických atrakcí obviněno z kopírování jejího jedinečného designu. Originální postava se objevila v dílně Ling-žan v průmyslovém parku a připojila se k průvodu, aby předvedla kouzlo autentického kreativního designu.

Od ledna bude průmyslový park shromažďovat sbírku nehmotného kulturního dědictví a kulturních a kreativních produktů zaměřených na vodní hospodářství pro výstavy, prodej a interaktivní zážitky.

Kromě toho bylo spuštěno online nákupní centrum pro vesnický cukrovinkový jarmark. Digitální avataři zakořenění v místní kultuře Tu-ťiang-jen slouží jako exkluzivní velvyslanci, kteří propagují aktivity a představují produkty.

