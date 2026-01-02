W Dujiangyan w prowincji Syczuan rozpoczyna się lokalny jarmark słodyczy

CHENGDU (Chiny), 2 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ – W sylwestrowy wieczór w Dujiangyan w prowincji Syczuan, będącym siedzibą najstarszego na świecie wciąż funkcjonującego systemu irygacyjnego, rozpoczął się lokalny Jarmark Słodyczy Dujiangyan 2026.

11 22

Wydarzenie zainaugurował pokaz lampionów, którego motywem przewodnim była licząca tysiące lat lokalna wiedza w zakresie gospodarki wodnej. Gigantyczne instalacje świetlne inspirowane historią Li Binga, starożytnego gubernatora Syczuanu, który nadzorował budowę systemu irygacyjnego Dujiangyan, a także inne wielkoformatowe ekspozycje oparte na lokalnych legendach i opowieściach historycznych, stworzyły wciągające nocne widowisko.

Po pokazie lampionów do 3 stycznia w starożytnym mieście Guanxian odbywa się bazar tematyczny. Prezentowane są na nim charakterystyczne dla miasta napoje, herbaty, alkohole oraz lokalne przysmaki, a także pięć produktów objętych oznaczeniem geograficznym, takich jak kiwi i Chuanxiong (kłącze lubczyku syczuańskiego), wyrafinowane wyroby niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz produkty specjalne z innych części prowincji Syczuan.

Starożytne miasto będzie również gospodarzem miejskiej gry terenowej na orientację, obejmującej dwie tematyczne trasy: Szlak starożytnych jazów oraz Szlak smaków Guanxian. Uczestnicy mogą meldować się za pośrednictwem miniprogramu, zbierać pieczątki oraz korzystać ze specjalnych ofert przygotowanych przez partnerskich sprzedawców.

Seria wydarzeń kulturalnych i turystycznych - w tym pokazy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, parady z udziałem postaci NPC, występy interaktywne oraz wystawa produktów specjalnych z miast partnerskich Dujiangyan na świecie - dodatkowo wzbogaci doświadczenia odwiedzających i pobudzi konsumpcję w okresie świątecznym.

Podczas noworocznego okresu świątecznego od 1 do 3 stycznia w parku przemysłowym Sustaining Water Forever Culture and Creation Industrial Park w Dujiangyan odbywa się immersyjne wydarzenie interaktywne w stylu starożytnym.

Odwiedzający mogą robić zdjęcia z performerami ubranymi w hanfu (tradycyjne chińskie stroje) oraz kostiumy z głowami zwierząt podczas parady lub podążać wyznaczonymi trasami, aby meldować się w wyznaczonych punktach i zdobywać „srebrne banknoty" poprzez quizy, pokazy talentów oraz różnego rodzaju wyzwania. Banknoty te można wymieniać na nagrody lub wykorzystywać w losowaniach nagród.

Szczególnym gościem wydarzenia jest stylizowana na anime postać ubrana w futrzany kostium „Nine-Tails Lingjiu". Wcześniej kilka atrakcji turystycznych było oskarżanych o kopiowanie jej unikatowego wzornictwa. Oryginalna postać pojawiła się w Lingran Workshop na terenie parku przemysłowego i dołączyła do parady, prezentując urok autentycznego, oryginalnego designu.

Począwszy od stycznia park przemysłowy zgromadzi kolekcję przedmiotów niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz produktów kulturalnych i kreatywnych związanych z gospodarką wodną, przeznaczonych na wystawy, do sprzedaży oraz jako element interaktywnych doświadczeń.

Dodatkowo uruchomiono internetowe centrum handlowe lokalnego jarmarku słodyczy. Cyfrowe awatary mające korzenie w lokalnej kulturze Dujiangyan pełnią rolę ekskluzywnych ambasadorów, promując wydarzenia oraz prezentując dostępne produkty.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2853598/11.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2853599/22.jpg