Lay's lança uma nova plataforma da marca "No Lay's, No Game" com o ícone do futebol mundial Thierry Henry celebrando a UEFA Champions League Tournament

Henry dá vida à nova filosofia da marca com "Thierry Visits", uma experiência em vídeo surpreendente com os fãs de futebol do Barcelona que mostra o quão é impensável a experiência do futebol sem a Lay's!

NOVA YORK, 21 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ - Assistir futebol com seus amigos é bom, mas assistir futebol com amigos e com Lay's é ainda melhor. Para celebrar a contagem regressiva para o torneio da UEFA Champions League 2022-2023 (UCL), a Lay's trouxe o ícone mundial do futebol Thierry Henry às portas dos fãs de futebol mais dedicados do Barcelona para anunciar a plataforma "No Lay's No Game" - uma campanha que surpreende os fãs e confirma que a experiência de assistir futebol não é só elevada, mas simplesmente impensável sem a Lay's.

Sem Lay's não vai dar!

"No Lay's, No Game" é uma plataforma que honra quase uma década de parceria entre a marca favorita de salgadinhos de todo o mundo e a UEFA Champions League porque não há nada melhor do que assistir a uma partida de futebol no estádio, em casa ou com amigos, ao mesmo tempo em que compartilha um saquinho de Lay's. Os fãs de verdade entendem como partidas intensas exigem a experiência perfeita. A cada segundo, uma bebida e um salgadinho podem causar um impacto no resultado do jogo. Com expectativas tão altas, o "No Lay's, No Game" busca garantir que os fãs de futebol em todo o mundo saibam que a Lay's tem sido absolutamente essencial e está lá para trazer a diversão, o entusiasmo e o sabor para todos os momentos inesperados e de alta intensidade que o esporte tem nos dado ao longo dos anos. É impensável assistir futebol sem Lay's. Sem Lay's, Sem Jogo.

Ao discursar na plataforma "No Lay's, No Game", o Vice-presidente de Marketing da PepsiCo, Ciara Dilley da Global Food Brands, disse: "Como parceira oficial para os lanches da UEFA Champions League, entendemos como grande parte da cultura do futebol é a camaradagem criada por meio do compartilhamento de experiências com os amigos e o convidado mais esperado da festa é sempre o lanche perfeito... as batatas fritas da Lay's. Por anos, nossas batatas têm sido parte integral da experiência do futebol, complementando e alimentando a paixão e a intensidade que os fãs demostram para este lindo jogo. Sem Lay's, não há jogo. Estamos muito orgulhosos de recrutar uma lenda como Thierry Henry para ajudar os torcedores de futebol em todo o mundo a construir laços e servir como o único lanche que deixa o jogo completo. É impensável assistir futebol sem Lay's".

O quão é impensável? Para lançar o "No Lay's, No Game", a marca fez parceria com o campeão da Copa do Mundo da FIFA na França de 1998, Duas vezes campeão da Premier League, Três vezes campeão da Copa da Inglaterra e vencedor da UEFA Champions League de 2009, Thierry Henry para garantir que os fãs estejam prontos para o dia da partida com a Lay's.

Neste vídeo intitulado "Thierry Visits" Henry lança a "No Lay's, No Game " de uma maneira bem literal. A lenda do Arsenal e do Barcelona visita inesperadamente os fãs do Barça em suas casas para ver se eles estavam preparados para o jogo com muitas batatinhas da Lay's. Se tivessem, o super atacante ficava para assistir ao jogo, mas se eles estivessem sem Lay's, ele saía em busca de torcedores que estavam prontos para o apito.

"Tive o privilégio de jogar em todo o mundo e ergui muitos troféus diante de milhões de torcedores incríveis", disse Thierry Henry. "Nada disso os preparou para a surpresa de eu bater em suas portas para assistir a uma partida juntos se eles estivessem com salgadinhos da Lay ' s. Foi especialmente significativo fazer isso em Barcelona, onde tenho tantos fãs de nossa Liga dos Campeões de 2009. A parceria com a Lay s para dar início ao "No Lay's, No Game" teve tudo a ver com os fãs e comunidades que são tão dedicadas a este incrível jogo. Eu me diverti muito criando essa experiência com a Lay's e os meus fãs que significam tanto para mim. Espero ter ajudado a garantir que os fãs de futebol sempre saibam que é impensável assistir a uma grande partida sem a Lay's. Então, prepare-se... você nunca sabe quem vai aparecer!"

No entanto, o compromisso da Lay's com o futebol vai além de assistir futebol e bater nas portas. O programa Lay's RePlay da marca ajuda as comunidades carentes a terem acesso para poderem jogar o jogo que amam. O premiado programa transforma saquinhos vazios em campos de futebol em todo o mundo. Desde o lançamento do primeiro campo do Lay's RePlay em 2021, a iniciativa forneceu mais de 5.000 horas de programação, impactando positivamente quase 50.000 membros da comunidade.

No final deste ano, a Lay's está abrindo vários novos campos em todo o mundo para permitir mais inclusão, acesso e alegria aos jovens jogadores de futebol que poderão sonhar em um dia competir na UEFA Champions League. Graças a Lay's, ainda mais jogos serão disputados, formando ainda mais laços e gerando comunidades mais fortes para aqueles que mais merecem.

Durante o restante dos torneios feminino e masculino da UEFA Champions League, temporada 2022-2023, os torcedores devem esperar por momentos mais emocionantes e inesperados da plataforma "No Lay's, No Game", incluindo: ainda mais surpresas de superestrelas do futebol, conteúdo digital envolvente, campos construídos em todo o mundo, embalagens de edições especiais e para as lojas e um comercial recheado de GOATs. Nunca se sabe quem poderá aparecer e perguntar se tem Lay's!

Lembre-se de seguir a Lay's Football no Instagram para se manter informado sobre todas as parcerias com a UEFA Champions League e a UEFA Women's Champions League e mais notícias sobre a "No Lay's, No Game". Para mais informações sobre o torneio, acesse UEFA.com.

