Společnost Lay's u příležitosti blížícího se vyvrcholení turnaje Ligy mistrů UEFA představuje pro svou značku novou platformu „No Lay's, No Game", na které spolupracuje s ikonou světového fotbalu Thierry Henrym

Henry novou filozofii této značky uvádí prostřednictvím videa „Thierry Visits" (Thierry na návštěvě), ve kterém ve společnosti překvapených barcelonských fotbalových fanoušků ukazuje, jak nemyslitelnou součástí fotbalového zážitku značka Lay's je!

NEW YORK, 22. února 2023 /PRNewswire/ -- Sledovat fotbal s přáteli je příjemné, ale sledovat fotbal s přáteli a chipsy značky Lay's je ještě lepší. U příležitosti blížícího se zahájení vrcholné fáze turnaje Ligy mistrů UEFA 2022-2023 (UCL) dnes společnost Lay's zavedla světovou fotbalovou ikonu Thierryho Henryho k přímo za těmi nejvášnivějšími fotbalovými fanoušky v Barceloně, aby tak představila svou novu platformu „No Lay's No Game" (Bez Lay's to není fotbal) – kampaň, která fanoušky překvapí, potvrdí, že sledování fotbalu je bez chipsů Lay's jednoduše nepředstavitelné.

No Lay's, No Game

„No Lay's, No Game" je platforma, která skládá poctu téměř desetiletému partnerství mezi nejoblíbenější značkou chipsů na světě a Ligou mistrů UEFA. Není totiž nic lepšího, než sledovat fotbalový zápas na stadionech, doma nebo s přáteli, a podělit se u toho s nimi o sáček chipsů Lay's. Skuteční fotbaloví fanoušci si uvědomují, že napínavé zápasy vyžadují dokonalé divácké zážitky. Každá sekunda, střela nebo chuťovka může mít vliv na výsledek celého utkání. V situacích, kdy je toho v sázce tolik, se kampaň „No Lay's, No Game" snaží zajistit, aby si fotbaloví fanoušci po celém světě uvědomovali, že chipsy Lay's jsou pro sledování fotbalu naprosto zásadní a že dále zvyšují zábavu a vzrušení a dodávají lahodnou chuť každé z bezpočtu nečekaných a vypjatých okamžiků, které nám tento sport po celé roky přináší. Sledovat fotbal bez chipsů Lay's je zkrátka nemyslitelné. No Lay's, No Game.

Viceprezidentka společnosti PepsiCo pro marketing globálních potravinářských značek Ciara Dilleyová o platformě „No Lay's, No Game" uvedla: „Jako oficiální partner Ligy mistrů UEFA v oblasti pochutin chápeme, že nezanedbatelnou součást fotbalové kultury tvoří kamarádství, které vzniká sdílením zážitků s přáteli, a tím nejočekávanějším účastníkem každého takového setkání je vždy dokonalá pochoutka... bramborové chipsy Lay's. Naše chipsy jsou již léta nedílnou součástí zážitků ze sledování fotbalu a podporují vášeň a nadšení fanoušků pro tuto krásnou hru. Bez Lay's to jednoduše není fotbal. Jsme velice hrdí na to, že se nám podařilo spojit síly s legendou jako Thierry Henry, který pomáhá fotbalovým fanouškům po celém světě navazovat přátelství, a to v zastoupení jediné pochutiny, díky které je zážitek z utkání skutečně kompletní. Sledovat fotbal bez chipsů Lay's je zkrátka nemyslitelné."

Jak moc nemyslitelné? V rámci kampaně „No Lay's, No Game" navázala značka spolupráci s vítězem Mistrovství světa ve fotbale ve Francii z roku 1998, dvojnásobným vítězem Premier League, trojnásobným vítězem FA Cupu a vítězem Ligy mistrů UEFA z roku 2009 Thierry Henrym. Má tak stoprocentní jistotu, že fanoušci budou na zápasy se svými chipsy Lay's dokonale připraveni.

V tomto videu s názvem, „Thierry Visits" (Thierry na návštěvě) zahajuje Henry kampaň „No Lay's, No Game" velice příznačně. Legendární hráč týmů Arsenal a FC Barcelona překvapil svou návštěvou barcelonské fanoušky přímo u nich doma, aby zjistil, zda jsou na zápasy připraveni a zda mají dostatečnou zásobu chipsů Lay's. Pokud tomu tak bylo, pustil se s nimi špičkový útočník do sledování zápasu, ale pokud chipsy Lay's neměli, pokračoval ve své cestě za fanoušky, kteří byli na zahájení zápasu připraveni lépe.

"Měl jsem tu čest zahrát si po celém světě a před zraky milionů úžasných fanoušků zvedat nad hlavu celou řadu vítězných trofejí," prohlásil Thierry Henry. „Nic z toho je ale nepřipravilo na zcela nečekanou situaci, kdy jsem u nich zaklepal a zeptal se jich, zda mají doma chipsy Lay's, protože bych s nimi rád sledoval zápas. A možnost tuhle akci realizovat právě v Barceloně, kde mám tolik fanoušků z našeho šampionátu UEFA v roce 2009, tomu dodalo na výjimečnosti. Spolupráce se společností Lay's při zahájení kampaně „No Lay's, No Game" se jednoznačně zaměřuje na navázání kontaktu s fanoušky a komunitami, které jsou této úžasné hře tak oddané. Šance realizovat celou akci nejen s Lay's, ale také se svými fanoušky, kteří pro mě tolik znamenají, byla opravdu skvělá. Doufám, že jsem fotbalovým fanouškům pomohl zajímavě zprostředkovat skutečnost, že sledovat velký zápas bez chipsů Lay's je naprosto nemyslitelné. Takže buďte připraveni... nikdy nevíte, kdo se může objevit příště!"

Zapojení společnosti Lay's do fotbalového sportu ovšem přesahuje rámec sledování fotbalu a natáčení překvapivých videí u fanoušků doma. Program Lay's RePlay značky Lay's pomáhá komunitám bez dostatečného zázemí zpřístupňovat hru, kterou tak milují. V rámci tohoto oceňovaného programu se prázdné sáčky od chipsů po celém světě proměňují ve fotbalová hřiště. Od vybudování prvního hřiště Lay's RePlay v roce 2021 nabídla tato iniciativa více než 5000 hodin programů, které pozitivně ovlivnily téměř 50.000 členů komunit.

Ještě letos společnost Lay's po celém světě otevře několik nových hřišť, aby mladým fotbalistům, kteří budou mít možnost snít o tom, že se jednou zúčastní Ligy mistrů UEFA, umožnila lepší začlenění, fotbal jim zpřístupnila a přinesla jim spoustu radosti. Díky společnosti Lay's proběhne větší množství fotbalových utkání, dojde k navázání ještě více přátelství a vzniknou silnější komunity pro ty, kteří si to nejvíce zaslouží.

Po zbytek turnaje Ligy mistrů UEFA mužů a žen 2022-2023 se fanoušci mohou těšit na další vzrušující a nečekané chvíle s platformou „No Lay's, No Game", včetně dalších překvapení za účasti fotbalových superhvězd, poutavého digitálního obsahu, zpřístupnění dalších fotbalových hřišť po celém světě, akcí v obchodech a na speciálních obalech, a také jedné speciální reklamy s těmi nejlepšími z nejlepších. Nikdy nevíte, kdo se vás může zeptat, jestli máte chipsy Lay's!

O společnosti Lay's

Lay's je jednou ze značek, které tvoří společnost Frito-Lay North America, potravinářskou divizi společnosti PepsiCo, Inc. (Nasdaq: PEP) s hodnotou 19 miliard dolarů, která sídlí ve městě Purchase ve státě New York. Více informací o společnosti Frito-Lay najdete na firemních webových stránkách http://www.fritolay.com/ a na Twitteru na účtu http://www.twitter.com/fritolay . Více informací o společnosti Lay's najdete na adrese www.facebook.com/lays nebo na Twitteru na účtu www.twitter.com/lays . Společnost Lay's můžete sledovat také na Instagramu na adrese http://instagram.com/lays .

O společnosti PepsiCo

Výrobky společnosti PepsiCo si každý den vychutnává více než miliarda spotřebitelů ve více než 200 zemích a regionech po celém světě. Díky doplňkovému portfoliu nápojů a předpřipravených potravin, které zahrnuje značky Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker a SodaStream, dosáhla v roce 2021 čistých tržeb ve výši více než 79 miliard dolarů. Nabídka společnosti PepsiCo zahrnuje širokou škálu lahodných potravin a nápojů, včetně řady kultovních značek, z nichž každá generuje odhadovaný roční maloobchodní prodej ve výši více než 1 miliardy dolarů.

Společnost PepsiCo se řídí vizí „Být globálním lídrem v oblasti nápojů a trvanlivých potravin díky vítězství s PepsiCo Positive (pep+)". Koncept pep+ představuje komplexní strategickou transformaci, která nám pomáhá fungovat s ohledem na omezení naší planety a inspirovat k realizaci pozitivních změn pro planetu samotnou i pro její obyvatele, čímž do centra vytváření hodnot a růstu společnosti staví udržitelnost a lidské zdroje. Další informace najdete na adrese www.pepsico.com a na Twitter, Instagram, Facebook a LinkedIn účtech @PepsiCo.

