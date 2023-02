Lay's pri príležitosti súťaže Ligy majstrov UEFA predstavuje novú platformu značky „No Lay's, No Game" s ikonou svetového futbalu Thierrym Henrym

Henry uvádza do života novú filozofiu značky prostredníctvom videa „Thierryho návštevy", prekvapujúcich stretnutí s fanúšikmi futbalu v Barcelone, ktoré ukazuje, aký nepredstaviteľný je futbalový zážitok bez Lay's!

NEW YORK, 22. februára 2023 /PRNewswire/ -- Sledovať futbal s priateľmi je skvelé, ale sledovať futbal s priateľmi a Lay's je ešte lepšie. Pri príležitosti odpočítavania času do rozhodujúceho kola súťaže Ligy majstrov UEFA 2022/2023 dnes značka Lay's priviedla svetovú futbalovú ikonu Thierryho Henryho k dverám najoddanejších futbalových fanúšikov Barcelony, aby oznámila platformu „No Lay's, No Match" (Žiadne Lay's, žiaden zápas), kampaň, ktorá fanúšikom prináša prekvapenie a potvrdzuje, že zážitok zo sledovania futbalu je s Lay's nielen dokonalejší, ale bez Lay's jednoducho nepredstaviteľný.

No Lay's, No Game

„No Lay's, No Game" je platforma, ktorá je poctou takmer desaťročnému partnerstvu medzi najobľúbenejšou značkou čipsov na svete a Ligou majstrov UEFA, pretože nie je nič lepšie ako sledovať futbalový zápas na štadióne, doma alebo s priateľmi, a pritom sa deliť o vrecko Lay's. Skutoční fanúšikovia vedia, že napínavé zápasy si vyžadujú dokonalý zážitok zo sledovania. Každá sekunda, strela a občerstvenie môžu ovplyvniť výsledok zápasu. Pri takýchto vysokých stávkach je cieľom kampane „No Lay's, No Game" pripomenúť futbalovým fanúšikom na celom svete, že čipsy Lay's sú absolútne nevyhnutné na to, aby dodali zábavu, vzrušenie a skvelú chuť každému neuveriteľnému momentu, ktorý nám tento šport počas rokov poskytol. Je nepredstaviteľné sledovať futbal bez Lay's. Žiadne Lay's, žiaden zápas.

Ciara Dilleyová, viceprezidentka spoločnosti PepsiCo pre marketing globálnych potravinárskych značiek, v súvislosti s platformou „No Lay's, No Game" povedala: „Ako oficiálny partner Ligy majstrov UEFA si uvedomujeme, že obrovskou súčasťou futbalovej kultúry je kamarátstvo, ktoré vzniká vďaka spoločným zážitkom s priateľmi, a najočakávanejším hosťom na večierku je vždy dokonalé občerstvenie… zemiakové čipsy Lay's. Naše čipsy sú už roky neoddeliteľnou súčasťou futbalového zážitku a podporujú vášeň a intenzitu, ktorú fanúšikovia prejavujú pri tejto krásnej hre. Žiadny zápas sa nezaobíde bez Lay's. Sme veľmi hrdí na to, že sme získali legendu, akou je Thierry Henry, ktorá pomáha futbalovým fanúšikom na celom svete vytvárať putá a ponúka im jediné občerstvenie, vďaka ktorému je sledovanie zápasu kompletným zážitkom. Je nepredstaviteľné sledovať futbal bez Lay's."

Ako veľmi je to nepredstaviteľné? Pri spustení kampane „No Lay's, No Game" sa značka spojila s Thierrym Henrym, víťazom majstrovstiev sveta vo futbale vo Francúzsku v roku 1998, dvojnásobným víťazom Premier League, trojnásobným víťazom FA Cupu a víťazom Ligy majstrov UEFA v roku 2009, aby sa uistila, že fanúšikovia sú pripravení na zápas so svojimi Lay's.

V tomto videu s názvom „Thierryho návštevy" to Henry rozbieha veľmi príznačne slovami „Žiadne Lay's, žiaden zápas." Legendárny hráč Arsenalu a FC Barcelona nečakane navštívil fanúšikov Barçy v ich domácnostiach, aby zistil, či sú pripravení na zápas a či majú dostatok čipsov Lay's. Ak áno, hviezdny útočník prekvapivo zostal sledovať zápas, ale ak nemali čipsy Lay's, odišiel hľadať fanúšikov, ktorí boli na zápas pripravení.

„Mal som tú česť hrať po celom svete a zdvihol som nad hlavu mnoho trofejí pred miliónmi úžasných fanúšikov," povedal Thierry Henry. „Nič z toho ich nepripravilo na totálne prekvapenie, keď som im zaklopal na dvere, aby sme spolu sledovali zápas, ak mali čipsy Lay's. Malo veľký význam urobiť to v Barcelone, kde mám toľko fanúšikov z nášho víťazstva v UCL v roku 2009. Spolupráca s Lay's na začiatku kampane „No Lay's, No Game" bola o fanúšikoch a komunitách, ktoré sú tak oddané tejto úžasnej hre. Bolo pre mňa nesmierne príjemné vytvoriť tento zážitok spolu so značkou Lay's a mojimi fanúšikmi, ktorí pre mňa tak veľa znamenajú. Dúfam, že som pomohol zvýšiť povedomie futbalových fanúšikov o tom, že sledovanie zápasu bez čipsov Lay's je nepredstaviteľné. Takže buďte pripravení… nikdy neviete, kto sa objaví nabudúce!"

Angažovanosť značky Lay's vo svete futbalu ďaleko presahuje sledovanie zápasov a klopanie na dvere fanúšikov. Program Lay's RePlay, ktorý značka vytvorila, pomáha komunitám s nedostatočnými podmienkami hrať hru, ktorú milujú. Tento oceňovaný program premieňa prázdne vrecká od čipsov na futbalové ihriská po celom svete. Od otvorenia prvého ihriska Lay's RePlay v roku 2021 zabezpečila iniciatíva viac ako 5 000 hodín práce v rámci programov, ktoré pozitívne ovplyvnili takmer 50 000 členov komunít.

Koncom tohto roka značka Lay's otvorí viacero nových ihrísk po celom svete, aby umožnila väčšie začlenenie, prístup a radosť mladým futbalistom, ktorí možno snívajú o tom, že raz budú súťažiť v Lige majstrov UEFA. Vďaka Lay's sa odohrá ešte viac zápasov, vytvorí sa ešte viac väzieb a vytvoria sa silnejšie komunity pre tých, ktorí si to zaslúžia najviac.

Počas zostávajúcej časti súťaže Ligy majstrov UEFA mužov a žien 2022/2023 sa fanúšikovia môžu tešiť na ďalšie vzrušujúce a nečakané momenty z platformy „No Lay's, No Game", zahŕňajúce: ešte viac prekvapení futbalových superhviezd, pútavého digitálneho obsahu, ihrísk postavených po celom svete, obalov v obchodoch a v špeciálnych edíciách a jednej reklamy s najlepšími futbalistami všetkých čias. Nikdy neviete, kto sa môže objaviť a opýtať sa, či máte Lay's!

Nezabudnite sledovať Lay's Football na Instagrame, aby ste mali prehľad o všetkých partnerských akciách Ligy majstrov UEFA a ženskej Ligy majstrov UEFA a o ďalších novinkách z platformy „No Lay's, No Game". Viac informácií o súťaži nájdete na stránkach UEFA.com.

O Lay's

Lay's je jednou zo značiek, ktoré tvoria Frito-Lay North America, divíziu instantných potravín spoločnosti PepsiCo, Inc. (Nasdaq: PEP), ktorá má hodnotu 19 miliárd USD , so sídlom v Purchase, NY. Viac informácií o Frito-Lay nájdete na firemnej webovej lokalite http://www.fritolay.com/ a na Twitterihttp://www.twitter.com/fritolay. Viac informácií o Lay's nájdete na Facebooku www.facebook.com/lays alebo Twitteri na www.twitter.com/lays. Značku Lay's môžete sledovať aj na Instagrame na http://instagram.com/lays.

O spoločnosti PepsiCo

produkty spoločnosti PepsiCo si spotrebitelia užívajú viac ako miliardu krát denne vo viac ako 200 krajinách a oblastiach po celom svete. Spoločnosť PepsiCo dosiahla v roku 2021 čisté výnosy vo výške viac ako 79 miliárd dolárov vďaka doplnkovému portfóliu nápojov a potravinových výrobkov, ktoré zahŕňa značky Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker a SodaStream. Portfólio výrobkov spoločnosti PepsiCo zahŕňa širokú škálu potravinových výrobkov a nápojov vrátane mnohých ikonických značiek, z ktorých každá dosahuje odhadovaný ročný maloobchodný predaj viac ako 1 miliardu USD.

Hlavnou víziou spoločnosti PepsiCo je byť globálnym lídrom v oblasti nápojov a potravinových výrobkov vďaka víťazstvu s PepsiCo Positive (pep+). pep+ je naša strategická komplexná transformácia, ktorá kladie udržateľnosť a ľudský kapitál do centra toho, ako vytvárame hodnoty a rast tým, že pôsobíme v medziach planéty a inšpirujeme sa pozitívnymi zmenami pre planétu a ľudí. Viac informácií nájdete na stránkach www.pepsico.com a sledujte nás na Twitteri, Instagrame, Facebooke a LinkedIn @PepsiCo.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2006353/NLNG_Thierry_Image_In_Home.jpg

SOURCE PepsiCo