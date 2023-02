Lay's i legenda światowego futbolu Thierry Henry wprowadzają nową platformę komunikacyjną marki „No Lay's, No Game" („Nie ma meczu bez chipsów Lay's"), która towarzyszy Lidze Mistrzów UEFA

Henry ożywia nową filozofię marki w zaskakującym klipie „Thierry Visits" z udziałem fanów klubu piłkarskiego FC Barcelona, który pokazuje, jak trudno wyobrazić sobie piłkę nożną bez chipsów Lay's.

NOWY JORK, 21 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Wspaniale ogląda się mecze piłki nożnej z przyjaciółmi, ale kiedy oprócz nich mamy w rękach paczkę chipsów Lay's, jest jeszcze lepiej. Odliczając czas do pierwszego chrupnięcia podczas najbliższego meczu Ligi Mistrzów UEFA 2022-2023 (Ligi Mistrzów), marka Lay's zaprosiła dziś ikonę futbolu Thierry'ego Henry'ego, który zapukał do domów największych fanów FC Barcelony, aby ogłosić kampanię „No Lay's No Game" („Nie ma meczu bez chipsów Lay's"), która zaskakuje kibiców i potwierdza, że oglądanie piłki nożnej bez chipsów Lay's nie tylko nie jest takie same, ale jest czymś nie do pomyślenia.

No Lay's, No Game

„Nie ma meczu bez chipsów Lay's" to kampania marki, która celebruje niemal dziesięć lat partnerstwa pomiędzy ulubioną marką chipsów świata a Ligą Mistrzów UEFA, bo nie ma nic lepszego niż oglądanie meczu na stadionie, w domu albo w barze ze znajomymi, kiedy mamy pod ręką chipsy Lay's. Najwięksi fani doskonale wiedzą, że emocjonujące mecze wymagają odpowiedniej oprawy. Każda sekunda, strzał i przekąska mogą mieć wpływ na wynik spotkania. Przy tak wysokiej stawce, kampania „Nie ma meczu bez chipsów Lay's" przypomina kibicom piłkarskim z całego świata, że chipsy Lay's są absolutnie niezbędne, by dodawać radości, emocji i znakomitego smaku do każdej niesamowitej chwili, w jakie od lat obfituje ten sport. Trudno sobie wyobrazić oglądanie piłki bez tej przekąski. Po prostu nie ma meczu bez chipsów Lay's.

Odnosząc się do nowej platformy, wiceprezes ds. marketingu globalnych marek żywnościowych firmy PepsiCo, Ciara Dilley, powiedziała: „Jako oficjalny partner Ligi Mistrzów UEFA w dziale przekąsek rozumiemy, że istotnym aspektem kultury futbolu jest wspólne doświadczanie meczów ze znajomymi i przyjaciółmi, a najbardziej wyczekiwanym gościem na każdym przyjęciu jest zawsze doskonała przekąska – chipsy ziemniaczane Lay's. Nasze chipsy od lat są integralną częścią doświadczenia futbolu i napędzaj pasję i intensywność, z jaką fani podchodzą do tego pięknego sportu. Żaden mecz nie obejdzie się bez chipsów Lay's. Jesteśmy dumni, że dołącza do nas taka legenda, jak Thierry Henry, który wspólnie z nami będzie inspirował fanów z całego świata do tworzenia więzi i smakowania jedynej przekąski czyniącej oglądanie meczów kompletnym doświadczeniem. Trudno sobie wyobrazić oglądanie piłki nożnej bez chipsów Lay's".

Jak bardzo trudno to sobie wyobrazić? Wprowadzając kampanię „Nie ma meczu bez chipsów Lay's", marka nawiązała współpracę ze zwycięzcą Mistrzostw Świata FIFA we Francji w 1998 r., dwukrotnym mistrzem Premier League, trzykrotnym zdobywcą Pucharu Anglii i zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA z 2009 r., Thierrym Henrym. Wspólnie przypomną fanom, żeby w dzień meczu pamiętali o zakupie chipsów Lay's.

W klipie zatytułowanym „Thierry Visits" Henry z przytupem rozpoczyna kampanię „Nie ma meczu bez chipsów Lay's". Legendarny piłkarz Arsenalu i FC Barcelony niespodziewanie odwiedził fanów Barçy w domach, żeby sprawdzić, czy są gotowi na mecz i mają przy sobie chipsy Lay's. Jeśli lay'sy były w domu, legendarny atakujący mógł zostać na mecz, w przeciwnym wypadku musiał szukać dalej.

„Miałem przyjemność grać w piłkę na całym świecie i podnosić liczne trofea przed milionami wspaniałych kibiców – powiedział Thierry Henry. – Żadna z tych rzeczy nie przygotowała jednak moich fanów na niespodziewany moment, gdy zapukałem do ich drzwi, żeby wspólnie z nimi obejrzeć mecz. Pod warunkiem, że mieli pod ręką chipsy Lay's. Wybór Barcelony jako miejsca realizacji kampanii był szczególnie znaczący, bo po triumfie w Lidze Mistrzów w 2009 r. mam tam wielu fanów. Współpraca z marką Lay's w ramach startu kampanii „Nie ma meczu bez chipsów Lay's" miała na celu zbliżenie się do fanów, którzy z tak dużym zaangażowaniem oglądają ten wspaniały sport. Przygotowanie kampanii wspólnie z marką Lay's i moimi fanami, którzy tak dużo dla mnie znaczą, było świetną zabawą. Mam nadzieję, że pomogłem uświadomić kibicom piłki nożnej, że oglądanie meczu bez paczki chipsów Lay's jest nie do pomyślenia. Bądźcie gotowi... nie wiadomo, kto następny zapuka do waszych drzwi!"

Zaangażowanie marki Lay's w świat piłkarski wykracza daleko poza oglądanie meczów i zabawy w odwiedzanie kibiców w domach. Tworzony przez markę program Lay's RePlay daje możliwość gry w piłkę, tam gdzie warunki życia dotąd na to nie pozwalały. Ten nagradzany program zamienia puste paczki chipsów w boiska piłkarskie na całym globie. Odkąd w 2021 r. otwarto pierwsze boisko Lay's RePlay, inicjatywa pochłonęła ponad 5 tysięcy godzin pracy, wpływając na niemal 50 tys. osób w różnych społecznościach.

Jeszcze w tym roku marka Lay's odda do użytku wiele nowych boisk, które pozwolą zwiększyć włączenie społeczne i dadzą radość młodym piłkarzom, którzy marzą o tym, by pewnego dnia zagrać w Lidze Mistrzów. Dzięki Lay's rozegranych zostanie jeszcze więcej meczów, a ludzie będą bliżej siebie, tworząc silniejsze społeczności tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne.

Przez resztę sezonu 2022-2023 piłkarskiej Ligi Mistrzów mężczyzn i kobiet, kibice mogą spodziewać się kolejnych ekscytujących i niespodziewanych chwil w związku z kampanią „Nie ma meczu bez chipsów Lay's". Będą kolejne niespodzianki z udziałem supergwiazd futbolu, angażujące treści cyfrowe, nowe boiska na całym świecie, specjalne oprawy sklepowe i opakowania oraz jedna reklama z udziałem najlepszego piłkarza w historii. Nigdy nie wiesz, kto może zapukać do twoich drzwi i zapytać, czy masz w domu lay'sy.

Nie zapomnij o śledzeniu profilu Lay's Football na Instagramie , aby docierały do ciebie wszystkie informacje na temat partnerstw związanych z Ligą Mistrzów UEFA i Ligą Mistrzów Kobiet UEFA oraz najnowsze wiadomości na temat kampanii „Nie ma meczu bez chipsów Lay's". Więcej informacji o turnieju na stronie UEFA.com .

