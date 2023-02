Lay's lanza la nueva plataforma de marca "Sin Lay's, no hay juego" con la estrella mundial del fútbol, Thierry Henry, en celebración del torneo de la Liga de Campeones de la UEFA

Henry da vida a la nueva filosofía de la marca con "Visitas de Thierry", una sorprendente experiencia de video con los fanáticos del Barcelona que muestra lo impensable que es la experiencia del fútbol sin Lay's

NUEVA YORK, 21 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Ver fútbol con sus amigos es bueno, pero ver fútbol con amigos y Lay's es aún mejor. Para celebrar la cuenta regresiva para el momento decisivo en el torneo de la Liga de Campeones de la UEFA 2022-2023, Lay's trajo a la estrella mundial del fútbol, Thierry Henry, a las puertas de los fanáticos del fútbol más dedicados del Barcelona para anunciar la plataforma "Sin Lay's, no hay juego", una campaña que sorprende a los fanáticos y confirma que la experiencia de ver el fútbol no solo es sublime, sino simplemente impensable sin Lay's.

Sin Lay's, no hay juego

"Sin Lay's, no hay juego" es una plataforma que rinde homenaje a casi una década de asociación entre la marca de papas fritas favorita del mundo y la Liga de Campeones de la UEFA, ya que no hay nada mejor que ver un partido de fútbol en estadios, en casa o con los amigos mientras comparte una bolsa de Lay's. Los verdaderos fanáticos comprenden que los partidos intensos requieren una experiencia visual perfecta. Cada segundo, tiro y botana pueden afectar el resultado del juego. Con tanto en juego, "Sin Lay's, no hay juego" busca garantizar que los fanáticos del fútbol de todo el mundo sepan que Lay's ha sido absolutamente esencial y ha estado ahí para brindar diversión, emoción y sabor a cada momento inesperado y de gran intensidad que el deporte nos ha brindado a lo largo de los años. Es impensable ver el fútbol sin Lay's. Sin Lay's, no hay juego.

Al opinar sobre la plataforma, "Sin Lay's, no hay juego", la vicepresidenta de mercadeo de PepsiCo, Global Food Brands, Ciara Dilley, dijo: "Como socio oficial de botanas de la Liga de Campeones de la UEFA, comprendemos que una gran parte de la cultura del fútbol es la camaradería creada al compartir la experiencia con amigos y el invitado más esperado en la fiesta es siempre la botana perfecta... las papas fritas Lay's. Durante años, nuestras papas fritas han sido una parte integral de la experiencia futbolística, que suma y alimenta la pasión y la intensidad que muestran los fanáticos por este hermoso juego. Sin Lay's, no hay juego. Estamos muy orgullosos de contar con una leyenda como Thierry Henry para que los fanáticos del fútbol de todo el mundo creen lazos y servir como la única botana que completa el juego. Es impensable ver el fútbol sin Lay's".

¿Qué tan impensable? Para lanzar "Sin Lay's, no hay juego", la marca se asoció con Thierry Henry, campeón de la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, dos veces campeón de la Premier League, tres veces ganador de la Copa FA y ganador de la Liga de Campeones de la UEFA 2009, para asegurarse de que los fanáticos estuvieran listos para el día del partido con sus Lay's.

En este video titulado "Visitas de Thierry", Henry comienza "Sin Lay's, no hay juego" de una manera muy literal. La leyenda del Arsenal y del Fútbol Club Barcelona visitó inesperadamente a los fanáticos del Barça en sus hogares para comprobar si estaban preparados para el partido con muchas papas fritas Lay's. Si lo estaban, el sorprendente delantero superestrella se quedaba a ver el partido, pero si no tenían Lay's, se marchaba en busca de seguidores que estuvieran listos para el silbato.

"He tenido el privilegio de jugar en todo el mundo y he levantado muchos trofeos frente a millones de seguidores increíbles", dijo Thierry Henry. "Nada de eso los preparó para la total sorpresa de que llamara a sus puertas para ver un partido juntos si tenían papas fritas Lay's. Fue especialmente significativo hacerlo en Barcelona, donde tengo tantos fanáticos de nuestro campeonato de la Liga de Campeones de la UEFA 2009. Esta asociación con Lay's para lanzar "Sin Lay's, no hay juego" busca conectarse con los fanáticos y las comunidades que aman a este increíble juego. Me divertí mucho al crear esta experiencia con Lay's y mis fanáticos que significan mucho para mí. Espero que los fanáticos del fútbol siempre sepan que es impensable ver un gran partido sin Lay's. Así que prepárese... ¡nunca se sabe quién aparecerá a continuación!".

Sin embargo, el compromiso de Lay's con el fútbol va más allá de mirar el fútbol y hacer acrobacias al tocar la puerta. El programa Lay's RePlay de la marca ayuda a las comunidades desatendidas a tener acceso para jugar el juego que aman. El galardonado programa transforma bolsas vacías de papas fritas en campos de fútbol en todo el mundo. Desde que se hizo el primer lanzamiento de Lay's RePlay en 2021, la iniciativa ha brindado más de 5.000 horas de programación, lo que ha impactado de manera positiva a casi 50.000 miembros de la comunidad.

A finales de este año, Lay's abrirá varios campos nuevos en todo el mundo para permitir una mayor inclusión, acceso y alegría a los jóvenes futbolistas que sueñan con competir algún día en la Liga de Campeones de la UEFA. Gracias a Lay's, se jugarán aún más juegos, se crearán aún más lazos y se crearán comunidades más fuertes para aquellos que más lo merecen.

Durante los demás torneos masculinos y femeninos de la Liga de Campeones de la UEFA 2022-2023, los fanáticos deben buscar momentos más emocionantes e inesperados de la plataforma "Sin Lay's, no hay juego", que incluyen: aún más sorpresas de superestrellas del fútbol, contenido digital atractivo, campos construidos en todo el mundo, en la tienda y en empaques de edición especial, y un comercial lleno de GOAT. Nunca se sabe quién puede aparecer y preguntarle si tiene Lay's.

Asegúrese de seguir a Lay's Football en Instagram para mantenerse informado sobre todas las asociaciones de Liga de Campeones de la UEFA y la Liga de Campeones Femenina de la UEFA y más noticias de "Sin Lay's, no hay juego". Visite UEFA.com para obtener más información sobre el torneo.

