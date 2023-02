Lay's запускает платформу No Lay's, No Game с Тьерри Анри для Лиги чемпионов УЕФА

Lay's запускает новую платформу бренда No Lay's, No Game с иконой мирового футбола Тьерри Анри в честь турнира Лиги чемпионов УЕФА

Анри воплощает в жизнь новую философию бренда с помощью «Визитов Тьерри», видеоролика с сюрпризами и футбольными болельщиками «Барселоны», который показывает, насколько немыслим футбол без Lay's!

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Смотреть футбол с друзьями — это хорошо, но смотреть футбол с друзьями и Lay's — еще лучше. Чтобы отметить начало обратного отсчета до решающего этапа в турнире Лиги чемпионов УЕФА 2022-2023 годов, сегодня бренд Lay's пригласил икону мирового футбола Тьерри Анри в гости к самым преданным футбольным болельщикам «Барселоны», чтобы объявить о запуске платформы No Lay's, No Game («Нет Lay's, нет игры») — кампании, которая удивляет болельщиков и подтверждает, что впечатления от просмотра футбола не только более захватывающие, но и просто немыслимы без Lay's.

No Lay's, No Game

Платформа No Lay's, No Game чествует почти десятилетнее партнерство между самым популярным в мире брендом чипсов и Лигой чемпионов УЕФА, потому что нет ничего лучше, чем смотреть футбольный матч на стадионе, дома или с друзьями за пакетом чипсов Lay's. Настоящие болельщики понимают, что захватывающие матчи требуют идеального качества просмотра. На исход игры может повлиять каждая секунда, каждый удар по мячу и каждая закуска. При таких высоких ставках проект No Lay's, No Game стремится дать футбольным болельщикам по всему миру понять, что бренд Lay's абсолютно необходим, чтобы привнести веселье, волнение и вкус в каждый неожиданный, напряженный момент, который дарит нам спорт на протяжении многих лет. Немыслимо смотреть футбол без Lay's. No Lay's, No Game.

Комментируя платформу No Lay's, No Game, Сиара Дилли, вице-президент по маркетингу глобального подразделения брендов продуктов питания PepsiCo, отметила следующее: «Как официальный партнер Лиги чемпионов УЕФА по закускам, мы понимаем, что огромная часть футбольной культуры — это дух товарищества, создаваемый благодаря совместному опыту с друзьями, и самый ожидаемый гость на вечеринке — это всегда идеальная закуска… Картофельные чипсы Lay's. На протяжении многих лет наши чипсы остаются неотъемлемой частью футбола. Благодаря ним страсть и энтузиазм болельщиков к этой прекрасной игре становятся сильнее. Без Lay's нет игры. Мы очень гордимся тем, что мы смогли привлечь легенду масштабов Тьерри Анри, который позволит сплотиться футбольным болельщикам по всему миру и поможет нам быть тем единственным снеком, без которого игра была бы неполной. Смотреть футбол без Lay's немыслимо».

Насколько немыслимо? Чтобы фанаты были готовы к игре вместе с Lay's, для запуска платформы No Lay's, No Game бренд объединил усилия с Тьерри Анри, чемпионом мира по футболу FIFA 1998 года во Франции, двукратным чемпионом Премьер-лиги, трехкратным обладателем Кубка Англии и победителем Лиги чемпионов УЕФА 2009 года.

В этом видеоролике под названием «Визиты Тьерри» Анри запускает кампанию No Lay's, No Game в прямом смысле этих слов. Легенда «Арсенала» и «Барселоны» неожиданно приходит в гости к болельщикам «Барсы» и спрашивает у них, припасена ли у них к игре пачка чипсов Lay's. Если да, то удививший их звездный нападающий остается смотреть матч, но если у болельщиков не оказывается чипсов Lay's, он уходит в поисках хорошо подготовленных болельщиков.

«Я имел честь играть по всему миру и завоевал множество трофеев на глазах у миллионов замечательных болельщиков, — сказал Тьерри Анри. — Ничто из этого не подготовило их к полному удивлению, когда я постучался в их двери, чтобы вместе посмотреть матч, если у них были чипсы Lay's. Это было особенно важно сделать в Барселоне, где у меня столько фанатов после финала Лиги чемпионов УЕФА 2009 года. Суть партнерства с Lay's в рамках запуска проекта No Lay's, No Game состояла в том, чтобы стать ближе к поклонникам и сообществам, которые так привержены этой потрясающей игре. Я получил огромное удовольствие, работая над этим вместе с Lay's и своими болельщиками, которые так много для меня значат. Надеюсь, благодаря моему участию футбольные болельщики всегда будут знать, что смотреть большой матч без Lay's немыслимо. Итак, не расслабляйтесь... Кто знает, кто может внезапно к вам заглянуть!»

Однако приверженность Lay's футболу выходит за рамки просмотра футбольных матчей и трюков со стуком в дверь. Разработанная брендом программа Lay's RePlay помогает малообеспеченным сообществам играть в любимую игру. Эта отмеченная наградами программа превращает пустые пакеты из-под чипсов в футбольные поля по всему миру. С момента появления первого поля Lay's RePlay в 2021 году в рамках этой инициативы было проведено более 5000 часов мероприятий, что положительно отразилось на почти 50 000 членов таких сообществ.

Позже в этом году Lay's откроет несколько новых полей по всему миру, чтобы обеспечить более широкое участие, доступность и приятные впечатления для молодых футболистов, которые мечтают когда-нибудь сыграть в Лиге чемпионов УЕФА. Благодаря Lay's будет сыграно еще больше игр, сформируется еще больше связей и будут созданы более сплоченные сообщества для тех, кто больше всего этого заслуживает.

На протяжении оставшейся части турниров Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин и женщин 2022–2023 годов болельщики смогут следить за новыми захватывающими и неожиданными моментами на платформе No Lay's, No Game. Их, в том числе, ждет еще больше сюрпризов от футбольных суперзвезд, увлекательный цифровой контент, новые поля по всему миру, акции в магазинах и специальная упаковка, а также один рекламный ролик со звездами первой величины. Вы никогда не знаете, кто может появиться и спросить, есть ли у вас Lay's!

Следите за новостями Lay's Football в Instagram, чтобы быть в курсе всех партнерских активаций Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, а также других новостей No Lay's, No Game. Более подробная информация о турнире представлена на сайте UEFA.com.

Информация о компании Lay's

Lay's — один из брендов, входящих в состав Frito-Lay North America, подразделения по производству готовых продуктов питания PepsiCo, Inc. (Nasdaq: PEP) стоимостью 19 миллиардов долларов, штаб-квартира которого находится в Перчейзе, штат Нью-Йорк. Более подробная информация о Frito-Lay представлена на корпоративном сайте http://www.fritolay.com/ и на странице компании в Twitter http://www.twitter.com/fritolay. Более подробная информация о Lay's представлена на сайте www.facebook.com/lays и на странице в Twitter по адресу www.twitter.com/lays. Вы также можете подписаться на аккаунт Lay's в Instagram по ссылке http://instagram.com/lays.

Информация о компании PepsiCo

Ежедневно потребители по всему миру совершают более миллиарда покупок продукции PepsiCo. В 2021 году чистая выручка компании PepsiCo составила более 79 млрд долларов США благодаря взаимодополняющему ассортименту готовых продуктов питания и напитков, включающему продукцию брендов Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker и SodaStream. PepsiCo предлагает широкий ассортимент продуктов и напитков и включает много легендарных брендов, каждый из которых приносит более миллиарда долларов США прибыли в год.

Компания PepsiCo видит свою задачу в том, чтобы стать мировым лидером в производстве напитков и продуктов питания, благодаря победоносной стратегии PepsiCo Positive (pep+). pep+ — это наша стратегическая трансформация, ставящая устойчивое развитие и кадровый потенциал во главу угла процесса создания ценностей и роста за счет деятельности в рамках планетарных возможностей и стимулирования позитивных изменений на благо планеты и людей. Для получения более подробной информации посетите сайт www.pepsico.com и следите за новостями в Twitter, Instagram, Facebook и LinkedIn @PepsiCo.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2006353/NLNG_Thierry_Image_In_Home.jpg

