- Lay's lanza la nueva plataforma de marca "No Lay's, No Game" con Thierry Henry, icono mundial del fútbol, para celebrar la Liga de Campeones de la UEFA

Henry da vida a la nueva filosofía de la marca con "Visitas Thierry", una sorprendente experiencia de vídeo con aficionados al fútbol del Barcelona que muestra lo impensable que es la experiencia del fútbol sin Lay's

NUEVA YORK, 21 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Ver el fútbol con tus amigos es bueno, pero ver el fútbol con amigos y Lay's es aún mejor. Para celebrar la cuenta atrás para la hora de la verdad en la Liga de Campeones de la UEFA 2022-2023, Lay's ha llevado hoy al icono del fútbol mundial Thierry Henry a las puertas de los aficionados al fútbol más entregados de Barcelona para anunciar la plataforma "Sin Lay's no hay partido", una campaña que sorprende a los aficionados y confirma que la experiencia de ver fútbol no solo es elevada, sino simplemente impensable sin Lay's.

No Lay's, No Game

"Sin Lay's no hay partido" es una plataforma que hace honor a casi una década de asociación entre la marca de patatas fritas favorita del mundo y la Liga de Campeones de la UEFA porque no hay nada mejor que ver un partido de fútbol en los estadios, en casa o fuera con los amigos mientras se comparte una bolsa de Lay's. Los verdaderos aficionados entienden que los partidos intensos requieren la experiencia visual perfecta. Cada segundo, cada disparo y cada bocado pueden influir en el resultado del partido. Con apuestas tan altas, "Sin Lay's, no hay partido" pretende garantizar que los aficionados al fútbol de todo el mundo sepan que Lay's ha sido absolutamente esencial y ha estado ahí para aportar diversión, emoción y sabor a cada momento inesperado y de alta intensidad que el deporte nos ha regalado a todos a lo largo de los años. Es impensable ver fútbol sin Lay's. Sin Lays, no hay partido.

Ciara Dilley, vicepresidenta de Marketing de Marcas Globales de Alimentación de PepsiCo, habló sobre la plataforma "Sin Lay's no hay partido": "Como socio oficial de aperitivos de la Liga de Campeones de la UEFA, entendemos que una gran parte de la cultura del fútbol es la camaradería que se crea al compartir la experiencia con los amigos, y el invitado más esperado de la fiesta es siempre el aperitivo perfecto... las patatas fritas Lay's. Durante años, nuestras patatas fritas han sido una parte integral de la experiencia del fútbol, añadiendo y alimentando la pasión y la intensidad que los aficionados muestran por este hermoso juego. Sin Lay's, no hay partido. Estamos muy orgullosos de contar con una leyenda como Thierry Henry para ayudar a los aficionados al fútbol de todo el mundo a estrechar lazos y ser el único tentempié que completa el juego. Es impensable ver el fútbol sin Lay's".

¿Cómo de impensable? Para lanzar "Sin Lay's no hay partido", la marca se asoció con Thierry Henry, campeón de la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, bicampeón de la Premier League, tricampeón de la FA Cup y ganador de la Liga de Campeones de la UEFA 2009, para asegurarse de que los aficionados estuvieran preparados para el partido con sus Lay's.

En este vídeo titulado "Thierry Visits" Henry da el pistoletazo de salida a "No Lay's, No Game" de una forma muy literal. La leyenda del Arsenal y del FC Barcelona visitó inesperadamente a los aficionados del Barça en sus casas para ver si estaban preparados para el partido con un montón de patatas Lay's. Si lo estaban, el sorprendente delantero superestrella se quedaba a ver el partido, pero si no tenían Lay's, se marchaba en busca de seguidores que estuvieran preparados para pitar.

"He tenido el privilegio de jugar en todo el mundo y he levantado muchos trofeos delante de millones de seguidores increíbles", declaró Thierry Henry. "Nada de eso les preparó para la sorpresa que supuso que llamara a sus puertas para ver un partido juntos si tenían patatas Lay's. Fue especialmente significativo hacerlo en Barcelona, donde tengo tantos seguidores desde nuestro Campeonato de la UCL de 2009. Asociarme con Lay's para dar el pistoletazo de salida a "Sin Lay's no hay partido" era conectar con los aficionados y las comunidades que están tan entregadas a este increíble deporte. Me lo he pasado en grande creando esta experiencia con Lay's y mis seguidores, que significan tanto para mí. Espero haber contribuido a que los aficionados al fútbol sepan siempre que es impensable ver el gran partido sin Lay's. Así que, estad preparados... ¡nunca se sabe quién será el próximo en aparecer!".

Sin embargo, el compromiso de Lay's con el fútbol va más allá de ver partidos y llamar a las puertas. El programa Lay's RePlay de la marca ayuda a las comunidades desfavorecidas a tener acceso al deporte que más les gusta. El galardonado programa transforma bolsas vacías de patatas fritas en campos de fútbol en todo el mundo. Desde el lanzamiento del primer campo Lay's RePlay en 2021, la iniciativa ha proporcionado más de 5.000 horas de programación, con un impacto positivo en casi 50.000 miembros de la comunidad.

A finales de este año, Lay's abrirá varios campos nuevos en todo el mundo para facilitar la inclusión, el acceso y la alegría de los jóvenes futbolistas que sueñan con competir algún día en la Liga de Campeones de la UEFA. Gracias a Lay's, se jugarán aún más partidos, se estrecharán aún más lazos y se construirán comunidades más fuertes para quienes más lo merecen.

Durante el resto de los torneos masculino y femenino de la UEFA Champions League 2022-2023, los aficionados deben estar atentos a más momentos emocionantes e inesperados de la plataforma "Sin Lay's no hay partido", incluyendo: aún más sorpresas de superestrellas del fútbol, contenido digital atractivo, lanzamientos construidos en todo el mundo, en tiendas y en envases de edición especial, y un anuncio lleno de GOAT. Nunca se sabe quién puede aparecer y preguntarte si tienes Lay's.

Asegúrese de seguir a Lay's Football en Instagram para mantenerse informado sobre todas las activaciones de asociación de la UEFA Champions League y la UEFA Women's Champions League y más noticias de "No Lay's, No Game". Para más información sobre el torneo, visite UEFA.com.

