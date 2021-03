LCM Partners remporte deux prix Private Debt Investor 2020

LONDRES, 2 mars 2021 /PRNewswire/ -- L'entreprise LCM Partners est fière d'annoncer qu'elle a remporté deux prix Private Debt Investor en 2020 : European Distressed Debt Investor of the Year et Global Fundraising of the Year

Private Debt Investor est une publication historique de la dette privée, qui suit les institutions, les fonds et les transactions qui façonnent les marchés du crédit privé dans le monde. Ses prix annuels en sont maintenant à leur huitième année et les gagnants sont sélectionnés sur la base des votes reçus des lecteurs de la publication, y compris les participants du secteur de la dette privée et la communauté des investisseurs institutionnels.

Il s'agit de la cinquième victoire de LCM dans la catégorie European Distressed Debt, après celles de 2015, 2016, 2018 et 2019. La stratégie phare de LCM consiste à acquérir des prêts à la consommation et aux PME, honorés, rééchelonnés et douteux. Ces prix sont une reconnaissance de la position de l'entreprise au premier plan de la classe d'actifs depuis plus de 22 ans.

En 2020, LCM a collecté des fonds à la fois pour sa stratégie phare et pour sa stratégie de prêts directs de financement spécialisé lancée plus récemment. Le prix Global Fundraising of the Year récompense les réalisations de l'entreprise en matière de collecte de capitaux auprès d'investisseurs institutionnels nord-américains, européens et asiatiques, dont plusieurs des 300 plus grands fonds de pension au monde.

Paul Burdell, PDG de LCM Partners, a déclaré :

« Nous sommes vraiment très honorés du soutien que nous avons reçu de nos commanditaires au cours des 12 derniers mois, et nous sommes heureux d'avoir remporté ces deux prix Private Debt Investor. Nous devons maintenant faire tout notre possible pour récompenser leur foi.

« Le secteur bancaire connaît des changements sans précédent en raison des faibles taux d'intérêt et de la législation réglementaire mise en œuvre depuis la crise financière mondiale. Alors que les programmes gouvernementaux de soutien au revenu seront supprimés dans le monde entier en 2021, le besoin d'améliorer l'efficacité des bilans ne fera que s'accentuer et nous pensons que cela créera des opportunités à grande échelle sur le marché européen des prêts à la consommation et aux PME. Grâce au soutien de nos commanditaires, nous nous réjouissons de ce qui devrait être une période extrêmement productive dans les années à venir ».

Notes à l'intention des rédacteurs :

LCM est un gestionnaire d'actifs alternatifs européen de premier plan basé à Londres, qui se spécialise dans les portefeuilles de crédits complets aux consommateurs et aux PME. Offrant une expertise inégalée en matière d'investissement et de gestion de portefeuilles de crédit, LCM dispose d'environ 5,1 milliards d'euros de capitaux tirés et/ou engagés et a investi dans plus de 2 500 portefeuilles de prêts honorés, rééchelonnés et douteux.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de LCM à l'adresse suivante www.lcmpartners.eu .

