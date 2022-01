Le connecteur universel de Stonebranch pour SAP réalise une intégration certifiée SAP avec SAP S/4HANA®

Le Centre d'intégration et de certification SAP (SAP ICC) a certifié que le connecteur universel pour SAP s'intègre à SAP S/4HANA à l'aide des technologies d'intégration standard. SAP S/4HANA est une suite métier de nouvelle génération, conçue pour la plateforme SAP HANA, avec des options de déploiement sur site et dans le Cloud. Elle est conçue pour servir de cœur digital et aider les clients à réaliser la transformation numérique dans l'ensemble de leur organisation, en tirant parti de l'expérience utilisateur primée et basée sur les rôles de SAP Fiori®.

« En ajoutant la certification S/4HANA à notre liste croissante de certifications SAP, le Centre d'automatisation universelle (UAC) de Stonebranch fonctionne comme un orchestrateur central de toutes les tâches automatisées à l'intérieur et à l'extérieur de l'écosystème SAP », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Notre longue liste de clients qui utilisent les applications SAP S/4HANA, SAP ECC et SAP Fiori est ravie de pouvoir gérer de manière centralisée tous les processus automatisés sur l'ensemble de leur empreinte SAP. Ceci dit, ils se rendent rapidement compte qu'ils peuvent également créer des flux de travail orchestrés qui automatisent les applications SAP aux côtés de toute autre application non SAP. »

Disponible sur le SAP Store (auparavant le SAP App Center), le connecteur universel pour SAP est une intégration directe riche en fonctionnalités entre le Centre d'automatisation universelle (UAC) et une variété de solutions SAP. Il permet aux utilisateurs finaux de SAP de gérer les processus métier et les tâches en arrière-plan de SAP, ce qui permet un contrôle et une visibilité centralisés, une meilleure gestion des erreurs et la possibilité d'ajouter des solutions SAP à des flux de travail plus complexes incluant des solutions non SAP. Stonebranch offre une large sélection d'intégrations préconfigurées, comme celle-ci, pour aider les professionnels de l'informatique à briser les silos d'automatisation et à orchestrer de manière centralisée les processus automatisés au sein de n'importe quelle plateforme ou application.

Stonebranch construit des solutions d'orchestration et d'automatisation de l'informatique qui transforment les environnements informatiques des entreprises, de la simple automatisation des tâches informatiques à l'automatisation sophistiquée et en temps réel des services métier. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. En utilisant la plateforme d'automatisation universelle Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données à travers les écosystèmes et les silos technologiques. Stonebranch, dont le siège social se trouve à Atlanta, en Géorgie, et qui dispose de points de contact et d'assistance sur le continent américain, en Europe et en Asie, est au service des plus grandes institutions financières, industrielles, de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie du monde.

SAP, SAP S/4HANA, SAP HANA, SAP Fiori et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée à SAP) en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx pour obtenir des informations et des avis supplémentaires sur les marques. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

