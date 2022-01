Univerzálny konektor Stonebranch pre SAP dosiahol SAP-certifikovanú integráciu so SAP S/4HANA®

Stredisko pre integráciu a certifikáciu SAP (SAP ICC) osvedčilo, že univerzálny konektor pre SAP sa integruje so SAP S/4HANA pomocou štandardných integračných technológií. SAP S/4HANA je podnikový systém novej generácie vytvorený pre platformu SAP HANA s možnosťami nasadenia na mieste a do cloudu. Je navrhnutý tak, aby fungoval ako digitálne jadro, pomáhal zákazníkom riadiť digitálnu transformáciu v rámci celej organizácie, pričom využíva oceňované, na rolách založené používateľské prostredie SAP Fiori®.

„Pridaním certifikácie pre S/4HANA do nášho rastúceho zoznamu certifikácií SAP, funguje Stonebranch Universal Automation Center (UAC) ako centrálny orchestrátor všetkých automatizovaných úloh v ekosystéme SAP aj mimo," povedal Giuseppe Damiani, generálny riaditeľ spoločnosti Stonebranch. „Máme dlhý zoznam zákazníkov, ktorí používajú aplikácie SAP S/4HANA, SAP ECC a SAP Fiori a ktorí sú nadšení, že môžu centrálne spravovať všetky automatizované procesy v rámci celého SAP. To znamená, že si rýchlo uvedomujú, že môžu vytvárať orchestrované pracovné postupy, ktoré automatizujú aplikácie SAP spolu s akoukoľvek inou aplikáciou, ktorá nie je SAP."

Univerzálny konektor pre SAP, ktorý je k dispozícii v SAP Store (predtým SAP App Center), predstavuje priamu integráciu medzi Universal Automation Center (UAC) a rôznymi riešeniami SAP s množstvom funkcií. Koncovým používateľom SAP umožňuje riadiť obchodné procesy a úlohy na pozadí v SAP, čo umožňuje centralizovanú kontrolu a prehľad, vylepšené spracovanie chýb a možnosť pridávať riešenia SAP do komplexnejších pracovných postupov, ktoré zahŕňajú riešenia, ktoré nie sú v SAP. Spoločnosť Stonebranch ponúka široký výber vopred pripravených integrácií, ako je táto, aby pomohli IT odborníkom rozložiť automatizačné sklady a centrálne organizovať automatizované procesy v rámci akejkoľvek platformy alebo aplikácie.

O spoločnosti Stonebranch

Stonebranch vytvára riešenia pre orchestráciu a automatizáciu IT, ktoré transformujú podnikové IT prostredia z jednoduchej automatizácie úloh IT na sofistikovanú automatizáciu podnikových služieb v reálnom čase. Bez ohľadu na stupeň automatizácie je platforma Stonebranch jednoduchá, moderná a bezpečná. Pomocou platformy Stonebranch Universal Automation Platform môžu podniky bezproblémovo organizovať pracovné zaťaženie a údaje v technologických ekosystémoch a skladoch. Stonebranch so sídlom v Atlante v Georgii s kontaktnými miestami a podporou v celej Amerike, Európe a Ázii poskytuje služby niekoľkým z najväčších svetových finančných, výrobných, zdravotníckych, cestovných, dopravných, energetických a technologických inštitúcií.

Vyhlásenie SAP

SAP, SAP S/4HANA, SAP HANA, SAP Fiori a ďalšie produkty a služby SAP uvedené v tomto dokumente, ako aj ich príslušné logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti SAP SE (alebo sesterskej spoločnosti SAP) v Nemecku a iných krajinách. Ďalšie informácie a oznámenia o ochranných známkach nájdete na stránke http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx. Všetky ostatné uvedené názvy produktov a služieb sú ochrannými známkami príslušných spoločností.

