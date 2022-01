Univerzální konektor Stonebranch pro SAP dosáhl SAP-certifikované integrace se systémem SAP S/4HANA®

Jak potvrdilo středisko pro integraci a certifikaci SAP (SAP Integration and Certification Center, SAP ICC), tento univerzální SAP konektor se integruje se SAP S/4HANA prostřednictvím standardních integračních technologií. SAP S/4HANA je podnikový systém nové generace vytvořený pro platformu SAP HANA s možnostmi nasazení u zákazníka (on-premises) a do cloudu. Je navržen tak, aby fungoval jako digitální jádro a pomáhal zákazníkům řídit digitální transformaci napříč celou organizací, přičemž využívá oceňovanou uživatelskou zkušenost systému SAP Fiori ®, založenou na rolích.

„Díky připojení certifikace pro S/4HANA k našemu rostoucímu seznamu SAP certifikací slouží Stonebranch Universal Automation Center (UAC) jako centrální orchestrátor všech automatizovaných úloh v ekosystému SAP i mimo něj," uvedl generální ředitel společnosti Stonebranch Giuseppe Damiani. „Máme rozsáhlou základnu zákazníků, kteří využívají aplikace SAP S/4HANA, SAP ECC i SAP Fiori a kteří jsou nadšeni možností centrálně řídit všechny automatizované procesy v rámci celého SAP. Rychle si tedy uvědomili, že mohou vytvářet orchestrované pracovní postupy automatizující aplikace SAP společně s jakýmikoli dalšími aplikacemi mimo SAP."

Univerzální konektor pro SAP s bohatou nabídkou funkcí, dostupný prostřednictvím SAP Store (dříve SAP App Center), představuje přímou integraci mezi Universal Automation Center (UAC) a řadou SAP řešení. Koncovým uživatelům systémů SAP umožňuje řídit obchodní procesy a úlohy na pozadí v SAP a přináší tak centralizovanou kontrolu a přehled, lepší zpracování chyb a možnost zapojovat řešení SAP do komplexnějších pracovních procesů, které zahrnují i řešení mimo SAP. Společnost Stonebranch nabízí široký výběr předpřipravených integrací tohoto typu, které pomáhají IT odborníkům rozložit automatizační sklady a centrálně řídit automatizované procesy v rámci jakékoli platformy nebo aplikace.

O společnosti Stonebranch

Společnost Stonebranch vytváří řešení pro orchestraci a automatizaci IT, která transformují podniková IT prostředí z jednoduché automatizace IT úloh na sofistikovanou automatizaci podnikových služeb v reálném čase. Platforma Stonebranch je jednoduchá, moderní a bezpečná pro jakýkoli stupeň automatizace. Pomocí univerzální automatizační platformy Stonebranch mohou podniky jednotně organizovat pracovní zátěž a data napříč technologickými ekosystémy a sklady. Společnost Stonebranch se sídlem v Atlantě v Georgii nabízí kontaktní místa a podporu po celé Americe, Evropě a Asii a poskytuje služby největším světovým institucím v oblasti financí, výroby, zdravotnictví, cestovního ruchu, dopravy, energetiky a technologií.

