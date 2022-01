Universal Connector dla SAP autorstwa spółki Stonebranch uzyskuje integrację z SAP S/4HANA® certyfikowaną przez SAP

Centrum Integracji i Certyfikacji SAP (SAP ICC) potwierdziło, że Universal Connector dla SAP współpracuje z SAP S/4HANA za pomocą standardowych technologii integracyjnych. SAP S/4HANA to pakiet biznesowy najnowszej generacji opracowany dla platformy SAP HANA z opcją wdrożenia w siedzibie klienta oraz w chmurze. Zaprojektowano go tak, aby pełnił funkcję cyfrowego rdzenia, umożliwiając klientom przeprowadzenie transformacji cyfrowej w całej organizacji, wykorzystując przy tym wielokrotnie nagradzane, oparte na rolach funkcje użytkownika SAP Fiori®.

„Poprzez uzupełnienie naszej stale wydłużającej się listy kwalifikacji SAP o certyfikat S/4HANA, Stonebranch Universal Automation Center (UAC) pełni rolę centralnego orkiestratora wszystkich zautomatyzowanych zadań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ekosystemu SAP - oświadczył Giuseppe Damiani, dyrektor generalny Stonebranch. - Wielu naszych klientów, którzy wykorzystują aplikacje SAP S/4HANA, SAP ECC i SAP Fiori, jest pod wrażeniem tego, że mogą centralnie zarządzać wszystkimi zautomatyzowanymi procesami w całym swoim środowisku SAP. Jednocześnie, bardzo szybko zdają sobie sprawę, że mogą tworzyć ukierunkowane przepływy pracy, które automatyzują aplikacje SAP równolegle z każdą inną, niebędącą częścią SAP".

Universal Connector dla SAP, dostępny w SAP Store (wcześniej SAP App Center), to bogata w funkcje bezpośrednia integracja pomiędzy Universal Automation Center (UAC) i rozmaitymi rozwiązaniami SAP. Pozwala użytkownikom końcowym systemu zarządzać procesami biznesowymi SAP i zadaniami w tle, co umożliwia scentralizowaną kontrolę i widoczność, ulepszoną obsługę błędów oraz możliwość włączenia rozwiązań SAP do najbardziej złożonych przepływów pracy, które obejmują rozwiązania spoza SAP. Firma Stonebranch oferuje bogaty wybór gotowych integracji podobnych do tych, które ułatwiają specjalistom IT likwidację wąskich gardeł automatyzacji i centralną koordynację zautomatyzowanych procesów w ramach dowolnej platformy lub aplikacji.

Stonebranch

Firma Stonebranch tworzy rozwiązania w zakresie organizacji i automatyzacji IT, które przekształcają biznesowe środowiska informatyczne z podstawowej automatyzacji zadań w zaawansowaną inżynierię usług dla przedsiębiorstw funkcjonującą w czasie rzeczywistym. Niezależnie od stopnia automatyzacji, platforma Stonebranch jest rozwiązaniem przejrzystym, nowoczesnym i bezpiecznym. Korzystając z Universal Automation Platform opracowanej przez firmę Stonebranch, przedsiębiorstwa mogą bezproblemowo zarządzać obciążeniami i danymi w różnych ekosystemach i obszarach technologicznych. Główna siedziba spółki mieści się w Atlancie, w stanie Georgia, zaś punkty kontaktowe i wsparcie znajdują się w obu Amerykach, Europie i Azji. Przedsiębiorstwo obsługuje jedne z największych na świecie instytucji finansowych, produkcyjnych, sektora opieki zdrowotnej, turystyki, transportu, energii i technologii.

Oświadczenie dotyczące SAP

