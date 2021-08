Le Groupe Yili figure de nouveau dans le top 5 selon le rapport mondial de Rabobank 2021 sur les 20 meilleurs producteurs laitiers

Alors que la pandémie de COVID-19 sévit toujours dans le monde, Yili a fait preuve d'une grande résilience et démontré de grandes compétences en conservant le contrôle de l'ensemble d'une chaîne industrielle. La société a déclaré un revenu total de 96 886 milliards de yuans en 2020, ce qui fait d'elle l'une des rares entreprises laitières à connaître une forte croissance au cœur d'un ralentissement économique mondial. Son rapport du premier trimestre de l'exercice financier 2021 montre un rendement record, avec des revenus totaux de 27 363 milliards de yuans, ce qui représente une augmentation de 32,49 % sur 12 mois. Yili s'attend à atteindre un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de yuans cette année.

Ce rendement élevé est le résultat des réponses rapides et efficaces de Yili aux changements du marché et de l'attention accrue portée à la chaîne d'approvisionnement, au lancement de nouveaux produits et aux plateformes de commerce électronique. Yili a poursuivi le déploiement de projets de groupements industriels, en faisant la promotion de la numérisation et de la transformation intelligente de l'ensemble de la chaîne industrielle. En outre, l'entreprise a continué d'offrir de nouveaux produits et de soutenir activement de nouveaux modèles de vente au détail, comme la promotion des adhésions, le marketing communautaire et la livraison à domicile en ligne et hors-ligne (O2O), grâce à une coopération renforcée avec les plateformes de commerce électronique.

Conquérir le marché mondial avec des produits de grande qualité

La recherche d'une qualité supérieure est devenue un élément essentiel pour les entreprises laitières. À cette fin, Yili a mis en place un système de gestion de la qualité impliquant « tous les employés, un processus holistique et tous les aspects » et a établi un système à trois paliers couvrant le siège social, les unités commerciales et les usines pour surveiller les risques en matière de sécurité alimentaire. La recherche incessante de la qualité a permis à Yili de profiter de la nette préférence des consommateurs, comme en témoigne le fait qu'elle a été nommée par Brand Finance comme l'une des marques laitières ayant la plus grande valeur dans le monde en 2021.

Yili s'engage également à réunir des ressources et à créer des partenariats de grande qualité d'un bout à l'autre du globe. L'entreprise a construit deux installations de production en Nouvelle-Zélande, l'Oceania Production Base et la Westland Dairy Company Limited. Yili a également mis sur pied des centres d'innovation en Europe et en Océanie, afin d'encourager les activités de recherche et développement de nouveaux produits.

Yili continue d'étendre ses activités à l'étranger en s'appuyant sur ses bases de production en Chine, en Océanie, en Asie du Sud-Est et ailleurs dans le monde. Nombreux des meilleurs produits de l'entreprise, dont le yogourt AMBPOMIAL, la crème glacée Joyday, la boisson laitière Youngfun et le beurre Westgold, ont été lancés dans 21 pays et régions.

Engagements envers le développement durable

L'édition 2021 du rapport de Rabobank met également en lumière la sensibilisation accrue des consommateurs aux défis environnementaux dans le contexte de la pandémie, mentionnant que « les opinions des consommateurs ont été entendues, et que de nombreuses entreprises figurant dans le Top 20 mondial de l'industrie laitière ont pris des engagements en matière de développement durable ».

Yili a entrepris la vérification complète de ses émissions de carbone en 2010. Après plus de dix ans d'efforts, Yili a réduit ses émissions de 6,51 millions de tonnes d'équivalent CO 2 , soit une économie de 10,7 milliards de kilowattheures d'électricité.

Le rapport annuel Global Diary Top 20 de Rabobank a été reconnu comme l'un des classements les plus rigoureux de l'industrie laitière; il met en lumière les chefs de file du secteur en fonction de leurs données sur les ventes et de leurs états financiers.

