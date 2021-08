Yili Group bleibt unter den Top Five in Rabobank 2021 Global Dairy Top 20 Bericht

Während die Covid-19-Pandemie noch immer in der ganzen Welt wütet, hat Yili große Widerstandsfähigkeit und starke Kompetenz bewiesen, indem es eine vollständige industrielle Kette unter seiner Kontrolle hat. Das Unternehmen meldete für 2020 einen Gesamtumsatz von 96,886 Milliarden RMB und ist damit eines der wenigen Molkereiunternehmen, das inmitten eines weltweiten Wirtschaftsabschwungs ein hohes Wachstum erzielte. Der Bericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 zeigte eine Rekordleistung mit einem Gesamtumsatz von 27,363 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 32,49 % im Jahresvergleich entspricht. Yili geht davon aus, dass der Jahresumsatz in diesem Jahr die 100-Milliarden-RMB-Marke überschreiten wird.

Die starke Leistung ist das Ergebnis von Yili's schnellen und effektiven Reaktionen auf Marktveränderungen und erhöhter Aufmerksamkeit für die Lieferkette, die Einführung neuer Produkte und E-Commerce-Kanäle. Yili setzte die Einführung von Industriecluster-Projekten fort, um die Digitalisierung und intelligente Transformation der gesamten Industriekette zu fördern. Darüber hinaus brachte das Unternehmen weiterhin neue Produkte auf den Markt und förderte aktiv neue Einzelhandelsmodelle wie Mitgliedschaftsaktionen, Community Marketing und O2O Home Delivery durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit E-Commerce-Plattformen.

Mit hochwertigen Produkten in die Welt hinaus

Das Streben nach höherer Qualität ist für die Molkereiunternehmen zu einem wichtigen Schwerpunkt geworden. Zu diesem Zweck hat Yili ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt, das „alle Mitarbeiter, einen ganzheitlichen Prozess und alle Aspekte" einbezieht, und ein dreistufiges System eingerichtet, das die Zentrale, die Geschäftseinheiten und die Fabriken umfasst, um die Risiken der Lebensmittelsicherheit zu überwachen. Das unermüdliche Streben nach Qualität hat dazu beigetragen, dass Yili von den Verbrauchern sehr geschätzt wird, was sich darin zeigt, dass das Unternehmen von Brand Finance als eine der wertvollsten Molkereimarken der Welt im Jahr 2021 genannt wird.

Yili setzt sich auch dafür ein, hochwertige Ressourcen und Partnerschaften aus der ganzen Welt zu gewinnen. Es hat zwei Produktionsstätten in Neuseeland errichtet, die Oceania Production Base und die Westland Dairy Company Limited. Darüber hinaus hat Yili sein European Innovation Center und sein Oceania Innovation Center eingerichtet, um die Forschung und Entwicklung neuer Produkte zu fördern.

Gestützt auf seine Produktionsstandorte in China, Ozeanien, Südostasien und anderen Ländern baut Yili sein Geschäft in Übersee stetig aus. Mehrere meistverkaufte Produkte, darunter AMBPOMIAL Joghurt, Joyday Eiscreme, Yili Youngfun und Westgold Butter, wurden in 21 Ländern und Regionen eingeführt.

Nachhaltigkeitsverpflichtungen

Der Bericht der Rabobank für das Jahr 2021 hebt auch das gestiegene Bewusstsein der Verbraucher für ökologische Herausforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie hervor und stellt fest, dass „die Gefühle der Verbraucher erhört werden und viele Unternehmen, die in den Global Dairy Top 20 vertreten sind, Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit eingegangen sind".

Yili hat bereits 2010 mit der umfassenden Prüfung der Kohlenstoffemissionen begonnen. In den letzten zehn Jahren hat Yili seine Emissionen um 6,51 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalent reduziert, was einer Einsparung von 10,7 Milliarden Kilowattstunden Strom entspricht.

Der jährlich erscheinende Global Diary Top 20 Bericht der Rabobank gilt als eines der aussagekräftigsten Rankings der Molkereibranche, in dem die führenden Unternehmen der Branche auf der Grundlage ihrer Umsatzdaten und Finanzberichte ins Rampenlicht gerückt werden.

