LEPAS L8 торжественно появляется на миланской площади Гаэ Ауленти, представляя итальянскую элегантность в рождественский сезон

МИЛАН, 23 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- С 16 по 22 декабря компания LEPAS, бренд NEV, входящий в Chery Group, представила свою флагманскую модель LEPAS L8 на площади Гаэ Ауленти в Милане.

Площадь Гаэ Ауленти наполнена разнообразной праздничной атмосферой. Мерцающие огни, оживленные рождественские рынки и веселые толпы собираются вместе, чтобы создать теплую зимнюю сцену.

LEPAS L8 unveiled in Milan, Italy

В центре площади находилось тщательно спроектированное выставочное пространство, тихо напоминающее загадочную «подарочную коробку», с небольшим отверстием, приглашающим прохожих остановиться и взглянуть. Заглянув внутрь, посетители увидели очертания LEPAS L8, флагманской модели LEPAS.

С наступлением ночи и освещением площади рождественскими огнями нежная скрипичная мелодия сигнализировала о начале открытия. В кульминационный момент занавес «подарочной коробки» поднялся, раскрывая LEPAS L8 и разжигая энтузиазм толпы.

Это было больше, чем дебют автомобиля — это был глубокий диалог с городом. Более 300 участников и многочисленные лидеры мнений собрались на месте, чтобы засвидетельствовать момент, в то время как прямые трансляции на социальных платформах запечатлели событие. Уровень вовлеченности намного превзошел ожидания, так как люди страстно отреагировали на это выражение элегантности.

Открыв двери, гости переместились из потрясающего экстерьера в ухоженный и изысканный интерьер. Внутри LEPAS L8 суета рождественского рынка и зимнего холода угасла, сменившись театральной тишиной. Пространственная планировка и продуманный дизайн LEPAS L8 произвели неизгладимое впечатление на каждого посетителя. До 47 отсеков для хранения и 11 крючков позволяют элегантно хранить елки, украшения и подарочные коробки.

«Изысканный» опыт LEPAS L8 выходит за рамки салона. Оснащенный мощной функцией Vehicle-to-Load (V2L) мощностью 6,6 кВт, автомобиль может стать мобильной «электростанцией», которая освещает праздничную атмосферу — особенно практичная функция, которая заслужила похвалу от гостей на месте.

Это роуд-шоу на площади было не только мостом, соединяющим LEPAS с пользователями, но и ярким выражением философии дизайна Leopard Aesthetics и основной ценности «изысканного пространства». Заглядывая в будущее, LEPAS продолжит предоставлять пользователям по всему миру элегантные, удобные и изысканные новые возможности для энергетической мобильности.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2851160/01.jpg