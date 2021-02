Le NCCN s'engage personnellement à améliorer les soins mondiaux contre le cancer à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer

L'alliance à but non lucratif à l'origine des directives de référence en oncologie partage des histoires de liens personnels avec le cancer qui inspirent de nombreuses personnes au sein de l'organisation.

La communauté oncologique mondiale examine l'impact de la COVID-19 sur les soins du cancer au cours de l'année écoulée.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvanie, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Le National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN®), une alliance des principaux centres de lutte contre le cancer aux États-Unis, se joint aux personnes et aux organisations du monde entier pour commémorer la Journée mondiale contre le cancer chaque 4 février. La Journée mondiale contre le cancer 2021 est consacrée au courage et aux réalisations des personnes atteintes de cancer et de leurs familles, ainsi qu'aux soignants, aux prestataires de soins de santé, aux chercheurs, aux défenseurs et autres bénévoles. Elle appelle tout le monde à se joindre à elle pour contribuer à sauver des vies de cette maladie. Les efforts de la Journée mondiale contre le cancer 2021 sont menés par l'Union internationale de lutte contre le cancer UICC), dont le NCCN est membre. Le thème « I Am and I Will » résume l'esprit et la force extraordinaires de la communauté des personnes atteintes du cancer. Pour 2021, les employés du NCCN ont participé à un défi de 21 jours visant s'impliquer dans les soins aux personnes atteintes de cancer, en partageant un regard sur la façon dont la vie de différents membres du personnel a été directement touchée par le cancer.

« Les directives du NCCN ne sont pas seulement la norme reconnue en matière de direction et de politique cliniques dans le domaine des soins aux personnes atteintes de cancer et les directives de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tout domaine de la médecine, elles représentent également la manière dont nous voulons que nos propres proches et nous-mêmes soyons traités », a expliqué Robert W. Carlson, directeur général du NCCN. « Les directives du NCCN et les ressources connexes sont élaborées par des groupes multidisciplinaires d'experts de premier plan pour chaque type de cancer, soutenus par notre personnel dévoué. Notre travail, qui consiste à aider les patients à vivre mieux, est plus qu'un travail, c'est une vocation. Cela n'est jamais aussi évident que dans les nombreuses histoires personnelles que notre équipe a soumises pour être incluses dans notre défi de la Journée mondiale contre le cancer. »

Les directives de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®) sont des ressources gratuites qui contribuent à élever les normes en matière de soins du cancer dans le monde entier. Les recommandations fondées sur des données probantes et faisant l'objet d'un consensus visent à garantir que tous les patients reçoivent les services de prévention, de diagnostic, de traitement et de soutien les plus susceptibles d'aboutir à des résultats optimaux. Elles ont été téléchargées plus de 11,7 millions de fois à travers le monde en 2020. Les NCCN Guidelines® couvrent actuellement 79 sujets différents et existent sous diverses formes dans 50 langues différentes.

Au cours des 12 derniers mois, le NCCN s'est également efforcé de maintenir et d'optimiser la qualité des soins contre le cancer pendant la pandémie de COVID-19 en cours.. Ce travail comprend des principes directeurs pour la vaccination des personnes atteintes de cancer, une déclaration de plusieurs organisations sur l'importance de reprendre le dépistage et le traitement du cancer en toute sécurité, les meilleures pratiques pour protéger les patients et le personnel contre l'infection, ainsi que des informations modifiées sur les traitements et les soins de soutien.

Dr. Cary Adams, PDG de l'UICC a déclaré : « La COVID-19 a eu un impact sur la lutte contre le cancer dans le monde entier et la réaction de la communauté des cancéreux a été extraordinaire, voire héroïque. Cette année, plus que jamais, il convient de célébrer leurs exploits à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. En 2021, visons tous à recentrer nos efforts collectifs sur les défis à long terme que le cancer pose à tous les pays du monde. Nous devons prévenir davantage, diagnostiquer plus tôt et veiller à ce que toutes les personnes atteintes d'un cancer aient accès au traitement de qualité dont elles ont besoin. »

Pour en savoir plus sur la campagne du NCCN « s'impliquer » (« get personal ») consultez le site NCCN.org/WCD. Pour en savoir plus sur les efforts du NCCN autour de la pandémie de COVID-19, consultez le site NCCN.org/covid-19. Vous trouverez des informations sur les travaux du NCCN visant à améliorer les soins contre le cancer dans le monde entier sur le site NCCN.org/global. Rejoignez la conversation en ligne avec le hashtag #NCCNGlobal.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) est une alliance à but non lucratif de grands centres de cancérologie qui se consacrent aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN se consacre à améliorer et faciliter la qualité, l'efficacité et l'accessibilité des soins contre le cancer afin que les patients puissent vivre une vie meilleure. Visitez le site NCCN.org pour plus d'informations sur les directives de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®) et d'autres initiatives. Suivez NCCN sur Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg et Twitter @NCCN.

