Le premier nouveau médicament au monde à base de toxine botulique recombinante de type A a reçu l'autorisation de mise sur le marché en Chine : une révolution technologique lancée par Claruvis Pharmaceutical

CHONGQING, Chine, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Chongqing Claruvis Pharmaceutical Co., Ltd a récemment annoncé que l'Administration nationale des produits médicaux de Chine (NMPA) avait approuvé son Retoxin® (toxine botulique recombinante de type A, code de projet YY001) pour l'atténuation temporaire des rides glabellaires modérées à sévères chez les patients adultes.

Retoxin® est la première toxine botulique recombinante de type A approuvée au monde, marquant un changement technologique important par rapport aux produits traditionnels de toxine botulique dérivés de l'extraction de la bactérie Clostridium botulinum vers un processus de fabrication recombinante conçu avec précision.

De l'extraction naturelle à l'ingénierie génétique de précision

Développé à l'aide de la plateforme et du système de fabrication recombinants exclusifs de Claruvis Pharmaceutical, Retoxin® préserve la structure moléculaire de la protéine active (la structure centrale de la neurotoxine 150 kDA) tout en éliminant les risques de biosécurité associés à la production traditionnelle à partir de la bactérie Clostridium botulinum, et fournit une toxine d'une grande pureté et d'une activité spécifique élevée.

Dans un essai clinique pivot de phase III multicentrique, randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo et traitement actif, mené en Chine, Retoxin® a satisfait à tous les critères d'évaluation primaires et secondaires. L'étude a démontré une efficacité supérieure, un profil de sécurité favorable et une faible immunogénicité, soulignant les avantages potentiels de la technologie recombinante dans les applications esthétiques et thérapeutiques des neurotoxines botuliques.

Faire progresser les applications thérapeutiques

Claruvis Pharmaceutical fait également progresser Retoxin® pour le traitement de la spasticité des membres supérieurs chez l'adulte suite à un accident vasculaire cérébral ou à un traumatisme cranien. La société a achevé avec succès l'essai clinique de phase II en Chine et recrute actuellement des patients dans le cadre d'un programme multicentrique de phase III sur plus de 20 sites cliniques en Chine. Grâce à ses avantages qualitatifs, Retoxin® vise à offrir une option de traitement plus sûre et plus efficace aux patients souffrant de spasticité débilitante.

Une nouvelle ère dans la thérapie par neurotoxine botulique

« Retoxin® représente la première étape commerciale de notre plateforme recombinante et valide notre vision du développement de neurotoxines botuliques de nouvelle génération avec une pureté, une cohérence et une sécurité améliorées », déclare le Dr Yang, directeur scientifique de Claruvis Pharmaceutical. « Nous développons un solide portefeuille de produits recombinants afin de répondre à un large éventail d'indications neurologiques et esthétiques. »

M. Liu, président-directeur général de Claruvis Pharmaceutical, ajoute : « Cette approbation en Chine constitue une étape importante. Nous restons déterminés à faire progresser notre portefeuille innovant de toxine botulique recombinante et à proposer des options thérapeutiques innovantes aux patients et aux cliniciens du monde entier. »

À propos de Claruvis Pharmaceutical

Claruvis Pharmaceutical Co., Ltd, une filiale de MingMed Biotechnology, est une société biopharmaceutique axée sur l'innovation qui se concentre sur la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits à base de toxine botulique recombinante. En s'appuyant sur ses plateformes propriétaires, Claruvis Pharmaceutical a été la première société au monde à produire la toxine botulique recombinante de type A en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché, en passant des méthodes traditionnelles d'extraction naturelle à la production recombinante de précision. La société se consacre à la fourniture de médicaments plus sûrs et de meilleure qualité à des fins tant esthétiques que thérapeutiques dans le monde entier.