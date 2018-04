Le président de Sanpower Group réserve son meilleur accueil à la rencontre avec la Première ministre Nicola Sturgeon

Yuan Yafei a accueilli la rencontre avec la Première ministre Mme Sturgeon comme une occasion de célébrer l'héritage écossais de la marque House of Fraser, à l'occasion du 25e anniversaire de la création de Sanpower. Parmi les sujets abordés au cours de la réunion, il faut noter les investissements de Sanpower dans le nouveau commerce et les nouveaux soins de santé, ainsi que l'aspiration de Yuan Yafei à apporter Dendreon, l'entreprise de biotechnologie offrant des produits d'immunothérapie, au Royaume-Uni.

S'exprimant au sujet de la réunion, M. Yuan a commenté : « L'Écosse est au cœur de l'histoire de House of Fraser, car la marque légendaire a été fondée à Glasgow en 1849, puis elle a racheté, en 2005, le tout aussi emblématique magasin Jenners d'Edinburgh, inauguré en 1838. L'un des principaux objectifs stratégiques qui m'a motivé à acquérir House of Fraser en 2014 a été l'occasion que cela représentant pour Sanpower de tirer de grandes connaissances de l'impressionnant héritage commercial de l'entreprise en tant que marque mondialement reconnue et riche de ses 169 ans d'histoire.

« Comme je l'ai dit à la Première ministre Nicola Sturgeon, nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la croissance et à la prospérité de l'Écosse grâce aux quatre magasins House of Fraser que nous avons ouverts dans le pays. Le célèbre magasin de Glasgow est en réalité notre magasin le plus rentable à l'échelle mondiale. Nous sommes également ravis de pouvoir utiliser l'héritage transmis par House of Fraser en tant que grande marque internationale pour nous aider à accélérer les activités de vente au détail, de soins de santé et de technologies que nous avons instaurées au sein de Sanpower Group pendant les 25 dernières années.

« C'est l'une des raisons pour lesquelles nous continuons d'investir pour soutenir la transformation des activités de House of Fraser, dans l'optique de répondre aux besoins changeants des consommateurs et d'assurer un avenir extrêmement prospère à l'entreprise. »

« J'ai également fait part à madame la Première ministre du plan de transformation concernant House of Fraser. L'ambitieux plan de transformation va permettre à House of Fraser de répondre à l'évolution des tendances de consommation. Nous apportons notre total soutien au plan de rajeunissement de la marque House of Fraser. »

La Première ministre Nicola Sturgeon a déclaré : « J'ai eu le plaisir de rencontrer M. Yuan Yafei pendant mon séjour à Shanghai. C'était une occasion opportune de poser des questions sur les plans de Sanpower quant à leurs investissements écossais ».

La rencontre de M. Yuan avec Nicola Sturgeon survient seulement trois semaines après les pourparlers menés avec le secrétaire d'État au Commerce, Liam Fox, dans le but de confirmer l'engagement à long terme de Sanpower à l'égard du développement de House of Fraser.

À PROPOS DE SANPOWER GROUP

Sanpower Group Co., Ltd. est une holding multinationale basée en Chine, qui s'attache à développer des services modernes dans huit secteurs d'activité : les soins de santé, les grands magasins, la technologie grand public, la culture et le divertissement, les services financiers, la fabrication de pointe, la gestion des données et la gestion immobilière.

Sanpower Group est présidé par Yuan Yafei, un brillant entrepreneur qui a créé la société en 1993. Le groupe détient des participations de contrôle dans plus de 100 filiales et emploie quelque 120 000 personnes dans le monde, dont 40 000 salariés qui ne sont pas chinois.

Fondé en 1993 par son président, l'entrepreneur Yuan Yafei, Sanpower Group célèbre son 25e anniversaire en 2018.

