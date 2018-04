Przewodniczący Sanpower Group z zadowoleniem spotyka się z pierwszą minister Sturgeon

Yuan Yafei z zadowoleniem przyjął spotkanie z pierwszą minister Sturgeon i uznał je za szansę na podkreślenie szkockiego dziedzictwa sieci House of Fraser przy obchodach 25 rocznicy założenia spółki Sanpower. Wśród tematów poruszonych na spotkaniu znalazły się inwestycje spółki Sanpower w nowatorski handel i opiekę zdrowotną, a także aspiracje Yuana Yafei w zakresie wprowadzenia biotechnologicznej firmy Dendreon specjalizującej się w immunoterapii do Wielkiej Brytanii.

– Szkocja jest centralnym elementem historii sieci House of Fraser. Ta kultowa marka powstała w Glasgow w 1849 roku, a w 2005 roku zakupiła równie kultową firmę Jenners of Edinburgh założoną już w 1838 roku. Jednym z moich głównych celów strategicznych związanych z nabyciem sieci House of Fraser w roku 2014 było umożliwienie Sanpower wyciągnięcia lekcji z dziedzictwa handlowego sieci, która cieszy się uznaniem na całym świecie już od 169 lat – dodał przewodniczący Yuan po spotkaniu.

– Jak już mówiłem pierwszej minister Sturgeon, jesteśmy dumni z tego, że możemy wnieść wkład w rozwój i dobrą passę Szkocji poprzez cztery domy towarowe House of Fraser na terenie kraju. Znany sklep w Glasgow jest naszym najbardziej dochodowym oddziałem na całym świecie. Bardzo cieszymy się także z tego, że możemy wykorzystać dziedzictwo sieci House of Fraser jako międzynarodowej marki do zasilenia działalności handlowej, opieki zdrowotnej i technologicznej, którą rozwijamy w Sanpower Group już od 25 lat – dodał przewodniczący.

– To właśnie dlatego kontynuujemy inwestycje w transformację działalności House of Fraser tak, aby móc odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby klientów i zapewnić przyszłość działalności pełną sukcesów – nadmienił Yuan.

– Podzieliłem się z pierwszą minister planami transformacji sieci House of Fraser. Ambitny program zmian umożliwi House of Fraser udzielenie odpowiedzi na ewoluujące trendy konsumenckie. Całkowicie popieramy plany House of Fraser na odświeżenie marki – dodał przewodniczący.

– Z przyjemnością spotkałam się z Yuanem Yafei w trakcie wizyty w Szanghaju. Była to dobra okazja do zapytania o plany Sanpower co do inwestycji w Szkocji – skomentowała pierwsza minister Nicola Sturgeon.

Spotkanie przewodniczącego Yuana z Nicolą Sturgeon nastąpiło zaledwie w trzy tygodnie po dyskusji z sekretarzem handlu Liamem Foxem, w trakcie której firma Sanpower potwierdziła długofalowe zobowiązanie co do rozwijania marki House of Fraser.

O SANPOWER GROUP

Sanpower Group Co., Ltd. to chińska wielonarodowa spółka holdingowa specjalizująca się w opracowywaniu nowatorskich usług w ośmiu sektorach: opieka zdrowotna, domy towarowe, technologia konsumencka, kultura i rozrywka, usługi finansowe, produkcja z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, zarządzanie danymi oraz zarządzanie nieruchomościami.

Spółką Sanpower Group zarządza przewodniczący Yuan Yafei, przedsiębiorca, który założył firmę w 1993 roku i osiągnął wiele sukcesów. Grupa ma pakiety kontrolne w ponad 100 spółkach zależnych i zatrudnia 120 000 pracowników na całym świecie, w tym 40 000 poza granicami Chin.

Firma Sanpower Group świętuje w roku 2018 swoją 25 rocznicę powstania, upamiętniając założenie spółki w roku 1993 przez przewodniczącego i przedsiębiorcę Yuana Yafei.

SOURCE Sanpower Group