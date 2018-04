Prezident spoločnosti Sanpower Group víta stretnutie s premiérkou Sturgeonovou

Yuan Yafei privítal možnosť stretnúť sa s premiérkou Sturgeonovou ako príležitosť vyzdvihnúť škótske dedičstvo značky House of Fraser počas 25. výročia založenia spoločnosti Sanpower. Medzi témy, o ktorých sa počas stretnutia diskutovalo, patrili investície spoločnosti Sanpower do oblasti nového obchodu a nového zdravotníckeho systému ako aj ašpirácie Yuana Yafeia etablovať v Spojenom kráľovstve biotechnologickú firmu Dendreon podnikajúcu v oblasti imunoterapie.

V súvislosti so stretnutím sa Yuan Yafei vyjadril nasledovne: „Škótsko zohráva kľúčovú úlohu v histórii značky House of Fraser, pretože táto ikonická firma vznikla v Glasgowe v roku 1849 a v roku 2005 ju ako svoju akvizíciu získala rovnako ikonická firma Jenners z Edinburgu s tradíciou siahajúcou až do roku 1838. Jeden z hlavných strategických dôvodov akvizície značky House of Fraser v roku 2014 bola príležitosť pre firmu Sanpower poučiť sa z legendárneho odkazu celosvetovo uznávanej značky so 169-ročnou históriou."

„Ako som povedal premiérke Sturgeonovej, sme hrdí na to, že môžeme prispieť k rastu a prosperite Škótska aj prostredníctvom našich štyroch obchodných domov House of Fraser v krajine. Môžeme dokonca povedať, že obnovený obchod v Glasgowe je našim najziskovejším obchodným domom na svete. Sme skutočne radi, že môžeme využiť dedičstvo medzinárodne známej značky House of Fraser pri podpore maloobchodu, zdravotníctva a odvetvia technológií, ktoré sme rozvinuli počas 25 rokov fungovania spoločnosti Sanpower Group."

„Jeden z dôvodov našich investícií do podpory obchodnej transformácie značky House of Fraser je plnenie očakávaní zákazníkov a zabezpečenie úspešnej budúcnosti v tejto oblasti."

„Ďalej som pani premiérku informoval o plánoch transformácie obchodného domu House of Fraser. Vďaka týmto ambicióznym zmenám bude môcť značka House of Fraser naďalej plniť nové a nové priania svojich zákazníkov. Sme plne pripravení podporiť plány obnovenia značky House of Fraser."

Premiérka Sturgeonová reagovala: „Bolo mi potešením stretnúť sa s pánom Yuanom Yafeim počas návštevy Šanghaja. Mala som príležitosť dozvedieť sa viac o rozvojových plánoch spoločnosti Sanpower v súvislosti s jej škótskymi investíciami."

Stretnutie pána Yuana s premiérkou Sturgeonovou sa konalo len tri týždne po jeho diskusiách s ministrom obchodu Liamom Foxom, na ktorom sa spoločnosť Sanpower zaviazala k dlhodobým plánom rozvoja značky House of Fraser.

O SPOLOČNOSTI SANPOWER GROUP

Sanpower Group Co., Ltd. je čínska medzinárodná holdingová spoločnosť so zameraním na rozvoj moderných služieb v ôsmich rôznych odvetviach: zdravotníctvo, obchodné domy, spotrebiteľské technológie, kultúra a zábava, finančné služby, výroba high-tech produktov, dátový manažment a správcovstvo nehnuteľností.

Na čele spoločnosti Sanpower Group stojí jej prezident Yuan Yafei, úspešný podnikateľ, ktorý ju založil v roku 1993. Skupina vlastní kontrolný balík akcií vo viac ako 100 dcérskych spoločnostiach a má 120 000 zamestnancov na celom svete, vrátane 40 000 pracovníkov inej ako čínskej národnosti.

Sanpower Group oslavuje v roku 2018 už 25. výročie od momentu, kedy ju v roku 1993 založil jej prezident, podnikateľ Yuan Yafei.

