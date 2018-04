Yuan Yafei přivítal setkání s první ministryní Sturgeonovou jako příležitost k oslavě skotského dědictví sítě House of Fraser během 25. výročí založení společnosti Sanpower. Témata, která byla projednána během schůzky, zahrnovala investice společnosti Sanpower do Nového obchodu a Nové zdravotní péče, stejně jako snahu Yuana Yafeiho přivést imunoterapeutickou biotechnologickou společnost Dendreon do Spojeného království.

V komentářích k setkání pan Yuan uvedl: „Skotsko je ústředním bodem historie sítě House of Fraser, přičemž ikonická značka byla založena v roce 1849 v Glasgow a následně byla získána stejně ikonická síť Jenners of Edinburgh v roce 2005, která byla založena v roce 1838. Jedním z mých hlavních strategických cílů pro získání House of Fraser v roce 2014 byla příležitost společnosti Sanpower učit se z impozantního obchodního dědictví takové globálně uznávané značky se 169letou historií.

„Jak jsem řekl paní první ministryni Sturgeonové, jsme hrdí na to, že jsme schopni přispět ke skotskému růstu a prosperitě s našimi čtyřmi prodejnami House of Fraser v zemi. Velmi známý obchod v Glasgow je vlastně náš nejvýnosnější obchod v celosvětovém měřítku. Jsme také velmi potěšeni, že budeme schopni využívat dědictví sítě House of Fraser jako skvělé mezinárodní značky, které nám pomůže urychlit růst maloobchodních, zdravotnických a technologických podniků, které jsme v rámci skupiny Sanpower vybudovali za posledních 25 let."

„To je jeden z důvodů, proč pokračujeme v investicích na podporu transformace sítě House of Fraser, abychom vyhověli měnícím se potřebám spotřebitelů a zajistili pro firmu velmi úspěšnou budoucnost."

„Dále jsem se s první ministryní podělil o svůj plán transformovat síť House of Fraser. Ambiciózní plán transformace umožní síti House of Fraser vyhovět vznikajícím spotřebitelským trendům."

První ministryně Nicola Sturgeonová uvedla: „Byla jsem potěšena, že jsem se setkala s panem Yuanem Yafeiem v době svého působení v Šanghaji. Byla to vítaná příležitost dotázat se na plány společnosti Sanpower v souvislosti s jejich investicemi ve Skotsku."

Setkání pana Yuana s Nicolou Sturgeonovou se uskutečnilo jen tři týdny po jednání s obchodním tajemníkem Liamem Foxem, aby potvrdil dlouhodobý závazek společnosti Sanpower rozvíjet síť House of Fraser.

O SPOLEČNOSTI SANPOWER GROUP

Sanpower Group Co., Ltd. je čínská nadnárodní holdingová společnost se zaměřením na vývoj moderních služeb v osmi průmyslových odvětvích: zdravotnictví, obchodní domy, spotřební technologie, kultura a zábava, finanční služby, hi-tec výroba, správa dat a správa nemovitostí.

Společnost Sanpower Group je vedena předsedou Yuanem Yafeiem, úspěšným podnikatelem, který společnost založil v roce 1993. Skupina má kontrolní podíly ve více než 100 dceřiných společnostech a celosvětově zaměstnává 120 000 pracovníků, včetně 40 000 nečínských zaměstnanců.

Sanpower Group v roce 2018 oslaví 25. výročí svého vzniku; byla založena v roce 1993 předsedou a podnikatelem Yuanem Yafeiem.

