ГУАНЧЖОУ, Китай, 12 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Новостной репортаж издания South.

В отчете о работе правительства назван целевой показатель экономического роста Китая на 2026 год на уровне 4,5-5% — это первый год 15-го пятилетнего плана. Новый план развития, охватывающий период с 2026 по 2030 год, знаменует собой важный этап на пути Китая к социалистической модернизации к 2035 году.

По мнению Данило Тюрка (Danilo Türk), бывшего президента Словении и опытного дипломата с глубокими знаниями в области международных отношений, этот показатель заслуживает более пристального анализа. «Учитывая масштаб китайской экономики, рост на уровне 5% (в 2025 году) — после многих лет высоких темпов развития — по-настоящему впечатляет, — отмечает Тюрк. — Поэтому глобальный показатель 4,5-5% означает, что план действительно весьма амбициозен».

Три опоры китайской модели развития

Что питает такие амбиции? Тюрк указывает на три отличительные черты модели управления Китая. «У Китая есть долгосрочная концепция развития, и это очень важно, потому что страна не следует за колебаниями рынка из года в год, а придерживается долгосрочной стратегии роста». Эта стратегическая преемственность воплощается в самом механизме пятилетних планов — характерной черте китайской системы управления, которая позволила второй по величине экономике мира успешно проходить через различные циклы глобальной турбулентности.

Этот долгосрочный подход дополняется глобальным взглядом на развитие. «Китай уже на протяжении нескольких десятилетий действует исходя из глобального видения, а такие инициативы, как «Пояс и путь» и другие способы взаимодействия с миром значительно расширили возможности для развития». Сегодня Китай является крупнейшим торговым партнером для более чем 120 экономик мира, формируя сеть экономических связей, обеспечивающую как устойчивость, так и широкий охват.

Третьим элементом является эффективность реализации политики. «Это чрезвычайно важно, потому что помимо долгосрочного и глобального видения Китай также применяет очень тщательный подход к ежедневной работе в рамках ежегодных программ развития. Все эти три фактора вместе дают действительно впечатляющий результат».

Технологии и переход к «зеленой» экономике как факторы роста

15-й пятилетний план уделяет значительное внимание передовым отраслям, включая квантовые технологии, биопроизводство, водородную энергетику и термоядерную энергию, интерфейсы «мозг-компьютер», воплощенный искусственный интеллект (embodied AI) и технологии 6G. Это не просто абстрактные устремления; это целенаправленные инвестиции в отрасли, где глобальная конкуренция остается открытой. Тюрк считает это логичным продолжением подтвержденной способности Китая к адаптации. «Китай продемонстрировал свою способность корректировать свои цели развития в соответствии с технологическими возможностями».

Особое значение имеет экологически чистый путь развития, который одновременно является и необходимостью, и возможностью. «В последнее время Китай уделяет большое внимание рациональному потреблению энергии и стремлению сделать свою страну красивой, как они говорят, чтобы сохранить природную среду. И это также представляет собой возможность для развития». Стремясь выйти на пиковые выбросы углерода к 2030 году, Китай ускоряет переход к экологически чистым технологиям через развитие интеллектуальных энергосетей, водородной энергетики и индустрии экологически чистого топлива — сфер, которые уже привлекают международных партнеров.

Одновременно меняется структура внутреннего потребления. «Китай достиг высокого уровня развития за относительно короткий промежуток времени, меняются также и модели потребления». Согласно официальным данным, конечное потребление обеспечило 52% экономического роста в 2025 году, что на пять процентных пунктов больше, чем годом ранее. Это снижает зависимость экономики от внешних факторов и одновременно раскрывает потенциал рынка с населением 1,4 миллиарда человек.

Устойчивость торговли на фоне тарифного давления

Несмотря на эскалацию торговых барьеров со стороны Соединенных Штатов, показатели экспорта Китая в 2025 году сохранили высокую динамику. Общий объем торговли товарами достиг рекордных 45,47 трлн юаней, при этом экспорт технологической продукции, включая электромобили, интегральные схемы и полупроводники, вырос на 13,2% в годовом исчислении.

Тюрк оценивает ситуацию сдержанно. «Статистика за 2025 год показывает, что независимо от повышения тарифов Китай довольно успешно справился с экспортом. Препятствия, созданные в прошлом году, не оказались разрушительными. Они были вредными, но управляемыми».

Эта устойчивость отражает более глубокую структурную трансформацию. На фоне предупреждений международных организаций о том, что торговые конфликты и геополитические трения ограничивают глобальную экономическую активность, торговые связи Китая стали более диверсифицированы. Страны Глобального Юга — экономики, растущие примерно на 5% в год, — теперь занимают все более значительную долю в торговле Китая, уменьшая зависимость от какого-либо одного рынка.

Эта диверсификация также прослеживается в изменяющейся географии международного сотрудничества Китая. «До настоящего времени инициатива «Пояс и путь» продемонстрировала, что Китай способен сотрудничать не только с самыми очевидными партнерами в Западной Европе, но и с другими странами, которые стали весьма инновационными и ведущими на этом новом этапе развития».

Тюрк приводит конкретные примеры: углубление сотрудничества Венгрии с Китаем, строительство моста китайскими компаниями в Хорватии. «Как только появляются такие успешные проекты за пределами Западной Европы, появляется и возможность для дальнейшего расширения сотрудничества».

Растущий международный интерес на фоне нестабильности

Глобальная ситуация становится все более неопределенной. «Мы находимся в ситуации, когда Соединенные Штаты вводят тарифы то здесь, то там без какого-либо плана и без организованной системы, и все это создает дополнительные препятствия», — отмечает Тюрк. Тем не менее, как это ни парадоксально, такая нестабильность одновременно усиливает интерес к взаимодействию с Китаем.

«С одной стороны, существует вся эта неопределенность, связанная с тарифами и другими дестабилизирующими факторами, но в то же время многие крупные страны усиливают интерес к расширению своих отношений с Китаем». За последние месяцы Китай посетили несколько европейских лидеров в сопровождении крупных бизнес-делегаций. Делегация из Германии, недавно посетившая Китай с визитом высокого уровня, включала представителей 30 крупнейших немецких компаний, многие из которых имеют долгую историю присутствия в Китае. Тюрк ожидает, что эта тенденция сохранится. «Интерес к сотрудничеству с Китаем, а также к инвестированию в Китай растет».

По мнению Тюрка, реакция Китая на текущую ситуацию имеет стратегический вес. «В столь нестабильных условиях, я считаю, очень важна уверенная и спокойная позиция Китая, потому что все будут искать партнерские отношения. Интерес будет очень высоким, и первые визиты из Европы это уже показали, а таких визитов будет еще больше».

В этом контексте целевой показатель роста от 4,5 до 5% — это не просто цифра. Опираясь на принцип «стремиться к прогрессу при сохранении стабильности», он символизирует преемственность, амбициозность и уверенность в реализации долгосрочных целей в условиях краткосрочной турбулентности.