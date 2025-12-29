Le Strutt ev¹ remporte le prix « Best of Innovation » du CES 2026. Strutt annonce les débuts de l'accès à la promotion Super Early Bird

La société de robotique primée lance officiellement sa fenêtre de précommande avant le lancement principal du produit au CES 2026

SINGAPOUR, 30 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Strutt, une société de robotique constituée à Singapour qui fait progresser les véhicules intelligents de tous les jours, a annoncé l'ouverture de l'accès Super Early Bird pour le transporteur personnel Strutt ev¹, le seul produit à avoir remporté à la fois le prix « Best of Innovation » du CES 2026 dans la catégorie « Technologie automobile et mobilité avancé » ainsi que le prix Red Dot 2025 dans la catégorie Luminaires. Strutt lancera officiellement l'ev¹ le 5 janvier 2026 au CES.

Pour remercier les premiers supporters de la communauté, Strutt a décidé d'offrir des avantages « Co-Designer » (coconcepteur) dans le cadre d'un programme exclusif réservé aux membres du groupe Facebook officiel de Strutt (Strutt Drivers Club), garantissant une offre exceptionnelle comprenant une remise spéciale, une livraison prioritaire, un accès aux tests bêta et bien plus encore. Cela ne vaut que pour les personnes avec lesquelles l'équipe a conçu l'ev¹. L'ev¹ crée une nouvelle catégorie de véhicule quotidien intelligent qui intègre les technologies automobiles et robotiques dans une expérience de conduite personnelle compacte.

Strutt lancera officiellement l'ev¹ au salon CES 2026, avec des présentations à CES Unveiled, à Pepcom Digital et sur le stand 53413 du salon. Les démonstrations mettront en évidence la stabilité de l'ev¹, ses performances sur les pentes, sa capacité à détecter les obstacles et ses fonctions de navigation intelligente. Au CES 2026, les visiteurs pourront s'approcher de l'ev¹ pour tester sa stabilité, voir comment il réagit face aux pentes, voir comment il détecte les obstacles autour de lui et le regarder naviguer tout seul lors d'une démonstration en direct.

L'ev¹ s'aligne également sur les grandes tendances mondiales qui façonnent l'agenda du CES, notamment les besoins de la population vieillissante, la technologie de l'autonomie, l'émergence de l'IA pour les applications du monde réel, la robotique dans les environnements quotidiens et l'évolution de la micromobilité vers des plateformes plus sûres et plus intelligentes.

Citation de Tony Hong, fondateur et PDG de Strutt :

« L'ev¹ a été conçu pour intégrer la technologie automobile et l'intelligence robotique dans un format compact qui améliore considérablement la mobilité et la sécurité au quotidien. Comme cet appareil a été conçu en collaboration avec de véritables utilisateurs, nous voulions nous assurer que notre meilleure offre leur soit proposée en premier. Avant notre lancement mondial officiel au CES 2026, nous lancerons le programme exclusif de récompense aux coconcepteurs le 5 décembre au sein de notre communauté. Nous sommes impatients de présenter bientôt à nos utilisateurs les résultats de notre collaboration. »

À propos de Strutt

Strutt est une société de robotique constituée à Singapour qui redéfinit le transport personnel grâce à une détection avancée, une intelligence d'assistance autonome et un design industriel primé. Le Strutt ev¹, produit phare de la société, a été conçu pour offrir la sécurité, l'intelligence et le contrôle d'un véhicule électrique dans un transporteur personnel compact conçu pour un usage quotidien.

