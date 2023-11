Le système de paiement mobile polonais BLIK se modernise et étend ses activités en Roumanie et en Slovaquie grâce à la technologie de DXC

DXC entend développer la plateforme existante pour générer de nouvelles opportunités commerciales sur de nouveaux marchés

VARSOVIE, Pologne, 22 novembre 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, accompagnera le Polish Payment Standard (PSP) dans l'expansion de son système de paiement mobile, BLIK, en Roumanie et en Slovaquie.

Polish Mobile Payment System BLIK to Modernize and Expand into Romania and Slovakia with DXC Technology

DXC modernisera le système central de BLIK et l'adaptera aux normes de paiement en vigueur en Roumanie et en Slovaquie. DXC veillera à ce que BLIK soit en mesure de traiter les transactions en lei roumains et en euros, et de se connecter au système SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

Dans le cadre d'une relation de neuf ans, DXC utilisera l'ingénierie logicielle pour aider à développer les activités essentielles de PSP, en adaptant le système existant pour répondre aux segments du commerce électronique qui connaissent la croissance la plus rapide en Roumanie et en Slovaquie, et en fournissant une assistance technique au quotidien.

Un des plus grands systèmes de paiement en Pologne, BLIK est à l'avant-garde d'une nouvelle ère de paiements numériques dans la région. Entre juillet et septembre 2023, BLIK a facilité 455 millions de transactions pour une valeur de 63 milliards PLN (15,7 milliards USD).

« BLIK jouit d'une excellente réputation en Pologne et nous sommes convaincus que notre solution répondra facilement aux exigences d'intégration avec d'autres grandes banques européennes. Nous pourrons ainsi augmenter le nombre d'utilisateurs effectuant des paiements en ligne », a déclaré Dariusz Mazurkiewicz, président de Polish Payment Standard. « Nous sommes heureux d'avoir le soutien d'un partenaire expérimenté comme DXC qui peut nous aider à mettre en œuvre nos plans. »

PSP est une coentreprise formée par six grandes banques polonaises (Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank et PKO Bank Polski) et Mastercard. BLIK, introduit en 2015, est un élément clé de la transition de la Pologne vers un système de paiement commun. Il permet aux clients d'utiliser leur téléphone portable pour retirer de l'argent dans plus de 20 000 distributeurs automatiques de billets et facilite des centaines de milliers de transactions de paiement numérique.

« Il s'agit d'un projet majeur pour les banques polonaises et européennes. En tant que partenaire de confiance, nous aiderons PSP à apporter des innovations à la solution BLIK à l'échelle mondiale pour obtenir un succès international », a déclaré Michał Burda, directeur général national de DXC Technology Poland.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des résultats décrits dans ces déclarations. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup échappent à notre contrôle. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Facteurs de risque » dans le prochain rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2023, et toute information mise à jour dans les dépôts SEC ultérieurs. Aucune garantie qu'un objectif ou un plan énoncé dans une déclaration prospective peut être ou sera atteint ne peut être donnée, et les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à publier des révisions des déclarations prospectives, ni à signaler des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent rapport, ni à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les nuages publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client à travers leurs parcs informatiques. Découvrez comment nous offrons l'excellence à nos clients et collègues sur DXC.com.

À propos de BLIK

BLIK est une norme commune pour les paiements mobiles. À l'heure actuelle, presque tous les clients des institutions de paiement nationales offrant une application mobile ont la possibilité d'utiliser BLIK dans les applications bancaires mobiles. Polish Payment Standard (PSP) est responsable du développement du système. PSP renforce constamment les capacités de BLIK pour que le système soit aussi fonctionnel que possible. Les actionnaires de PSP sont : Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polish et Mastercard. Pour plus d'informations, consultez le site : https://blik.com/