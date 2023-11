Polnisches Mobile Payment System BLIK modernisiert und expandiert mit DXC Technology nach Rumänien und in die Slowakei

DXC wird die bestehende Plattform ausbauen, um neue Geschäftsmöglichkeiten auf neuen Märkten zu erschließen

WARSCHAU, Polen, 22. November 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology, ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, wird Polish Payment Standard (PSP) bei der Expansion seines mobilen Zahlungssystems BLIK nach Rumänien und in die Slowakei unterstützen.

Polish Mobile Payment System BLIK to Modernize and Expand into Romania and Slovakia with DXC Technology

DXC modernisiert und adaptiert das BLIK-Zentralsystem, um die Zahlungsstandards in Rumänien und der Slowakei zu erfüllen. DXC wird sicherstellen, dass BLIK in der Lage ist, Transaktionen in rumänischen Leu und Euro abzuwickeln, und sich an das SWIFT-System (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) anschließen kann.

In Fortsetzung einer neunjährigen Geschäftsbeziehung wird DXC mit Hilfe von Software-Engineering bei der Entwicklung der wesentlichen Aktivitäten von PSP helfen. Dabei wird das bestehende System so angepasst, dass es die am schnellsten wachsenden E-Commerce-Segmente in Rumänien und der Slowakei bedienen kann, und täglich technischen Support leisten.

Als eines der größten Zahlungssysteme in Polen steht BLIK an vorderster Front, um eine neue Ära des digitalen Zahlungsverkehrs in der Region voranzutreiben. Zwischen Juli und September 2023 hat BLIK 455 Millionen Transaktionen im Wert von 63 Milliarden PLN (15,7 Milliarden USD) abgewickelt.

„BLIK genießt in Polen hohes Ansehen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Lösung die Anforderungen zur Integration mit anderen großen europäischen Banken problemlos erfüllen wird. Dies wird uns helfen, die Zahl der Nutzer, die Zahlungen im E-Commerce vornehmen, zu erhöhen", sagte Dariusz Mazurkiewicz, Präsident von Polish Payment Standard. „Wir freuen uns, dass wir mit DXC einen erfahrenen Partner an unserer Seite haben, der uns bei der Umsetzung unserer Pläne helfen kann."

PSP ist ein Joint Venture zwischen sechs führenden polnischen Banken (Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank und PKO Bank Polski) und Mastercard. Das 2015 eingeführte BLIK ist ein wichtiger Bestandteil des polnischen Übergangs zu einem gemeinsamen Zahlungssystem. Es ermöglicht den Kunden, mit ihren Mobiltelefonen Bargeld an mehr als 20.000 Geldautomaten abzuheben und ermöglicht Hunderttausende von digitalen Zahlungsvorgängen.

„Dies ist ein wichtiges Projekt für das polnische und europäische (European) Bankwesen. Als zuverlässiger Partner werden wir PSP dabei helfen, die BLIK-Lösung auf globaler Ebene zu optimieren und international erfolgreich zu sein", so Michał Burda, Country General Manager bei DXC Technology Polen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Diese Aussagen geben die gegenwärtigen Erwartungen und Überzeugungen wieder. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in solchen Aussagen beschriebenen Ergebnisse erreicht werden. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, wobei viele dieser Faktoren außerhalb unserer Kontrolle liegen. Eine schriftliche Beschreibung dieser Faktoren finden Sie im Abschnitt „Risk Factors" im kommenden Jahresbericht von DXC auf Formblatt 10-K für das am 31. März 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in allen aktualisierten Informationen in späteren SEC-Einreichungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ziele oder Pläne erreicht werden können oder werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese Aussagen verlassen sollten, da sie nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen oder über Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre unternehmenskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Dienstleistungen geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Erfahren Sie auf DXC.com mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen.

Informationen zu BLIK

BLIK ist ein gemeinsamer Standard für mobile Zahlungen. Derzeit hat praktisch jeder Kunde von inländischen Zahlungsinstituten, die eine mobile Anwendung anbieten, die Möglichkeit, BLIK in mobilen Bankanwendungen zu nutzen. Polish Payment Standard (PSP) ist für die Entwicklung des Systems verantwortlich. PSP entwickelt die Möglichkeiten von BLIK ständig weiter, damit das System für seine Nutzer so funktional wie möglich ist. Die Aktionäre von PSP sind: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polish und Mastercard. Weitere Informationen finden Sie unter: https://blik.com/

KONTAKT: Aleksandra Andreasik-Binkowska, DXC Media Relations Polen, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2281743/DXC_Technology_Company_Polish_Mobile_Payment_System_BLIK_to_Mode.jpg