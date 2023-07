Le Yili Innovation Center Europe, l'Institute for Manufacturing et StartLife aux Pays-Bas organisent ensemble l'Open Innovation Forum

- Ce forum vise à favoriser le développement d'un écosystème mondial de la santé

WAGENINGEN, Pays-Bas, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Du 5 au 6 juillet 2023, l'Open Innovation Forum s'est tenu sur le campus de l'université et de la recherche de Wageningen (WUR), l'un des meilleurs établissements d'enseignement supérieur au monde axé sur les études agricoles aux Pays-Bas. Organisé par l'Open Innovation (OI) Forum de l'Institute for Manufacturing de l'Université de Cambridge, l'événement a été hébergé par StartLife, une organisation d'investissement spécialisée basée aux Pays-Bas, et le Yili Innovation Center Europe sur le thème des « technologies de production alimentaire disruptives ». L'objectif du forum était de faire progresser l'amélioration et l'application innovante des technologies alimentaires de santé globale, et de fournir ainsi aux consommateurs des solutions de santé plus complètes.

Au cours du forum, M. Dominic Oughton, associé industriel et responsable de l'OI Forum à l'IfM, Université de Cambridge, Maurits Burgering, directeur de programme à la WUR, Annelies Schenk, responsable de l'innovation et des partenariats chez StartLife, Hittjo Homan, directeur de la technologie laitière au Yili Innovation Center Europe, et Matthias Eisner, scientifique principal de la technologie des produits et des processus au Yili Innovation Center Europe, ont participé à des échanges avec des experts de renom, ainsi qu'avec des représentants d'entreprises d'innovation technologique, sur diverses technologies de pointe.

Lin Zhu, responsable de l'innovation ouverte au Yili Innovation Center Europe, a déclaré à propos du forum : « Ce forum permettra de promouvoir davantage le développement de haute qualité de l'industrie et, à son tour, de fournir aux consommateurs des solutions plus saines, plus complètes et plus nutritives. »

Au cours de la session de débat ouvert sur les pratiques d'innovation ayant pour thème « l'innovation dans un contexte interculturel », Maurits Burgering a fait remarquer que Yili ne se concentrait pas seulement sur un nombre considérable de projets innovants avec la WUR, mais qu'elle soutenait aussi activement les étudiants et les start-ups, dans le cadre de ses contributions à un avenir meilleur.

Le Yili Innovation Center Europe est désormais un pont qui permet à Yili de relier la Chine aux projets innovants en Europe et dans le monde entier. M. Dominic Oughton a commenté : « Yili a accompli une innovation de pointe en reliant le monde et en faisant bénéficier l'Europe de la puissance et de l'innovation de sa marque. C'est la meilleure étude de cas sur la façon dont les universités, les start-ups et les grandes entreprises peuvent travailler ensemble dans différentes régions pour parvenir à l'innovation ouverte. »

« Yili travaille en étroite collaboration avec les start-ups qui font partie de StartLife, en leur fournissant un retour d'information constructif et des conseils en matière d'innovation et d'esprit d'entreprise. Le soutien de Yili les a aidées à devenir des entreprises plus importantes et plus percutantes. Nous sommes reconnaissants à Yili pour son engagement à soutenir les jeunes entreprises dans le monde entier », a souligné Mme Annelies Schenk.

En juin 2021, Yili a signé un accord de coopération avec StartLife dans le domaine de la technologie alimentaire et agricole, et est devenu membre de l'OI Forum. L'OI Forum à l'IfM, Université de Cambridge , est un programme structuré pour les membres permettant de partager les meilleures pratiques, étudier les problématiques importantes et accélérer les collaborations en matière d'innovation ouverte tout au long de la chaîne de valeur de l'alimentation, des boissons et des produits de grande consommation.

