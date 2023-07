Yili Innovation Center Europe, das Institute for Manufacturing und StartLife in den Niederlanden veranstalten gemeinsam das Open Innovation Forum

– Zur Förderung der Entwicklung eines globalen Gesundheitsökosystems (Global Health Ecosystem)

WAGENINGEN, Niederlande, 13. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Vom 5. bis 6. Juli 2023 fand das Open Innovation Forum auf dem Campus der Wageningen University and Research (WUR) statt, einer der weltweit führenden Hochschuleinrichtungen für Agrarwissenschaften in den Niederlanden. Die vom Open Innovation (OI) Forum am Institute for Manufacturing der University of Cambridge organisierte Veranstaltung wurde von StartLife, einer auf Investitionen spezialisierten Organisation mit Sitz in den Niederlanden, und dem Yili Innovation Center Europe unter dem Thema „Disruptive Lebensmittelproduktions-Technologien" (Disruptive Food Production Technologies) ausgerichtet. Ziel des Forums war es, die Aufwertung und innovative Anwendung globaler gesunder Lebensmitteltechnologien voranzutreiben und damit den Verbrauchern umfassendere Gesundheitslösungen zu bieten.

Während des Forums diskutierten Herr Dominic Oughton, Industrial Associate & Leader des OI Forums am IfM, University of Cambridge, Dr. Maurits Burgering, Program Director an der WUR, Frau Annelies Schenk, Head of Innovation & Partnerships bei StartLife, Herr Hittjo Homan, Manager von Dairy Technology am Yili Innovation Center Europe, und Dr. Matthias Eisner, Senior Product & Process Technology Scientist am Yili Innovation Center Europe, mit anderen angesehenen Experten sowie Vertretern von technologischen Innovationsunternehmen über eine Reihe von Spitzentechnologien.

In Bezug auf dieses Forum sagte Dr. Lin Zhu, Open Innovation Manager am Yili Innovation Center Europe: „Das Forum wird die hochwertige Entwicklung der Branche weiter fördern und im Gegenzug den Verbrauchern gesündere, umfassendere und nährstoffhaltigere Lösungen bieten."

Während der offenen Diskussionsrunde über Innovationspraktiken unter dem Thema „Innovation in einem kulturübergreifenden Kontext", merkte Dr. Maurits Burgering an, dass Yili sich nicht nur auf eine beträchtliche Anzahl innovativer Projekte mit der WUR konzentriere, sondern auch aktiv Studenten und Start-ups, als Teil seiner Beiträge zu einer besseren Zukunft, unterstütze.

Das Yili Innovation Center Europe sei für Yili zu einer Brücke geworden, die China mit innovativen Bestrebungen in Europa und der ganzen Welt verbinde. Herr Dominic Oughton, sagte: „Yili hat bahnbrechende Innovationen geschaffen, um die Welt zu verbinden und die Kraft und Innovation seiner Marke nach Europa zu bringen. Dies ist die beste Fallstudie dafür, wie Universitäten, Start-ups und große Unternehmen über verschiedene Regionen hinweg zusammenarbeiten können, um offene Innovation zu erreichen."

„Yili arbeitet eng mit den Start-ups zusammen, die Teil von StartLife sind, und bietet ihnen konstruktives Feedback und Beratung in Sachen Innovation und Unternehmertum. Die Unterstützung von Yili hat ihnen auf ihrem Weg zu einem größeren und einflussreicheren Unternehmen geholfen. Wir sind dankbar für das Engagement von Yili bei der Unterstützung von Start-ups auf der ganzen Welt", sagte Frau Annelies Schenk.

Im Juni 2021 unterzeichnete Yili eine Kooperationsvereinbarung mit StartLife im Bereich der Lebensmittel- und Agrartechnologie und wurde Mitglied des OI Forums.Das OI Forum am IfM, University of Cambridge, ist ein strukturiertes Programm für Mitglieder, um bewährte Verfahren auszutauschen, aktuelle Themen zu erforschen und die Zusammenarbeit im Bereich der offenen Innovation entlang der Wertschöpfungskette für Lebensmittel, Getränke und FMCG (Fast Moving Consumer Goods, Warenrotation) zu beschleunigen.

