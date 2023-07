Yili Innovation Center Europe, Institute for Manufacturing (IfM) e StartLife realizam o Open Innovation Forum nos Países Baixos

Para melhorar o desenvolvimento de um ecossistema de saúde global

WAGENINGEN, Países Baixos, 13 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- De 5 a 6 de julho de 2023, o Open Innovation Forum ocupou o campus da Wageningen University and Research (WUR), uma das principais instituições de ensino superior do mundo com foco em estudos agrícolas nos Países Baixos. Organizado pelo Open Innovation (OI) Forum no Institute for Manufacturing da Universidade de Cambridge, o evento foi apresentado pela StartLife, uma organização de investimento especializada com sede na Holanda, e pelo Yili Innovation Centre Europe sob o tema "Tecnologias disruptivas de produção de alimentos". O objetivo do fórum foi promover a atualização e a aplicação inovadora de tecnologias globais de alimentos saudáveis e, por sua vez, fornecer aos consumidores soluções de saúde mais abrangentes.

Forum de Inovação Aberto realizado em conjunto pelo Yili Innovation Center Europe, Instituto de Manufatura e o StartLife nos Países Baixos para fortalecer o desenvolvimento de um Ecossistema Global de Saúde.

Durante o fórum, Dominic Oughton, associado industrial e líder do OI Forum no IfM, Universidade de Cambridge, Maurits Burgering, diretora de programa da WUR, Annelies Schenk, diretora de inovação e parcerias da StartLife, Hittjo Homan, gerente da Dairy Technology do Yili Innovation Center Europe, e Matthias Eisner, cientista sênior de tecnologia de produtos e processos do Yili Innovation Center Europe, participaram de discussões com outros respeitados especialistas, bem como com representantes de empresas de inovação tecnológica, em uma série sobre tecnologias de ponta.

Em relação a este fórum, Lin Zhu, gerente de inovação aberta do Yili Innovation Center Europe, disse: "O fórum promoverá ainda mais o desenvolvimento de alta qualidade do setor e, por sua vez, oferecerá aos consumidores soluções mais saudáveis, mais abrangentes e nutritivas".

Durante a sessão de discussão aberta sobre práticas de inovação sob o tema "Inovação em um contexto multicultural", Maurits Burgering observou que a Yili não apenas se concentrou em um número considerável de projetos inovadores com a WUR, mas também apoiou ativamente estudantes e start-ups como parte de suas contribuições para um futuro melhor.

O Yili Innovation Center Europe se tornou uma ponte para a Yili conectar a China com iniciativas inovadoras na Europa e no mundo em geral. Dominic Oughton observou: "A Yili alcançou inovação de ponta no processo de conectar o mundo e levar o poder e a inovação de sua marca para a Europa. Este é o melhor estudo de caso de como universidades, start-ups e grandes empresas podem trabalhar juntas em diferentes regiões para alcançar a inovação aberta."

"A Yili trabalha em estreita colaboração com start-ups que fazem parte da StartLife, oferecendo feedback construtivo e orientação sobre inovação e empreendedorismo. O apoio da Yili as ajudou na jornada para se tornarem empresas maiores e mais impactantes. Somos gratos pela dedicação da Yili em apoiar start-ups em todo o mundo", disse Annelies Schenk.

Em junho de 2021, a Yili assinou um acordo de cooperação com a StartLife na área de tecnologia alimentar e agrícola e se tornou membro do OI Forum.O OI Forum no IfM, Universidade de Cambridge, é um programa estruturado para os membros compartilharem as melhores práticas, explorarem "temas importantes" e acelerarem colaborações de inovação aberta ao longo da cadeia de valor de alimentos, bebidas e FMCG (bens de consumo rápido).

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2153316/OI_Forum___EN_150M.mp4

FONTE Yili Group

SOURCE Yili Group