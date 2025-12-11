Lee's Pharm adquiere la plataforma y los activos de Staccato® One Breath Technology®

- Lee's Pharmaceutical Holdings Limited adquiere la plataforma y los activos de Staccato® One Breath Technology®, impulsando la expansión de su cartera de productos y avanzando en su alianza global con UCB a través de los derechos adquiridos.

Adquisición de Staccato® One Breath Technology®, una plataforma tecnológica patentada con amplio potencial terapéutico.

Sinérgica y complementaria a la cartera de productos existente de Lee's Pharm.

Adquisición de los derechos como licenciatario y fabricante de Staccato® alprazolam en virtud de una alianza global con UCB.

HONG KONG, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Nova Pneuma Inc. ("NPI"), filial constituida en Delaware y propiedad absoluta de Lee's Pharmaceutical Holdings Limited (0950.HK) ("Lee's Pharm" o la "Compañía"), anunció hoy la adquisición de activos de Alexza Pharmaceuticals, Inc. ("Alexza"). La transacción otorga a Lee's Pharm y a NPI la plena propiedad de la plataforma Staccato® One Breath Technology® ("Staccato® OBT®") y de los activos relacionados con Staccato® OBT®, incluyendo propiedad intelectual, conocimientos técnicos, marcas registradas, línea de productos, equipos, productos y acceso a instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación (GMP), así como el derecho de Alexza como licenciante y fabricante de Staccato® alprazolam. Esta estrategia fortalece la capacidad de Lee's Pharm para la administración de fármacos inhalados en aerosol, amplía la línea de productos inhalados de la Compañía y se alinea con su estrategia de expansión global.

GMP Facility, Fremont CA

La transacción está sujeta a ciertas condiciones de cierre y se espera que se cierre a finales de 2025.

Staccato® One Breath Technology® patentada y ampliamente validada

La adquisición de la plataforma Staccato® OBT® representa un gran avance para la Compañía, al otorgarle la plena propiedad de esta plataforma tecnológica, ampliamente validada y probada, respaldada por el producto aprobado Adasuve® y varios programas de desarrollo avanzados basados en Staccato®. Esta estrategia fortalece las capacidades de administración de fármacos de la Compañía y la posiciona para impulsar la innovación futura en terapias de inhalación.

Sinérgica y complementaria con la cartera de productos existente de Lee's Pharm

La transacción también genera sinergias significativas con la cartera de productos existente de la Compañía. La Compañía ha estado avanzando en el desarrollo clínico del medicamento basado en Staccato® para el dolor irruptivo relacionado con el cáncer y ha comenzado a comercializar Adasuve® para la agitación aguda en adultos con esquizofrenia o trastorno bipolar I en la Gran China. Una vez completada la adquisición, se eliminarán todas las obligaciones de pago de licencias que Lee's Pharm deba pagar posteriormente a Alexza por el desarrollo y la comercialización de medicamentos basados en Staccato® y Adasuve®, lo que generará ahorros de costes inmediatos y mejorará la economía general del acuerdo.

Además, dos prometedores activos en desarrollo para el SNC, dirigidos a la enfermedad de Parkinson y el síndrome de vómitos cíclicos (SVC), ambos en fase clínica 2, se integrarán en la cartera de la Compañía, lo que generará nuevas oportunidades comerciales.

Adquisición de derechos como licenciante y fabricante de Staccato® alprazolam en virtud de una alianza global con UCB

Como complemento a estos beneficios, la Compañía adquiere los derechos y obligaciones de Alexza en virtud del acuerdo mundial de licencia y suministro de fabricación vigente con UCB, una empresa biofarmacéutica con una sólida presencia en el tratamiento de la epilepsia. En virtud de este acuerdo, UCB posee y conservará los derechos globales de desarrollo y comercialización de Staccato® alprazolam, que actualmente se encuentra en fase 3 de ensayos clínicos (CinicalTrial.gov ID: NCT05077904), lo que refuerza la madurez clínica y el potencial comercial de la plataforma Staccato® OBT®. UCB adquirió Engaged Therapeutics, Inc. para Staccato® alprazolam en junio de 2020 y celebró una licencia actualizada y un acuerdo de suministro comercial relacionado con Alexza.[1]

Sujeto al logro de hitos específicos de desarrollo, regulatorios y de ventas, Lee's Pharm junto con NPI puede recibir pagos por hitos por un total de hasta 60,5 millones de dólares, junto con regalías escalonadas sobre las ventas netas globales de Staccato® alprazolam, además de los ingresos de fabricación del suministro mundial de Staccato® alprazolam.

Nota: [1] Fuente de referencia: https://www.ucb.com/newsroom/press-releases

"La adquisición de la plataforma Staccato® OBT® representa un paso transformador para Lee's Pharm, que refuerza nuestro compromiso con la innovación en terapias de inhalación dirigidas al SNC y trastornos neurodegenerativos, y amplía nuestra presencia global", afirmó el doctor Benjamin Li, fundador y director de Lee's Pharmaceutical Holdings Limited. "Esta transacción no solo fortalece nuestra cartera de productos y nuestras capacidades de I+D en inhalación, sino que también genera nuevas fuentes de ingresos a través de las alianzas estratégicas con UCB".

"Nos complace asociarnos con UCB, ya que se compromete a impulsar soluciones para abordar necesidades críticas no cubiertas en el tratamiento de las crisis epilépticas. Esta transacción no solo genera beneficios financieros a corto plazo, sino que también nos posiciona para un crecimiento sostenido en áreas terapéuticas de alto valor, lo que marca un hito significativo en la estrategia de expansión global de la compañía", afirmó Wanee Lee, directora general de Lee's Pharmaceutical Holdings Limited.

"Bajo el nuevo liderazgo, nuestro equipo está entusiasmado por seguir colaborando estrechamente con UCB y garantizar la fabricación fiable de terapias eficaces para pacientes con necesidades significativas no cubiertas. Estamos igualmente entusiasmados con la oportunidad de llevar más medicamentos basados en Staccato® a pacientes de todo el mundo, fortaleciendo nuestro compromiso compartido de mejorar vidas a través de la ciencia innovadora", afirmó el doctor Wolfgang Schmidt, vicepresidente sénior de Fabricación y Operaciones de NPI.

Acerca de Lee's Pharmaceutical Holdings Limited

La Compañía es una empresa biofarmacéutica centrada en la investigación y orientada al mercado, con más de 30 años de experiencia operativa en la industria farmacéutica de China. Está plenamente integrada y cuenta con sólidas infraestructuras en desarrollo de fármacos, desarrollo clínico, normativas, fabricación, ventas y marketing, con sede en China continental y perspectivas globales. Ha establecido amplias alianzas con alrededor de 30 empresas internacionales y actualmente comercializa más de 25 productos farmacéuticos propios, genéricos y con licencia en China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán. La Compañía se centra en diversas áreas terapéuticas clave, como la salud cardiovascular, la salud femenina, la pediatría y las enfermedades raras.

Más información disponible en www.leespharm.com.

Acerca de Staccato® One Breath Technology®

La tecnología Staccato® One Breath Technology® es una tecnología única y altamente diferenciada de administración de fármacos que administra el fármaco sin excipientes con la misma rapidez que una inyección intravenosa, pero de forma no invasiva, lo que resulta en un inicio rápido del efecto terapéutico. Es ideal para el tratamiento de afecciones agudas que requieren un alivio rápido. La capacidad de esta tecnología, con la combinación de diferentes moléculas, para responder a necesidades médicas no cubiertas de forma innovadora ha sido ampliamente demostrada en numerosos estudios clínicos con diferentes compuestos y en diversas indicaciones.

Esta tecnología patentada está protegida por numerosas patentes en diferentes áreas terapéuticas.

Más información disponible en https://staccatoobt.com.

